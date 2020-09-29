سقوط قتلى جراء انفجار خزان مازوت في بيروت

لقي أربعة أشخاص مصرعهم في بيروت مساء الجمعة (9 أكتوبر/ تشرين الأول 2020) جرّاء انفجار خزّان مازوت في مستودع تسبب باندلاع حريق في منطقة مكتظة بالسكان بالعاصمة اللبنانية، وفق ما أعلن الصليب الأحمر.

وكتب الصليب الأحمر على تويتر "ارتفاع عدد الضحايا إلى 4 وعدد من الجرحى من جراء انفجار خزان للمازوت" في منطقة الطريق الجديدة.

وانتشرت على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صور ومقاطع فيديو لسيارات إطفاء وأشخاص يقومون بإطفاء حريق في مبنى قديم.

وكان الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة قد أعلن إصابة عدد من الأشخاص بضيق التنفس جراء انفجار خزان للمازوت في أحد المباني بمنطقة الطريق الجديدة مساء الجمعة في بيروت.

وقال كتانة في تصريح صحفي "إن عدداً من المواطنين أصيبوا بضيق في التنفس جراء الدخان الذي تصاعد داخل المبنى، تم نقلهم إلى إحدى مستشفيات المنطقة..".

وتحدثت قناة "الجديد" المحلية عن سقوط عدد من الجرحى نقلهم المواطنون إلى مستشفى المقاصد في بيروت. وذكرت قناة "أل بي سي" المحلية أن الانفجار ناجم عن انفجار خزان للمازوت في أسفل أحد المباني في منطقة طريق الجديدة، وأدى إلى نشوب حريق في المبنى، وتصدع به وتضرر عدد من الأبنية المجاورة.

وتوجهت فرق الدفاع المدني إلى المحلة للعمل على إخماد الحريق، الذي أدى إلى تحطم سيارة ودراجة نارية.

يذكر أن مرفأ العاصمة اللبنانية شهد في 4 آب/ أغسطس الماضي انفجارا غير مسبوق أودى بحياة ما يقرب من 200 شخص وتسبب في إصابة أكثر من 6 آلاف وتضرر معظم المباني في العاصمة.

ص.ش/ع.خ (أ ف ب، د ب أ)