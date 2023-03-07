سقوط عدد من القتلى والجرحى في إطلاق نار في كنيسة بهامبورغ

أعلنت الشرطة الألمانية في ساعة متأخرة من مساء الخميس (التاسع من مارس/ آذار 2023) مقتل عدة أشخاص في إطلاق نار في كنيسة في مدينة هامبورغ بشمال البلاد.

وقالت الشرطة عبر تويتر "تشير المؤشرات الأولية إلى إطلاق أعيرة نارية في كنيسة في شارع ديلبوغي بمنطقة غروسبورستيل. أصيب عدة أشخاص بجروح خطيرة بعضها قاتل". وأضافت شرطة هامبورغ "يوجد عدد كبير من قوات الأمن في المكان"، مرجّحةً أن يكون منفّذ العمليّة قد قُتل.

ولم تذكر الشرطة حصيلة دقيقة للقتلى لكن وسائل إعلام ألمانية قالت إن ستة أشخاص لقوا حتفهم. لكن موقع قناة (RTL) الألمانية الخاصة كان قد ذكر قبل ذلك أن ستة أشخاص قتلوا وأصيب اثنان آخران بجروح خطيرة في إطلاق نار في كنيسة بحي الستردورف في مدينة هامبورغ بشمال ألمانيا. ووقع إطلاق النار في الساعة التاسعة من مساء اليوم الخميس.

وأوردت صحيفة "بيلد" اليومية الشعبية أن إطلاق النار وقع "في كنيسة شهود يهوه" بشمال المدينة.

وقال المكتب الاتحادي للحماية المدنية "حوالى التاسعة مساء، أطلق شخص أو أكثر مجهولين النار على أشخاص في كنيسة".

وبحسب عدد من وسائل الإعلام، فقد تم تحذير سكان المدينة من "تهديد شديد" عبر تطبيق الإنذار من الكوارث، ودعتهم الشرطة إلى تجنب المنطقة المعنية.

وجاء في الإنذار "احتموا على الفور في مبنى". كما أوصى السكان باستعمال "الهاتف فقط في حالة الطوارئ القصوى، حتى لا يُثقل كاهل الخطوط".

وقالت قناة (n-tv) الإخبارية الألمانية إن عدد القتلى والجرحى ربما يكون أكثر. وفي بث مباشر للقناة ظهرت أعداد كبيرة لسيارات الشرطة وكذلك رجال الشرطة الذين يقتحمون مبنى قالت القناة إنه ربما يكون كنيسة أو مبنى يستخدم ككنيسة لجماعة شهود يهوا. وقالت القناة إنه ربما كان داخل المبنى حوالي 40 شخصا في ساعة وقوع إطلاق النار.

وتابعت القناة إنه لم يتضح حتى الآن ما إذا كان إطلاق النار هو من نوع "إطلاق النار العشوائي" أو هجوما مسلحا.

وفي لقاء للقناة مع هولغر فيرن، المتحدث باسم الشرطة في هامبورغ، قال فيرن إن الشرطة دخلت المبنى المكون من ثلاثة طوابق فوجدوا في الطابق الأرضي عددا من الأشخاص القتلى والجرحى ثم سمعوا إطلاق نار في طابق أعلى وعندما تتبعوا الصوت وجدوا شخصا قتيلا بالرصاص. ولم يؤكد فيرن إذا ما كان الأمر يتعلق برجل أو امرأة أو إذا ما كان هذا الشخص هو المهاجم. وقال فيرن إنه لا يمكنه تخمين سبب وقوع هذا الحادث

ص.ش/ ع.ش (أ ف ب)