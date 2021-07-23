سكان بمناطق الفيضانات ينفثون غضبهم بوجه مرشح لخلافة ميركل

تعرض أرمين لاشيت مرشح تحالف المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل المسيحي الديمقراطي لمنصب المستشار اليوم الاثنين (الثاني من آب/أغسطس 2021) لحالة غضب عارمة من قبل سكان متضررين من كارثة الفيضانات وذلك خلال زيارة لإحدى المناطق المتضررة.

وتوجه لاشيت اليوم إلى منطقة سفيستال بولاية شمال الراين ويستفاليا التي يترأس هو حكومتها. وخلال جولة له في الشوارع المدمرة في المنطقة بعد مرور أسبوعين ونصف الأسبوع على الفيضانات أعرب الكثير من السكان عن غضبهم بسبب غياب المساعدات.

وقال رجل إنه لم ير حتى الآن مساعدات لا من حكومة الولاية ولا من الإدارة المحلية وإنالمساعدة التي تلقاها بدلا من ذلك كان من قبل شباب في عمليات التنظيف. وصاح رجل آخر شاتما "فاشل كبير" وهدد لاشيت قائلا: "ستلاحظ ذلك في الانتخابات".

وسألت امرأة زعيم حزب ميركل المسيحي الديمقراطي"هل جربت ذات مرة الحفر في الطين لمدة أسبوع؟".

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وقال مدير حضانة في المنطقة: "لم يعد لدينا بنية تحتية في القرية، وكل المحلات الصغيرة وكل الشركات العائلية في القرية، كل هذا غمرته المياه ولم تعد لدينا مدرسة"، وطالب لاشيت بأن يعلن الآن عن مساعدات فورية، وقال: "يجب عليه ذلك، ويجب أن نحرز تقدما، ولا ينبغي أن يتم ذلك وفقا لإجراء إصدار تصريح بالمساعدات والذي يستغرق عشرات الشهور فنحن في حاجة إلى حلول سريعة".

وشكا رجل آخر من حالة الاضطراب بين السكان ليلة العاصفة عبر تحذيرات خاطئة وردت على فيسبوك من انهيار محتمل لسد قريب، وقال إن هذه الحالة من الاضطراب كان يمكن تفاديها لو كانت البلدية نشرت على صفحتها معلومات مُحَدَّثة، مشيرا إلى أن هذا الأمر لم يحدث كما أنه لم يكن هناك تحذير.

وتشهد ألمانيا انتخابات برلمانية في السادس والعشرين من أيلول/سبتمبر المقبل.

وبدوره أكد لاشيت مرارا أنه موجود في المنطقة من أجل تفقد الوضع والعمل على إرسال مساعدات.

خ.س/أ.ح (د ب أ)