سقوط قتلى أثناء فض الشرطة لمظاهرات تطالب بإسقاط نظام البشير

أعلنت لجنة الأطباء المركزية في السودان اليوم الأحد (السابع من أبريل/ نيسان)، مقتل أربعة متظاهرين بالرصاص الحي، على أيدي القوات النظامية السودانية. وقالت اللجنة في بيان لها اليوم إن الوفيات وقعت فجر اليوم أثناء محاولة السلطات السودانية فض التظاهرات المليونية التي اندلعت أمس للمطالبة بإسقاط النظام.

ونشرت الشرطة السودانية صباح اليوم قوة ضخمة في محيط القيادة العامة للجيش السوداني، حيث يعتصم هناك آلاف المتظاهرين منذ الأمس.

وقال شهود لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) "إن الشرطة عملت اليوم على تفريق المتظاهرين بإطلاق الغاز المسيل للدموع".

وأشاروا إلى قيام الجيش بتوسيع المسافة بين المتظاهرين ومقر القيادة العامة في محاولة لإنهاء مسؤوليته في حماية المتظاهرين وإفساح المجال أمام الأجهزة الشرطية والأمنية المتمركزة حول القيادة لتشتيت وتفريق المتظاهرين" .

البشير...الرئيس الهارب من قفص العدالة الدولية بناء على دعوى قضائية رفعتها منظمة حقوقية في جنوب افريقيا، أصدرت محكمة محلية قرارا بمنع الرئيس السوداني عمر البشير من مغادرة البلاد خلال مشاركته في قمة الإتحاد الافريقي. لكن حكومة جنوب افريقيا منحته حصانتها ومكنته من مغادرة البلاد.

البشير...الرئيس الهارب من قفص العدالة الدولية المحكمة الجنائية الدولية أعربت عن "خيبة أملها" لعدم قيام السلطات في جنوب افريقيا بتوقيف الرئيس السوداني المتهم من قبل هذه المحكمة بارتكاب جرائم حرب وابادة.

البشير...الرئيس الهارب من قفص العدالة الدولية أثار قرار المحكمة بجنوب أفريقيا ردود أفعال واسعة. الإتحاد الأوروبي وأمين عام الأمم المتحدة اعتبرا ان جنوب أفريقيا، باعتبارها عضو في المحكمة الجنائية الدولية، ملزمة بتنفيذ أمر الإعتقال. واشنطن قالت إنها "محبطة" من أن جنوب أفريقيا لم تتخذ إجراء لمنع البشير من المغادرة.

البشير...الرئيس الهارب من قفص العدالة الدولية وقبيل فترة إعادة إنتخابه هذا العام، زار البشير كلا من السعودية ومصر، واللتان تعدان من بين الدول غير الموقعة على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية.

البشير...الرئيس الهارب من قفص العدالة الدولية حرص البشير على التقليل من رحلاته إلى الخارج واكتفى بزيارة دول لم توقع على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية. لكن البشير زار دولا موقعة على وثيقة روما الخاصة بالمحكمة الجنائية، ضمنها الكونغو الديمقراطية ونيجيريا ومالاوي وجيبوتي.

البشير...الرئيس الهارب من قفص العدالة الدولية وفي عام 2013 تقدم الرئيس البشير بطلب للحصول على تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة الأميركية للمشاركة في الدورة 68 للجمعية العامة للأمم المتحدة. إلا ان واشنطن رفضت طلبه، معللة ذلك بأنه متهم بجرائم حرب وطالبته بتسليم نفسه للمحكمة.

البشير...الرئيس الهارب من قفص العدالة الدولية في عامي 2009 و2010صدرت ثلاث مذكرات من المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة إرتكاب جرائم حرب وإبادة وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، بناء على اتهامات قدمها المدعي العام لويس مورينو أوكامبو.

البشير...الرئيس الهارب من قفص العدالة الدولية تعرض الرئيس البشير لكثير من الإنتقادات من قبل منظمات حقوق الإنسان الدولية التي تتهمه بإرتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور. وحسب الأمم المتحدة خلف القتال في دارفور نحو 300 ألف قتيل ومليوني مشرد. إعداد: إيمان ملوك الكاتب: إعداد: إيمان ملوك



وكثف تجمع المهنيين السودانيين " تجمع نقابي غير رسمي" الدعوات للسكان في مدن الخرطوم المختلفة للتدفق أمام مقر القيادة العامة في قلب العاصمة للحد من تفريق التظاهرات.

وكانت القوات المسلحة السودانية خاطبت المتظاهرين عبر مكبرات الصوت فجر اليوم لفض التظاهرات، وأعلنت حظرا للتجوال عند الثانية صباحا بتوقيت الخرطوم دون تفاصيل أكثر بشأن الحظر.

ولوح المحتجون بالعلم السوداني ورددوا شعارات تطالب بالحرية والسلام والعدالة ومن أجل السقاط النظام وتنحي الرئيس. غير أن البشير يرفض ذلك مشددا أن على خصومه السعي للسلطة من خلال صناديق الاقتراع.

و.ب/ م.س (د ب أ، رويترز)