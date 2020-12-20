سكارى يهاجمون الشرطة بحفل خطوبة في ألمانيا

تسبب حفل خطوبة شارك فيه عشرات الأشخاص في شقة بأحد المباني السكنية في حي "ألتندورف" بمدينة "إيسن" الألمانية في عملية واسعة النطاق للشرطة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وكان قد تم استدعاء الشرطة بسبب الانزعاج من الضوضاء، وعندما وصل أفراد الشرطة إلى مكان الاحتفال أول أمس السبت رصدت 11 فردا لا يرتدون كمامات في الحفل. وأمرت الشرطة بأن يغادر الأفراد غير المقيمين في المبنى الحفل، وحررت السلطات المعنية بحفظ النظام 11 بلاغا بتهمة انتهاك تدابير احتواء عدوى كورونا، حسبما أعلنت الشرطة اليوم الاثنين (21 ديسمبر/ كانون الأول 2020).

ورغم ذلك واصل الأفراد احتفالهم. وعقب مرور ساعتين ونصف الساعة، تم استدعاء الشرطة مرة أخرى. ولكن هذه المرة استعانت السلطات باثني عشر من أطقم سيارات الدورية وشرطة مكافحة الشغب وكلاب الشرطة.

وداخل الحفل أحصت الشرطة هذه المرة حوالي 20 محتفلا، بعضهم في حالة سكر شديد وميل لارتكاب العنف. وكان هناك أيضا 15 طفلا ورضيعا. ورفض شاب يبلغ من العمر 20 عاما الإفصاح عن بيانات هويته للشرطة، وقام بتسديد لكمتين في وجه أحد رجال الشرطة. وعندما أمسك الضباط بالشاب، هاجمهم ثلاثة من أفراد الأسرة. وتم أخيرا إخراج الأربعة من الشقة وانتهى الحفل.

وتم توجيه تهم جنائية إلى الرجال الأربعة، الذين أمضوا الليلة في الحجز. وبدأت السلطات التحقيق في 23 مخالفة نظامية في هذه الواقعة.

ص.ش/إ.ف (د ب أ)