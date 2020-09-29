 سقوط قتلى جراء انفجار خزان مازوت في بيروت | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 09.10.2020

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أخبار

سقوط قتلى جراء انفجار خزان مازوت في بيروت

سمع دوي انفجار في محلة أبو شاكر في منطقة طريق الجديدة في بيروت، تبين أنه ناجم عن انفجار خزان للمازوت في أسفل أحد المباني. وأدى الانفجار إلى نشوب حريق قتل فيه أربعة أشخاص، حسب رواية الصليب الأحمر اللبناني.

كتب الصليب الأحمر على تويتر ارتفاع عدد الضحايا إلى 4 وعدد من الجرحى من جراء انفجار خزان للمازوت في منطقة الطريق الجديدة.

(صورة من الأرشيف)

لقي أربعة أشخاص مصرعهم في بيروت مساء الجمعة (9 أكتوبر/ تشرين الأول 2020) جرّاء انفجار خزّان مازوت في مستودع تسبب باندلاع حريق في منطقة مكتظة بالسكان بالعاصمة اللبنانية، وفق ما أعلن الصليب الأحمر.

وكتب الصليب الأحمر على تويتر "ارتفاع عدد الضحايا إلى 4 وعدد من الجرحى من جراء انفجار خزان للمازوت" في منطقة الطريق الجديدة.

وانتشرت على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صور ومقاطع فيديو لسيارات إطفاء وأشخاص يقومون بإطفاء حريق في مبنى قديم.

وكان الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة قد أعلن إصابة عدد من الأشخاص بضيق التنفس جراء انفجار خزان للمازوت في أحد المباني بمنطقة الطريق الجديدة مساء الجمعة في بيروت. 

مختارات

منذ كارثة انفجار مرفأ بيروت بداية آب/ أغسطس الماضي لا يشهد لبنان هدوء. ولذلك يريد عدد متزايد من اللبنانيين مغادرة البلاد والهجرة إلى الخارج. وحتى سندي شمالي كوشران تريد الهجرة، فهي لم تعد تستطيع العيش مع الخوف.

تمكن الدفاع المدني اللبناني من السيطرة على حريق شب صباح الثلاثاء في مبنى تجاري قيد الإنشاء وسط بيروت، ليعيد إلى أذهان اللبنانيين ذكرى أليمة بانفجار مرفأ بيروت قبل أسابيع. المبنى كان من آخر تصاميم المعمارية زها حديد.

وقال كتانة في تصريح صحفي "إن عدداً من المواطنين أصيبوا بضيق في التنفس جراء الدخان الذي تصاعد داخل المبنى، تم نقلهم إلى إحدى مستشفيات المنطقة..".

وتحدثت قناة "الجديد" المحلية عن سقوط عدد من الجرحى نقلهم المواطنون إلى مستشفى المقاصد في بيروت. وذكرت قناة "أل بي سي" المحلية أن الانفجار ناجم عن انفجار خزان للمازوت في أسفل أحد المباني في منطقة طريق الجديدة، وأدى إلى نشوب حريق في المبنى، وتصدع به وتضرر عدد من الأبنية المجاورة.  

وتوجهت فرق الدفاع المدني إلى المحلة للعمل على إخماد الحريق، الذي أدى إلى تحطم سيارة ودراجة نارية.

يذكر أن مرفأ العاصمة اللبنانية شهد في 4 آب/ أغسطس الماضي انفجارا غير مسبوق أودى بحياة ما يقرب من 200 شخص وتسبب في إصابة أكثر من 6 آلاف وتضرر معظم المباني في العاصمة.

ص.ش/ع.خ (أ ف ب، د ب أ)

  • Libanon | Gewaltige Explosion in Beirut (Reuters/A. Taher)

    سحابة موت وأطلال وضحايا بالآلاف.. صور مروعة من انفجار بيروت

    أفلام نهاية العالم تتحول لواقع في بيروت

    كان يوم الثلاثاء (الرابع من آب/ أغسطس 2020) يوماً صيفياً عادياً في تاريخ بيروت حتى دقائق قليلة بعد الساعة السادسة مساء بتوقيت العاصمة اللبنانية، عندما وقعت كارثة تشبه مشاهد أفلام نهاية العالم: انفجار مروع في "العنبر رقم 12" بمرفأ بيروت "كان يتم فيه تخزين نحو 2750 طناً من مادة نترات الأمونيوم منذ ست سنوات دون إجراءات سلامة" حسب رئيس الوزراء حسان دياب.

  • Libanon | Gewaltige Explosion in Beirut (Reuters/K. Sokhn)

    سحابة موت وأطلال وضحايا بالآلاف.. صور مروعة من انفجار بيروت

    سحابة عيش الغراب المرعبة

    رغم أن الانفجارات في بيروت ليست شيئاً غريباً إلا أن ما شاهده السكان في انفجار مرفأ بيروت أمر لم يروه من قبل. فبعدما شاهدوا سحابة دخان كثيف وقع الانفجار الذي هزّ كل لبنان وصولاً إلى جزيرة قبرص على بعد 200 كيلو متر، وظهرت في مكان الانفجار سحابة عيش الغراب، التي ترتبط في الأذهان بالانفجارات النووية، مثل السحابة التي علت سماء ناغازاكي بعد إلقاء قنبلة نووية عليها في أغسطس/ آب 1945.

  • Libanon | Gewaltige Explosion in Beirut (Getty Images/AFP/A. Amro)

    سحابة موت وأطلال وضحايا بالآلاف.. صور مروعة من انفجار بيروت

    تحذيرات منذ 2014

    إنه "كابوس" ليلة صيف، تم التحذير من وقوعه قبل سنوات، فقد كشف القاضي مروان عبود، محافظ بيروت، أن تقريراً أمنياً يعود لـ 2014، حذر من إمكانية حدوث انفجار بسبب تخزين مواد شديدة الانفجار بطريقة لا تراعي السلامة العامة.

  • Libanon | Gewaltige Explosion in Beirut: Mann wird evakuiert (Reuters/M. Azakir)

    سحابة موت وأطلال وضحايا بالآلاف.. صور مروعة من انفجار بيروت

    عدد لا يحصى من الضحايا

    بعد الانفجار الذي حول منطقة المرفأ إلى أطلال، عمل رجال الإنقاذ بدعم من عناصر الأمن طوال الليل بحثاً عن ناجين أو ضحايا عالقين تحت الأنقاض. وفي ظهر اليوم التالي يفيد الصليب الأحمر اللبناني أن هناك أكثر من مئة قتيل وأربعة آلاف جريح، وأن فرقه ما تزال تقوم بعمليات بحث وإنقاذ في المناطق المحيطة بالموقع. لكن مهما قيل عن أعداد الضحايا ستبقى معلومات أولية، فالأعداد الحقيقية بحاجة لوقت طويل لحصرها.

  • Libanon | Gewaltige Explosion in Beirut (Getty Images/AFP/A. Amro)

    سحابة موت وأطلال وضحايا بالآلاف.. صور مروعة من انفجار بيروت

    دمار شامل وخسائر مادية مهولة

    إنه وضع كارثي لم تشهده بيروت في تاريخها، بحسب عبود. فبجانب الخسائر البشرية التي لا تعوض، هنالك خسائر مادية فادحة فقد "تدمر أو تضرر نحو نصف بيروت"، وصرح محافظ المدينة المنكوبة أن "هناك بين 250 و300 ألف شخص باتوا من دون منازل، لأن منازلهم أصبحت غير صالحة للسكن"، مشيراً إلى أنه يقدر كلفة الأضرار بما بين ثلاثة وخمسة مليارات دولار، في انتظار التقارير النهائية للمهندسين والخبراء.

  • Libanon | Beirut | Gewaltige Explosion am Hafen (Getty Images/AFP/I. Amro)

    سحابة موت وأطلال وضحايا بالآلاف.. صور مروعة من انفجار بيروت

    مستشفيات بيروت لم تعد قادرة

    يعاني لبنان من أزمة مالية غير مسبوقة وأوصلت جائحة كورونا المستشفيات إلى أقصى طاقاتها الاستيعابية، وجال مصابون في الانفجار خلال الليل على مستشفيات عدة لم تكن قادرة على استقبالهم. وقال طبيب بمستشفى أوتيل ديو بالأشرفية في شرق بيروت إن عدد الجرحى في المستشفى وصل إلى 500، طالباً عدم إحضار مزيد من المصابين إليها. وأمام مستشفى كليمنصو في غرب بيروت، كان عشرات الجرحى ينتظرون في الخارج إدخالهم لتلقي العلاج.

  • Libanon | Gewaltige Explosion in Beirut (Getty Images/AFP/A. Amro)

    سحابة موت وأطلال وضحايا بالآلاف.. صور مروعة من انفجار بيروت

    العالم يعزي ويعرض المساعدة.. لكن كيف؟

    بعد الانفجار بدأت دول العالم تعزي لبنان وتهب لتقديم المساعدة، لدرجة أن إسرائيل التي مازالت رسميا في حالة حرب مع لبنان، كانت من أوائل من عرضوا المساعدة. وأرسلت دول بالفعل مساعدات مثل الكويت وهولندا وهناك مساعدات في طريقها لبيروت من دول مثل قطر والأردن وألمانيا وتونس مصر وغيرها، ويتعلق الأمر خصوصا بالمعدات الطبية والمستشفيات الميدانية وفرق انقاذ وانتشال الضحايا، مثل الفريق الذي قررت ألمانيا إرساله.

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    سحابة موت وأطلال وضحايا بالآلاف.. صور مروعة من انفجار بيروت

    "السوشيال ميديا" تظهر جانبها الإيجابي

    وبالتوازي مع الجهات الرسمية سرعان ما انطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا" حملات لمساعدة لبنان في محنته. وهنالك منشورات تبادل نشرها مدونون ومغردون داخل وخارج لبنان تتضمن هواتف لأشخاص يعرضون استضافة من فقدوا مساكنهم، وأخرى تدعو للتبرع بالدم والبحث عن المفقودين. إعداد: صلاح شرارة


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