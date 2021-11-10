سكان حي العيدروس... معاناة في توفير أساس الحياة

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
يواجه سكان منطقة العَيْدروس في قلب العاصمة المؤقتة عدن أزمة مياه حادة منذ العام ألفين وخمس عشرة فالشغل الشاغل للكبار والصغار هو جلب المياه نقلاً على ظهور الحمير
أدت الحرب في اليمن، إلى تدمير محطات الكهرباء ليجد الكثير من اليمنيين ضالتهم في الطاقة الشمسية لإنارة المنازل والمستشفيات وحتى في ضخ المياه، بيد أن بحثاً جديداً حذر من هذه التقنية في ضخ المياه الجوفية. فلماذا؟
كشف تقرير أممي عن مؤشرات على مسؤولية الحوثيين في الهجوم الدموي الذي استهدف مطار عدن اليمني في 30 كانون الأول/ديسمبر الفائت. التقرير قُدّم مؤخرا إلى مجلس الأمن الدولي.
تلقي "حرب العملة" في اليمن بظلالها على الحياة اليومية للناس، فرغم أن هناك عملة واحدة، إلا أن لها سعران للصرف، وهو "أمر خارج عن المألوف"، بحسب خبراء. فكيف حصل ذلك؟ وكيف يؤثر ذلك على اليمنيين؟
قال المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات إن قوات الحكومة الشرعية سيطرت على معسكر تابع له في محافظة أبين، جنوبي اليمن، متوعداً بتدفيع المسؤولين عن ذلك الثمن.
© 2021 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول