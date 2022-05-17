 سكان ضواحي يعانون صدمة نفسية جراء الحرب | DW الأخبار | DW | 24.05.2022

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DW الأخبار

سكان ضواحي يعانون صدمة نفسية جراء الحرب

القتال العنيف في بعض البلدات القريبةِ من العاصمة خلّف آثارا نفسية على سكان تلك المناطق. كاميرا دويتشه فيله زارت بلدة قريبة من كييف، حيث يتولى فريقٌ دولي من علماء النفس مُهمة مساعدة السكان للتعافي من الآثار النفسية للحرب:

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