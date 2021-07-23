سكان بمناطق الفيضانات ينفثون غضبهم بوجه مرشح لخلافة ميركل

تعرض أرمين لاشيت مرشح تحالف المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل المسيحي الديمقراطي لمنصب المستشار اليوم الاثنين (الثاني من آب/أغسطس 2021) لحالة غضب عارمة من قبل سكان متضررين من كارثة الفيضانات وذلك خلال زيارة لإحدى المناطق المتضررة.
وتوجه لاشيت اليوم إلى منطقة سفيستال بولاية شمال الراين ويستفاليا التي يترأس هو حكومتها. وخلال جولة له في الشوارع المدمرة في المنطقة بعد مرور أسبوعين ونصف الأسبوع على الفيضانات أعرب الكثير من السكان عن غضبهم بسبب غياب المساعدات.
وقال رجل إنه لم ير حتى الآن مساعدات لا من حكومة الولاية ولا من الإدارة المحلية وإنالمساعدة التي تلقاها بدلا من ذلك كان من قبل شباب في عمليات التنظيف. وصاح رجل آخر شاتما "فاشل كبير" وهدد لاشيت قائلا: "ستلاحظ ذلك في الانتخابات".
وسألت امرأة زعيم حزب ميركل المسيحي الديمقراطي"هل جربت ذات مرة الحفر في الطين لمدة أسبوع؟".
اقرأ أيضا: بعد واقعة الضحك.. تراجع شعبية مرشح حزب ميركل للمستشارية
وقال مدير حضانة في المنطقة: "لم يعد لدينا بنية تحتية في القرية، وكل المحلات الصغيرة وكل الشركات العائلية في القرية، كل هذا غمرته المياه ولم تعد لدينا مدرسة"، وطالب لاشيت بأن يعلن الآن عن مساعدات فورية، وقال: "يجب عليه ذلك، ويجب أن نحرز تقدما، ولا ينبغي أن يتم ذلك وفقا لإجراء إصدار تصريح بالمساعدات والذي يستغرق عشرات الشهور فنحن في حاجة إلى حلول سريعة".
وشكا رجل آخر من حالة الاضطراب بين السكان ليلة العاصفة عبر تحذيرات خاطئة وردت على فيسبوك من انهيار محتمل لسد قريب، وقال إن هذه الحالة من الاضطراب كان يمكن تفاديها لو كانت البلدية نشرت على صفحتها معلومات مُحَدَّثة، مشيرا إلى أن هذا الأمر لم يحدث كما أنه لم يكن هناك تحذير.
وتشهد ألمانيا انتخابات برلمانية في السادس والعشرين من أيلول/سبتمبر المقبل.
وبدوره أكد لاشيت مرارا أنه موجود في المنطقة من أجل تفقد الوضع والعمل على إرسال مساعدات.
خ.س/أ.ح (د ب أ)
-
ظروف مناخية مميتة حول العالم.. هل خرجت أزمة المناخ عن السيطرة؟
فيضانات عارمة في أوروبا
خلفت الفيضانات غير المسبوقة في أوروبا دمارا كبيرا في بلدان غرب القارة فضلا عن مقتل ما لا يقل عن 209 أشخاص في ألمانيا وبلجيكا. وجاءت الفيضانات نتيجة هطول أمطار استمر لنحو يومين بما يعادل مقدار هطول أمطار لنحو شهرين. وخلال ساعات امتلأت الممرات المائية الضيقة لتتدفق مياه الفيضانات هادرة وتدمر في طريقها الكثير من المباني قديمة، فيما تقدر تكلفة إعادة بناء البنية التحتية المدمرة بمليارات اليورو.
-
ظروف مناخية مميتة حول العالم.. هل خرجت أزمة المناخ عن السيطرة؟
مواسم أمطار شديدة
تضررت مناطق كثيرة في الصين والهند جراء فيضانات قياسية فاقت قدرة السدود والمصارف وأغرقت شبكة مترو الأنفاق في تشنغتشو بوسط الصين. وأسفرت الفيضانات عن مقتل العشرات فيما كان مقدار تساقط الأمطار أكثر من معدلاتها الحالية. وتوقع علماء أن ظاهرة التغير المناخي ستزيد من خطر الأمطار والفيضانات إذ أنها تتسبب في زيادة معدل دفء الغلاف الجوي ليحتفظ بمزيد من الرطوبة ما يؤدي إلى زيادة عزارة الأمطار.
-
ظروف مناخية مميتة حول العالم.. هل خرجت أزمة المناخ عن السيطرة؟
موجات حرارة غير مسبوقة في كندا وأمريكا
باتت موجات الحر غير المسبوقة أمرا شائعا في عدد من ولايات أمريكا كواشنطن وأوريغون وكذلك مقاطعة "بريتيش كولومبيا" الكندية أواخر يونيو/ حزيران. وتسببت المستويات القياسية من الحرارة الناجمة عن "قبة حرارية" نادرة القوة حيث حُبس الهواء الساخن لأيام، في وفاة المئات. سجلت قرية ليتون الكندية درجة حرارة بلغت 49.6 درجة مئوية هي الأعلى على الإطلاق على مستوى البلاد.
-
ظروف مناخية مميتة حول العالم.. هل خرجت أزمة المناخ عن السيطرة؟
عواصف رعدية.. والسبب حرائق الغابات
انتهت موجة الحرارة في جنوبي ولاية أوريغون الأمريكية، لكن الظروف الجافة التي خلفتها زادت من خطر اندلاع موسم هو الأسوأ من مواسم حرائق الغابات في تلك المنطقة. وأدى حريق "أوريغون بوتليج" إلى إحراق مساحة تقترب من مساحة مدينة لوس أنجلوس في غضون أسبوعين ليصل الدخان إلى نيويورك. ووفقا لدراسة حديثة فإن هذا الطقس السيء كان من المستحيل حدوثه بشكل عملي لولا ظاهرة التغير المناخي الناجمة عن الأنشطة البشرية.
-
ظروف مناخية مميتة حول العالم.. هل خرجت أزمة المناخ عن السيطرة؟
غابات الأمازون .. مصير مجهول
تعاني مناطق وسط البرازيل من أسوأ موسم جفاف منذ 100 عام، ما ضاعف من مخاطر حرائق الغابات وأيضا إزالة أشجار ونباتات غابات الأمازون المطيرة بوتيرة أكبر. وقال باحثون مؤخراً إن مساحات كبيرة من الغابات تحولت من امتصاص انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون المسببة لظاهرة ارتفاع درجة حرارة الأرض المعروفة باسم "الاحتباس الحراري" لتصبح مصدرا لهذه الانبعاثات، ولتقترب غابات الأمازون بدورها من نقطة تحول كبيرة.
-
ظروف مناخية مميتة حول العالم.. هل خرجت أزمة المناخ عن السيطرة؟
"على شفا الموت جوعا"
بعد سنوات من الجفاف الحاد يعاني قرابة 1.14 مليون شخص في مدغشقر من انعدام الأمن الغذائي إذ يضطر كثيرون إلى أكل الصبار وأوراق الأشجار وحتى الجراد في وضع يرقى إلى المجاعة. ويقول العلماء إن الوضع المتردي في مدغشقر يشكل أول مجاعة في التاريخ الحديث يكون سببها الرئيسي ظاهرة "التغير المناخي"، إذ لا يعود سبب هذه المجاعة إلى كوارث طبيعية أو صراع سياسي أو حتى تدمير المحاصيل جراء الجفاف.
-
ظروف مناخية مميتة حول العالم.. هل خرجت أزمة المناخ عن السيطرة؟
نازحون بسبب المناخ
وصل عدد النازحين جراء الصراعات والكوارث الطبيعية في 2020 إلى أعلى معدل له في عشر سنوات إذ بلغ رقما قياسيا تجاوز عتبة 55 مليون شخص فروا إلى أماكن أخرى في بلادهم. كذلك اضطر قرابة 26 مليون شخص إلى عبور حدود بلادهم واللجوء إلى دول أخرى. ووفقا لتقرير نشرته منظمات تعنى بشؤون اللاجئين في مايو/ أيار، فإن ثلاثة أرباع من اضطروا إلى النزوح في بلادهم كانوا ضحايا الظروف المناخية القاسية. مارتن كويبلر/ م.ع