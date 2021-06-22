سقوط عدد من القتلى والجرحي في هجوم بسكين في فورتسبورغ الألمانية

قتل عدة أشخاص في هجوم بسكين وسط مدينة فورتسبورغ بولاية بافاريا جنوبي ألمانيا اليوم الجمعة (25 يونيو/ حزيران 2021).

وقالت الشرطة إن عدة أشخاص أصيبوا جراء حادث الطعن، وتم السيطرة على الجاني المشتبه فيه واعتقاله. وقالت الشرطة ردا على سؤال اليوم الجمعة إن الخطر على السكان لم يعد موجودا.

وقالت تقارير إعلامية إن هناك قتلى جراء الحادث، لكن الشرطة لم تؤكد ذلك حتى الآن. وذكرت صحيفة بيلد من دون أن تشير إلى مصادرها أن ثلاثة اشخاص على الاقل قتلوا وأصيب ستة آخرون في الهجوم، الذي نفذه رجل هاجم مشاة في هذه المدينة.

وأضافت أنه تمت السيطرة عليه لاحقا بعدما اطلقت الشرطة النار على ساقيه. وكتبت الشرطة على تويتر إنه لا مؤشر إلى احتمال وجود مهاجم آخر. وانتشر عدد كبير من عناصر الشرطة في وسط المدينة.

وقال مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) في موقع الحادث إنه كان هناك الكثير من سيارات الإسعاف والشرطة في الشوارع. واستدعت الشرطة عددا من الشهود للإدلاء بشهاداتهم وطلبت من الجميع مغادرة موقع الحادث.

ص.ش/ع.ش (د ب أ، أ ف ب)