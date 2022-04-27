سكان أوديسا يتدربون على السلاح للدفاع عن مدينتهم

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حتى وقت قريب بقيت أوديسا بمعزل نسبياً عن الصراع، ولكن الجيش الروسي أعلن عن عزمه على الاستيلاء على هذه المدينة التاريخية، والميناء الأضخم في أوكرانيا. من ناحيتهم بدأ سكان المدينة بالتحضير للمعركة
قال الجيش الروسي إنه قصف محطة لوجستية تخزن فيها "أسلحة أجنبية" في أوديسا، وأكد الجيش الأوكراني وقوع قصف في أوديسا، فيما كرر الرئيس الأوكراني استعداده للقاء نظيره الروسي من أجل "إنهاء الحرب"، مهددا بالانسحاب من المفاوضات.
قال مسؤولون أوكرانيون إن روسيا أطلقت صاروخين على كييف أثناء زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بينما كثفت موسكو هجومها في شرق البلاد ما دفع واشنطن لقطع وعود جديدة بمساعدات عسكرية وإنسانية لأوكرانيا.
اتهمت أوكرانيا روسيا بنشر منظومة صواريخ إسكندر وسط تتكاثف جهود الدول الغربية لتزويد كييف بأسلحة أكثر تطورا، فيما يُتوقع وصول وزيرَي الخارجية والدفاع الأمريكيين اليوم الأحد إلى كييف تزامنا مع عيد الفصح الأرثوذكسي.
يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش الرئيس الأوكراني زيلنسكي في كييف ويزور ضواحي المدينة التي شهدت مجازر، وذلك بعد اجتماعه الذي وصفه بـ"المفيد جداً" مع بوتين. وبولندا تطالب بتمويل إضافي لرعاية اللاجئين الأوكرانيين.
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