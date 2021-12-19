 سكان برلين يعبرون عن رأيهم تجاه تفشي كورونا | DW الأخبار | DW | 20.12.2021

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DW الأخبار

سكان برلين يعبرون عن رأيهم تجاه تفشي كورونا

يسود شعور لدى المواطنين في ألمانيا بأنه سيتم تشديد القيود بعد العيد. كاميرا دي دبيلو سألت الناس في برلين عن توقعاتهم.

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