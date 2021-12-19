سكان برلين يعبرون عن رأيهم تجاه تفشي كورونا

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يسود شعور لدى المواطنين في ألمانيا بأنه سيتم تشديد القيود بعد العيد. كاميرا دي دبيلو سألت الناس في برلين عن توقعاتهم.
في الذكرى الخامسة للهجوم الإرهابي على سوق عيد الميلاد في برلين حذررئيس مكتب حماية الدستور من أن خطر إرهاب الإسلاميين المتطرفين في سجون ألمانيا ما يزال قائماً، معربا خشيته كذلك من هجمات يقودها اليمين المتطرف داخل البلاد.
تقارير كثيرة حول انتشار شهادات تطعيم ضد فيروس كورونا مزورة في ظل الإجراءات المشددة والقيود المفروضة على الأشخاص غير الملقحين. والتحقيقات مستمرة لكشف المشاركين في عمليات التزوير، والعقوبات شديدة في ألمانيا.
سجلت عدة مدن ألمانية مظاهرات السبت شارك فيها الآلاف من معارضي تدابير مكافحة فيروس كورونا. ورفع عدد من المتظاهرين لافتات مكتوب عليها: "لا للتطعيم الإلزامي". وحسب الشرطة فإن معظم المظاهرات مرّ بسلام.
حذر وزير الصحة الألماني من أنه قد لا يكون بالإمكان وقف موجة خامسة لكوفيد-19، لكنه استبعد القيام بإغلاق عام قبل عيد الميلاد، فيما دق "مجلس خبراء كورونا" ناقوس الخطر، مؤكدين على "بعد جديد" يضيفه متحور أوميكرون للجائحة.
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