 سكان برلين يرحبون باللاجئين من أوكرانيا | DW الأخبار | DW | 04.03.2022

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DW الأخبار

سكان برلين يرحبون باللاجئين من أوكرانيا

يصل آلاف اللاجئين الفارين من الحرب في أوكرانيا إلى ألمانيا. يرحب المتطوعون بالناس في محطة القطار الرئيسية في برلين ،ويعرضون الترجمة وتوزيع الأطعمة والمشروبات على الأشخاص المنهكين من الرحلة.

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