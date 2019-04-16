سقوط مروحية فوق أحد المباني وسط مدينة نيويورك

سقطت طائرة عمودية فوق أحد المباني بحي مانهاتن في مدينة نيويورك اليوم الاثنين (العاشر من حزيران/ يونيو 2019). وقال حاكم نيويورك، أندرو كومو، من مكان الحادث، إنه من المرجح أن يكون الحادث قد تسبب بإلحاق الضرر بأشخاص.

وأوضح كومو أن المروحية كانت تحاول الهبوط على سطح المبنى، وإن نيران اندلعت أثناء المحاولة، ولكن قوات الإطفاء سيطرت عليها. وقال كومو إن سكان العمارة قالوا إنهم شعروا باهتزام المبنى لحظة اصطدام الطائرة به. وأكد حاكم نيويورك عدم وجود ما يدل على أن للحادث صلة بالإرهاب، على غرار أحداث الحادي عشر من أيلول/سبتمبر عام 2001.

بدوره أكد البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب أُبلغ بالحادث.

من جانبها ذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن شخصا على الأقل قتل جراء سقوط الطائرة العمودية على مبنى وسط حي مانهاتن بمدينة نيويورك اليوم. وقالت الوكالة إن قوات الدفاع المدني في نيويورك أكدت على حسابها على موقع تويتر.

وكانت قناة ( سي إن إن ) الإخبارية الأمريكية قد ذكرت قبل ذلك أن شخصا على الأقل قد أصيب جراء الحادث. كما نشرت شريط فيديو حول سقوط المروحية.

ووقع الحادث في الشارع السابع من مدينة مانهاتن، بالقرب من ميدان تايمز الشهير. ساد طقس سيء وقت وقوع الحادث، حيث كانت هناك أمطار، وكانت هناك سحب كثيفة جعلت من الصعب التعرف على قمة ناطحة السحاب التي سقطت الطائرة فوقها.

وطوقت الشرطة المنطقة المحيطة بمكان الحادث، وهرعت أعداد كثيرة من قوات الإنقاذ للمكان. وقالت الهيئة الاتحادية الأمريكية للسلام الجوية، إنها بصدد جمع معلومات عن الواقعة.

أ.ح/ي.ب (د ب أ)