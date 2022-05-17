سكان ضواحي يعانون صدمة نفسية جراء الحرب

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القتال العنيف في بعض البلدات القريبةِ من العاصمة خلّف آثارا نفسية على سكان تلك المناطق. كاميرا دويتشه فيله زارت بلدة قريبة من كييف، حيث يتولى فريقٌ دولي من علماء النفس مُهمة مساعدة السكان للتعافي من الآثار النفسية للحرب:
كثفت روسيا قصفها لشرق أوكرانيا مؤكّدةً أنّها دمّرت مخزون أسلحة سلّمها الغرب، فيما وقّع الرئيس الأميركي جو بايدن قانوناً يوفّر مساعدات جديدة لكييف بقيمة 40 مليار دولار. وكييف تستبعد وقفا لإطلاق النار في الوقت الراهن.
بعد استسلام آخر دفعة من المدافعين عن ماريوبل، أعلن الرئيس الأوكراني أن جيش بلاده "كسر العمود الفقري" للجيش الروسي، بيد أنه عاد وأكد أن السبل "الدبلوماسية" حدها يمكنها إنهاء الحرب في وقت باتت المفاوضات في طريق مسدود.
بدأت في كييف وقائع أول محاكمة لجندي روسي في كييف بتهمة ارتكاب جرائم حرب، فيما قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إنها وثقت حالات أخرى مما وصفته "جرائم حرب واضحة" ارتكبتها القوات الروسية في منطقتين بأوكرانيا.
انطلقت أشغال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، حيث تتصدر الحرب في أوكرانيا جدول أعمال المنتدى، إضافة إلى الوضعين المالي والغذائي وتأثيرهما على النمو، غير أن صندوق النقد الدولي لا يتوقع مع ذلك ركودا للاقتصاد العالمي.
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