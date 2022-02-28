سكان برلين يرحبون باللاجئين من أوكرانيا

++ تغطية متواصلة.. الحرب على أوكرانيا تدخل أسبوعها الثاني ++

مع دخول الحرب في أوكرانيا أسبوعها الثاني، سيطرت القوات الروسية على محطة زابوريجيا للطاقة النووية في شرق أوكرانيا، وفيما تؤكد السلطات الأوكرانية عدم زيادة مستوى الإشعاع، يتهم زيلينسكي روسيا باللجوء إلى "الرعب النووي".