سقوط عدد من القتلى والجرحى في هجوم بسكين في فورتسبورغ الألمانية

قتل عدة أشخاص في هجوم بسكين وسط مدينة فورتسبورغ بولاية بافاريا جنوبي ألمانيا اليوم الجمعة (25 يونيو/ حزيران 2021)، بحسب ما أفادت الشرطة في فورتسبورغ.

وقالت الشرطة على موقع تويتر "حقائق بدلا من تكهنات. من خلال هجوم لصومالي عمره 24 عاما، قُتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرون، بعضهم جروحه خطيرة". وأضافت الشرطة "الرجل القاطن في فورتسبورغ أصيب برصاص الشرطة لكن لا توجد خطورة على حياته".

وقالت الشرطة إن عدة أشخاص أصيبوا جراء حادث الطعن، وتم السيطرة على الجاني المشتبه فيه واعتقاله. وقالت الشرطة ردا على سؤال اليوم الجمعة إن الخطر على السكان لم يعد موجودا.

وكانت صحيفة "بيلد" الشعبية واسعة الانتشار قد ذكرت قبل ذلك، من دون أن تشير إلى مصادرها، أن ثلاثة اشخاص على الاقل قتلوا وأصيب ستة آخرون في الهجوم، الذي نفذه رجل هاجم مشاة في هذه المدينة.



وأضافت الصحيفة الألمانية أنه تمت السيطرة عليه لاحقا بعدما أطلقت الشرطة النار على ساقيه. وكتبت الشرطة على تويتر إنه لا مؤشر إلى احتمال وجود مهاجم آخر. وانتشر عدد كبير من عناصر الشرطة في وسط المدينة.

وقال مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) في موقع الحادث إنه كان هناك الكثير من سيارات الإسعاف والشرطة في الشوارع. واستدعت الشرطة عددا من الشهود للإدلاء بشهاداتهم وطلبت من الجميع مغادرة موقع الحادث.

ص.ش/ع.ش (د ب أ، أ ف ب)