 سقوط قتلى أثناء فض الشرطة لمظاهرات تطالب بإسقاط نظام البشير | أخبار | DW | 07.04.2019

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أخبار

سقوط قتلى أثناء فض الشرطة لمظاهرات تطالب بإسقاط نظام البشير

بعد أن خرجت السبت مليونية إلى شوارع الخرطوم، مطالبة بإسقاط الرئيس البشير ونظامه. القوات النظامية تطلق الرصاص الحي على المتظاهرين وأربعة قتلى وفق مصادر طبية.

Sudan Anti-Regierungsproteste in Khartum (Getty Images/AFP)

أعلنت لجنة الأطباء المركزية في السودان اليوم الأحد (السابع من أبريل/ نيسان)، مقتل أربعة متظاهرين بالرصاص الحي، على أيدي القوات النظامية السودانية. وقالت اللجنة في بيان لها اليوم إن الوفيات وقعت فجر اليوم أثناء محاولة السلطات السودانية فض التظاهرات المليونية التي اندلعت أمس للمطالبة بإسقاط النظام.

ونشرت الشرطة السودانية صباح اليوم قوة ضخمة في محيط القيادة العامة للجيش السوداني، حيث يعتصم هناك آلاف المتظاهرين منذ الأمس.

وقال شهود لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) "إن الشرطة عملت اليوم على تفريق المتظاهرين بإطلاق الغاز المسيل للدموع".

وأشاروا إلى قيام الجيش بتوسيع المسافة بين المتظاهرين ومقر القيادة العامة في محاولة لإنهاء مسؤوليته في حماية المتظاهرين وإفساح المجال أمام الأجهزة الشرطية والأمنية المتمركزة حول القيادة لتشتيت وتفريق المتظاهرين" .

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    الكاتب: إعداد: إيمان ملوك


وكثف تجمع المهنيين السودانيين " تجمع نقابي غير رسمي" الدعوات للسكان في مدن الخرطوم المختلفة للتدفق أمام مقر القيادة العامة في قلب العاصمة للحد من تفريق التظاهرات.

وكانت القوات المسلحة السودانية خاطبت المتظاهرين عبر مكبرات الصوت فجر اليوم لفض التظاهرات، وأعلنت حظرا للتجوال عند الثانية صباحا بتوقيت الخرطوم دون تفاصيل أكثر بشأن الحظر.

ولوح المحتجون بالعلم السوداني ورددوا شعارات تطالب بالحرية والسلام والعدالة ومن أجل السقاط النظام وتنحي الرئيس. غير أن البشير يرفض ذلك مشددا أن على خصومه السعي للسلطة من خلال صناديق الاقتراع.

و.ب/ م.س (د ب أ، رويترز)

 

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