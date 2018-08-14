سقوط ضحايا إثر انهيار جسر في مدينة جنوة الإيطالية

أدى انهيار جسر هو امتداد لطريق سريع الثلاثاء (14 آب/أغسطس 2018) في جنوة في إيطاليا إلى سقوط "عشرات الضحايا"، وفق ما نقلت وسائل الإعلام عن مسعفين ومصادر في الشرطة. وتحدث مدير مركز الطوارئ في جنوة لوسائل الإعلام عن "عشرات الضحايا"، وهو ما أكده مسؤولون في مكتبه لفرانس برس دون أن يوضحوا إن كان الأمر يتعلق بقتلى أو جرحى.

فيما قالت مصادر في الشرطة إن التقديرات الأولية تشير إلى أن عشرة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في انهيار الجسر. وذكرت المصادر أن الحادث شمل 20 سيارة وأن خدمة القطارات تعطلت. وذكرت قوات الإنقاذ أن 10 سيارات على الأقل قد سقطت من الجسر.

وأظهرت صور ومشاهد التلفزيون الجسر يعلوه الضباب وقد انهارت منه عشرات الأمتار. فيما قدر الجزء الذي سقط بنحو مائة متر. وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" أن الجسر كان على ارتفاع 40 مترا.

من جانبه، قال وزير البنية التحتية والنقل الإيطالي دانيلو تونينيلي إن حادث انهيار الجسر "مأساة ضخمة". وكتب تونينيلي، على موقع تويتر: "أتابع ببالغ القلق ما حدث في جنوة، والذي يبدو أنه مأساة كبيرة"، مضيفا أنه يعتزم التوجه إلى موقع الحادث.

وقالت الشرطة الإيطالية على موقع تويتر إن الانهيار وقع خلال عاصفة كبيرة ضربت غرب المدينة. وذكرت الشرطة أنها أرسلت عددا كبيرا من أفرادها إلى موقع الحادثة. جهاز الإطفاء نشر من جانبه صورا دراماتيكية تظهر شاحنة تقف على ما تبقى من الجسر وأمام الشاحنة سقط الجزء من الجسر. أظهرت الصور أن هنالك الكثير من السيارات لحظة وقوع الحادث.

ز.أ.ب/ع.ش (أ ف ب، د ب أ، رويترز)