الضعوط تتزايد على بايدن بشأن سنه وأهليته للترشح

سياسةالولايات المتحدة الأمريكيةالضعوط تتزايد على بايدن بشأن سنه وأهليته للترشحTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoسياسةالولايات المتحدة الأمريكية2024/7/8٨ يوليو ٢٠٢٤لطالما كانت ديلاوير، موطن الرئيس الأمريكي جو بايدن، ولاية زرقاء بامتياز. فقد صوتت لصالح الديمقراطيين في الانتخابات الثماني الأخيرة. لكن الأداء الضعيف لبايدن في المناظرة جعل سكان ديلاوير بعيدون النظر في أهلية بايدن للحكم لولاية أخرى. https://p.dw.com/p/4i21zإعلان