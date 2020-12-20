 سكارى يهاجمون الشرطة بحفل خطوبة في ألمانيا | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 21.12.2020

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منوعات

سكارى يهاجمون الشرطة بحفل خطوبة في ألمانيا

تدخلت الشرطة لفض حفل خطوبة به عشرات الأشخاص بينهم ثملون وأطفال ورضع. وتعرض رجل شرطة للضرب من قبل مشارك في الحفل. وتمت الاستعانة بشرطة مكافحة الشغب وكلاب الشرطة، للسيطرة على حفل الخطوبة.

صورة رمزية للشرطة في ألمانيا

للسيطرة على حفل الخطوبة استعانت الشرطة باثني عشر من أطقم سيارات الدورية وشرطة مكافحة الشغب وكلاب الشرطة.

تسبب حفل خطوبة شارك فيه عشرات الأشخاص في شقة بأحد المباني السكنية في حي "ألتندورف" بمدينة "إيسن" الألمانية في عملية واسعة النطاق للشرطة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

مختارات

إنها واقعة أثارت الانتباه في ألمانيا كلها، فقد جلس عشرات من أفراد الشرطة في حانة بمدينة ماينز وأخذوا في الاحتفال بلا اكتراث. ورغم مرور شهور على الواقعة إلا أن إدارة المدينة قررت الآن معاقبتهم بغرامات قد تصل لمئات اليورو.

دون سبب واضح تعرضت شرطة مدينة فرانكفورت الألمانية ليلة السبت لهجوم من جانب حشد من مئات الأشخاص الذين "لا يحترمون التوصيات المرتبطة بفيروس كورونا". وكان هجوم قد وقع على أفراد الشرطة مساء الجمعة أثناء محاولتها تسوية شجار.

لو لم تكن هناك جائحة كورونا، لكان الأمر عاديا، لكن في ظل القواعد الصارمة لمحاربة الجائحة، تدخلت الشرطة في كولونيا وطردت نزلاء فندق، خالفوا قواعد محاربة كورونا، علاوة على ذلك تحفظت الشرطة على فتاة ليل.

وكان قد تم استدعاء الشرطة بسبب الانزعاج من الضوضاء، وعندما وصل أفراد الشرطة إلى مكان الاحتفال أول أمس السبت رصدت 11 فردا لا يرتدون كمامات في الحفل. وأمرت الشرطة بأن يغادر الأفراد غير المقيمين في المبنى الحفل، وحررت السلطات المعنية بحفظ النظام 11 بلاغا بتهمة انتهاك تدابير احتواء عدوى كورونا، حسبما أعلنت الشرطة اليوم الاثنين (21 ديسمبر/ كانون الأول 2020).

ورغم ذلك واصل الأفراد احتفالهم. وعقب مرور ساعتين ونصف الساعة، تم استدعاء الشرطة مرة أخرى. ولكن هذه المرة استعانت السلطات باثني عشر من أطقم سيارات الدورية وشرطة مكافحة الشغب وكلاب الشرطة.

وداخل الحفل أحصت الشرطة هذه المرة حوالي 20 محتفلا، بعضهم في حالة سكر شديد وميل لارتكاب العنف. وكان هناك أيضا 15 طفلا ورضيعا. ورفض شاب يبلغ من العمر 20 عاما الإفصاح عن بيانات هويته للشرطة، وقام بتسديد لكمتين في وجه أحد رجال الشرطة. وعندما أمسك الضباط بالشاب، هاجمهم ثلاثة من أفراد الأسرة. وتم أخيرا إخراج الأربعة من الشقة وانتهى الحفل.

وتم توجيه تهم جنائية إلى الرجال الأربعة، الذين أمضوا الليلة في الحجز. وبدأت السلطات التحقيق في 23 مخالفة نظامية في هذه الواقعة.

ص.ش/إ.ف (د ب أ)

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