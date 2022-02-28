سكان برلين يرحبون باللاجئين من أوكرانيا

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يصل آلاف اللاجئين الفارين من الحرب في أوكرانيا إلى ألمانيا. يرحب المتطوعون بالناس في محطة القطار الرئيسية في برلين ،ويعرضون الترجمة وتوزيع الأطعمة والمشروبات على الأشخاص المنهكين من الرحلة.
مع وصول اللاجئين من أوكرانيا إلى الحدود الألمانية البولندية، يسارع المواطنون لتقديم المساعدة وتوفير الإقامة وسبل العيش لهم. كما يتبرعون بسخاء لمساعدة اللاجئين والأوكرانيين الذين لا يزالون في بلدهم ويحتاجون للمساعدة.
مع دخول الحرب في أوكرانيا أسبوعها الثاني، سيطرت القوات الروسية على محطة زابوريجيا للطاقة النووية في شرق أوكرانيا، وفيما تؤكد السلطات الأوكرانية عدم زيادة مستوى الإشعاع، يتهم زيلينسكي روسيا باللجوء إلى "الرعب النووي".
تتواصل الجهود الدبلوماسية في برلين وواشنطن وبروكسل ولندن وجنيف لإنهاء الحرب الهجومية الروسية ضد أوكرانيا بكامل طاقتها. فهل تنجح تلك الجهود في وقف نزيف الدم في القارة "العجوز"، بعدما فشلت في الحيلولة دون إراقته؟
دخلت الحرب في أوكرانيا أسبوعها الثاني، وسط أنباء عن سقوط إحدى المدن الإقليمية بيد القوات الروسية التي تحاول الوصول إلى العاصمة كييف. والجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قرارا يطالب موسكو بوقف "عدوانها" فورًا.
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