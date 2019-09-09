 سقوط طائرة مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان | أخبار | DW | 23.10.2019

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أخبار

سقوط طائرة مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي عن سقوط طائرة مسيرة تابعة له في الجانب اللبناني من الحدود المشتركة وذلك خلال قيامها بأعمال روتينية لتأمين الحدود، فيما قالت مصادر إعلامية لبنان أن شخصا "أسقط" طائرة مسيرة معادية بـ"بندقية صيد".

Israel Drohne Heron (Getty Images/AFP/J. Guez)

الصورة لطائرة مسيرة إسرائيلية (من الأرشيف)

أعلن  الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء (23 أكتوبر/تشرين الأول) عن سقوط طائرة مسيرة تابعة له في الجانب اللبناني من الحدود المشتركة.

وكتب أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، على حسابه على موقع تويتر، أنه "خلال أعمال روتينية لتأمين الحدود، سقطت طائرة مسيرة بالقرب من الحدود في الجانب اللبناني". ولم يفصح المتحدث عن أي تفاصيل.

من جانبها، أوضحت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية أن شخصا "أسقط صباح اليوم، ببندقية صيد، طائرة مسيرة معادية فوق بوابة فاطمة - كفركلا" جنوبي البلاد.

ع.ح./ع.ج.م. (د ب أ)

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