سكة الحديد تازارا - بالقطار من تانزانيا إلى زامبيا

جرى إنشاء نحو 1860 كيلومترا من مسارات القطارات عبر الغابات الكثيفة، ومناطق السافانا غير المأهولة، والجبال العالية.



في عام 1976 افتتح خط السكك الحديدية التي تربط مدينة دار السلام الساحلية الكائنة شمال شرق تنزانيا بمدينة كابيري مبوشي وسط البلاد. أطلق الأهالي على القطار اسم أوهورو، أي الحرية. إذ كانت السكك الحديدة محط آمال البشر بالحصول على حياة أكثر استقلالية. ولكن توقف العمل في محطات قطارات عديدة من المسار منذ أعوام. موظف شاب في سكة الحديد يأمل في مستقبل تتألق فيه سكة حديد تازارا مجددا.





يتعين على سائقي القطارات مراقبة قطعان القردة والفيلة والأسود وأفراس النهر والزرافات. هذا فيما يستمتع المسافرون على متن القطارات بمناظر الحيوانات البرية وهم في أمان. فشراء تذكرة في رحلة قطارات تازارا يتضمن المرور عبر مناطق السافانا.





بعد المرور بمحمية "سيلوس غيم الطبيعية" يأتي الجزء الأكثر خطورة والأكثر جمالا من الرحلة. عادة ما يمر القطار الأسطوري بهذا الجزء ليلا. لكن سُمح لفريق البرنامج بركوب القطار نهارا. تمكّن الفريق بفضل طائرة مسيّرَة من التقاط صور ساحرة لا مثيل لها من الجو. صور غير عادية لمنطقة غير معروفة إلى حد بعيد، لا يُرى فيها أثر للإنسان إلا سكة القطار.





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