 سقوط ضحايا في هجومين انتحاريين في العاصمة تونس | أخبار | DW | 27.06.2019

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أخبار

سقوط ضحايا في هجومين انتحاريين في العاصمة تونس

شهدت العاصمة التونسية صباح الخميس هجومين انتحاريين استهدفا قوات الأمن، وأسفرا عن مقتل عون أمني وإصابة زملاء له.

Tunesien Tunis Explosion (Reuters/Z. Souissi)

أكدت الداخلية التونسية مقتل رجل أمن وإصابة تسعة أشخاص، بينهم ستة من أعوان الأمن، من جراء تفجيرين وقعا اليوم الخميس (27 يونيو/حزيران) بالعاصمة التونسية، استهدف أحدهما أحد الشوارع الرئيسية، بينما استهدف الآخر مقرا أمنيا.
وسمع دوي الانفجار الأول بمنطقة باب البحر المحاذية لشارع الحبيب بورقيبة الرئيسي، بالقرب من السفارة الفرنسية ووزارة الداخلية. وهرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الانفجار وقامت وحدات من الشرطة بتطويقه.
وأعلنت وزارة الداخلية أن انتحاريا فجر نفسه بالقرب من دورية أمنية بالعاصمة، ما أسفر عن إصابة عوني أمن وثلاثة مدنيين بجروح متفاوتة الخطورة. وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وسرعان ما وقع تفجير آخر عندما أقدم شخص على تفجير نفسه قبالة الباب الخلفي لإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني في المدخل الجنوبي للعاصمة. ووفقا للداخلية التونسية، فقد أسفر هذا الهجوم عن إصابة أربعة من أعوان الأمن بجروح متفاوتة.
وكانت محطة إرسال تلفزي بجهة قفصة جنوب تونس تعرضت فجر اليوم لإطلاق نار من قبل مسلحين، لكن وحدات عسكرية تصدت للمسلحين من دون أن يسفر الهجوم عن أضرار أو جرحى. 

 
و.ب/ح.ز (أ ف ب، د ب أ، رويترز) 

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