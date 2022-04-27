 سكان أوديسا يتدربون على السلاح للدفاع عن مدينتهم | DW الأخبار | DW | 29.04.2022

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DW الأخبار

سكان أوديسا يتدربون على السلاح للدفاع عن مدينتهم

حتى وقت قريب بقيت أوديسا بمعزل نسبياً عن الصراع، ولكن الجيش الروسي أعلن عن عزمه على الاستيلاء على هذه المدينة التاريخية، والميناء الأضخم في أوكرانيا. من ناحيتهم بدأ سكان المدينة بالتحضير للمعركة

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