سقوط طائرة مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء (23 أكتوبر/تشرين الأول) عن سقوط طائرة مسيرة تابعة له في الجانب اللبناني من الحدود المشتركة.

وكتب أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، على حسابه على موقع تويتر، أنه "خلال أعمال روتينية لتأمين الحدود، سقطت طائرة مسيرة بالقرب من الحدود في الجانب اللبناني". ولم يفصح المتحدث عن أي تفاصيل.

من جانبها، أوضحت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية أن شخصا "أسقط صباح اليوم، ببندقية صيد، طائرة مسيرة معادية فوق بوابة فاطمة - كفركلا" جنوبي البلاد.

ع.ح./ع.ج.م. (د ب أ)