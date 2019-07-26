 سقوط قتلى في إطلاق نار بمدينة إل باسو الأميركية | أخبار | DW | 03.08.2019

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أخبار

سقوط قتلى في إطلاق نار بمدينة إل باسو الأميركية

تحدث تقارير إعلامية وكذلك مصادر في الشرطة عن سقوط "عدد من القتلى" في إطلاق نار في مركز تجاري بمدينة إل باسو الواقعة بولاية تكساس في جنوب الولايات المتحدة. وتم إلقاء القبض على مشتبهم بهم بحسب مسؤولين محليين.

USA, Texas: Schüsse in El Paso (Getty Images/AFP/J. Angel Juarez)

أعلن إنريك كاريلو، المتحدث باسم الشرطة المحلية الأمريكية، اليوم السبت (الثالث من آب/ أغسطس 2019) أن عدة أشخاص قتلوا خلال عملية لإطلاق النار على مجمع تجاري في مدينة إل باسو بولاية تكساس. وكانت شبكة (سي إن إن) الإخبارية قد تحدثت عن سقوط عدد من القتلى.

كما نقلت الشبكة الإخبارية عن أوليفيا زيبيدا، مديرة مكتب رئيس بلدية إل باسو أنّ قوات الأمن اعتقلت عدداً من المشتبه بهم، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وكانت شرطة المدينة أعلنت أنّ هناك "تقارير عديدة" تفيد بوجود "أكثر من مسلّح يطلقون النار" في مركز سييلو فيستا التجاري، داعية السكان إلى الابتعاد عن مكان إطلاق النار.

من جهتها أعلنت وسائل إعلام محليّة أن تبادلاً لإطلاق النار وقع في أحد متاجر وولمارت في المدينة. وكانت قناة "كي تي أس أم 9" التلفزيونية المحليّة أعلنت في حصيلة أولية إصابة 18 شخصاً بإطلاق النار.

 وبثت قنوات التلفزة الأميركية مشاهد لوحدات من الشرطة مدجّجة بالأسلحة تنتشر قرب المركز التجاري.

 وكان شخصان قتلا وأصيب شرطي بجروح في أحد متاجر وولمارت في ولاية ميسيسيبي الثلاثاء. وغالباً ما تشهد الولايات المتحدة عمليات إطلاق نار دامية. والأحد قتل ثلاثة أشخاص، أحدهم صبي عمره ستة أعوام، برصاص شاب يبلغ من العمر 19 عاماً أطلق النار في مهرجان للطعام في غيلروي بولاية كاليفورنيا.

ص.ش/أ.ح (أ ف ب/ د ب أ)

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