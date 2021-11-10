 سكان حي العيدروس... معاناة في توفير أساس الحياة | DW الأخبار | DW | 20.10.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

سكان حي العيدروس... معاناة في توفير أساس الحياة

يواجه سكان منطقة العَيْدروس في قلب العاصمة المؤقتة عدن أزمة مياه حادة منذ العام ألفين وخمس عشرة فالشغل الشاغل للكبار والصغار هو جلب المياه نقلاً على ظهور الحمير

مشاهدة الفيديو 02:33

المزيد من المركز الإعلامي

تقاقم الوضع على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا 10.11.2021

الجزائر: عودة مهرجان الفيلم الأوروبي 10.11.2021

لاجئة إيرانية في هولندا تتغلب على الصعوبات 10.11.2021

طائرتان تقلعان من مطار هيثرو احتفالاً برفع واشنطن حظر السفر من أوروبا 10.11.2021

المزيد DW الأخبار

غزة وإدلب: مبادرات ممولة من الاتحاد الأوروبي ومنظمات دولية 10.11.2021

تسعى فولكس فاغن استبدال وسائل النقل في جزيرة أستيباليا اليونانية بمركبات كهربائية. 10.11.2021

المفاوضات تدخل مرحلتها الأخيرة في قمة المناخ المنعقدة بغلاسكو 10.11.2021

الوصول إلى ألمانيا هو هدف معظم المهاجرين غير الشرعيين 10.11.2021

اقرأ أيضا

TOPSHOT - Displaced Yemenis from Hodeida fill jerrycans with water at a make-shift camp in the northern district of Abs in the country's Hajjah province, on June 23, 2019. - The Yemeni conflict has triggered what the United Nations describes as the world's worst humanitarian crisis, with 3.3 million people still displaced and 24.1 million in need of aid. (Photo by ESSA AHMED / AFP) (Photo credit should read ESSA AHMED/AFP via Getty Images)

هكذا تستنزف "الثورة" الشمسية مياه اليمن! 01.05.2021

أدت الحرب في اليمن، إلى تدمير محطات الكهرباء ليجد الكثير من اليمنيين ضالتهم في الطاقة الشمسية لإنارة المنازل والمستشفيات وحتى في ضخ المياه، بيد أن بحثاً جديداً حذر من هذه التقنية في ضخ المياه الجوفية. فلماذا؟

Dust rises after explosions hit Aden airport, upon the arrival of the newly-formed Yemeni government in Aden, Yemen December 30, 2020. REUTERS/Fawaz Salman

تقرير أممي يشير إلى مسؤولية الحوثيين في هجوم دموي على مطار عدن 31.03.2021

كشف تقرير أممي عن مؤشرات على مسؤولية الحوثيين في الهجوم الدموي الذي استهدف مطار عدن اليمني في 30 كانون الأول/ديسمبر الفائت. التقرير قُدّم مؤخرا إلى مجلس الأمن الدولي.

23.05.2018, Jemen, Sanaa: Ein älterer Mann zählt in der Altstadt am Straßenrand Geld. Viele Menschen leiden auch im Fastenmonat Ramadan zunehmend unter den Folgen des seit drei Jahren anhaltenden Bürgerkrieges in dem arabischen Land. Foto: Mohammed Mohammed/XinHua/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

اليمن- "حرب العملة" بين الحكومة والحوثيين تعمق معاناة الناس! 22.08.2021

تلقي "حرب العملة" في اليمن بظلالها على الحياة اليومية للناس، فرغم أن هناك عملة واحدة، إلا أن لها سعران للصرف، وهو "أمر خارج عن المألوف"، بحسب خبراء. فكيف حصل ذلك؟ وكيف يؤثر ذلك على اليمنيين؟

Fighters from of the Southern Transitional Council (STC) gather during clashes with Saudi-backed government forces in the Sheikh Salim area in the southern Abyan province on May 12, 2020. (Photo by Saleh Al-OBEIDI / AFP) (Photo by SALEH AL-OBEIDI/AFP via Getty Images)

الانتقالي الجنوبي يتهم الحكومة اليمنية بمهاجمة قواته وخرق الاتفاقات 03.07.2021

قال المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات إن قوات الحكومة الشرعية سيطرت على معسكر تابع له في محافظة أبين، جنوبي اليمن، متوعداً بتدفيع المسؤولين عن ذلك الثمن.