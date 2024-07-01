الضعوط تتزايد على بايدن بشأن سنه وأهليته للترشح

2024/7/8 ٨ يوليو ٢٠٢٤

لطالما كانت ديلاوير، موطن الرئيس الأمريكي جو بايدن، ولاية زرقاء بامتياز. فقد صوتت لصالح الديمقراطيين في الانتخابات الثماني الأخيرة. لكن الأداء الضعيف لبايدن في المناظرة جعل سكان ديلاوير بعيدون النظر في أهلية بايدن للحكم لولاية أخرى.