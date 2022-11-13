سقوط ضحايا في هجومين على محطتين للحافلات في القدس

قتل رجل واحد على الأقل في أحد الهجومين اللذين استهدفا محطتين للحافلات في القدس اليوم (الأربعاء 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022)، بحسب ما أعلنت الشرطة الإسرائيلية وخدمات الاسعاف. ووقع انفجار في محطة للحافلات في المخرج الغربي للقدس تسبب بمقتل رجل واصابة 11 بجروح. وبعدها، وقع انفجار ثان في محطة اخرى على مقربة تسبب بإصابة 3 أشخاص وألحق أضرارا بحافلة، بحسب ما أعلن مستشفى محلي. وأوضحت الشرطة أن الانفجارين وقعا بفارق نصف ساعة، وأشارت إلى أن خبراء الألغام في الموقع يقومون "بجمع الادلة وتفتيش المنطقة بحثا عن مشتبهين". وأحدث الانفجار فجوة في سياج معدني خلف محطة الحافلات.

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وأعلن مستشفى "شعاري تسيدك" في القدس وفاة رجل أصيب بجروح خطيرة في الانفجار الأول بينما تقوم فرق الاسعاف بتقديم العلاج لشخص آخر في حالة حرجة، بالإضافة إلى إصابتين خطيرتين وإصابتين طفيفتين. من جهته، أفاد مركز "هداسا" الطبي أنه يعالج ستة أشخاص من الانفجار نفسه، بينهم إصابة معتدلة وخمس إصابات طفيفة. ويعالج المستشفى أيضا ثلاثة اصيبوا بجروح طفيفة في الهجوم الثاني.

وأكد وزير الأمن الداخلي عومر بارليف أنه تحدث مع قائد الشرطة و "اطلع على الهجومين الذين وقعا في القدس". ورحبت حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة بالتفجيرين اللذين وقعا تزامنا مع مفاوضات رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو مع حلفاء لتشكيل حكومة يمينية جديدة تضم أعضاء من الأحزاب الدينية واليمينية المتطرفة.

ح.ز/ ا.ف (د.ب.أ / أ.ف.ب)