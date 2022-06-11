 سقوط جرحى في إطلاق نار بمركز تسوق في كوبنهاغن | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 03.07.2022

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سقوط جرحى في إطلاق نار بمركز تسوق في كوبنهاغن

سقط عدد من الأشخاص جرحى في إطلاق نار في كوبنهاغن الدنماركية، ولم ترد تقارير عن وفيات أو عن الجهة المسؤولة. والشرطة تعلن توقيف مشتبه به بعد إطلاق النار دون تقديم معلومات عن هويته.

إطلاق نيران في كوبنهاغن

إطلاق نيران في كوبنهاغن

أعلنت الشرطة الدنماركية أن "العديد" من الأشخاص أصيبوا خلال إطلاق نار بعد ظهر الأحد (الثالث من يوليو/ تموز 2022) في مركز تسوق كبير في كوبنهاغن.

وكتبت شرطة كوبنهاغن على تويتر أنه تم أرسل تعزيزات كبيرة من الشرطة إلى محيط مركز التسوق "فيلدز" في منطقة أماه الواقعة بين وسط المدينة ومطار العاصمة. وأضافت "نحن في الموقع، أطلقت عيارات نارية وأصيب عدد من الأشخاص".

وعندما سمع دوي الطلقات الأولى، هرع أكثر من مئة شخص إلى خارج المركز التجاري، على ما نقلت وسائل إعلام دنماركية عن شهود.

مختارات

تهدر مئات الأرواح سنوياً في الولايات المتحدة بسبب عمليات إطلاق النار الجماعي. ومؤخراً بدأ سؤال يطفو على السطح: ترى ما هي علاقة الإصابة بالأمراض العقلية وسهولة امتلاك الأسلحة النارية بحوادث القتل العنيفة في البلاد؟

ودعت الشرطة الموجودين داخل المبنى إلى انتظار دخولها والآخرين إلى البقاء بعيدا من المنطقة.

في غضون ذلك أعلنت الشرطة أن مشتبها به أوقف بعد إطلاق نار أسفر عن العديد من المصابين الأحد في مركز تسوق كبير في كوبنهاغن. وكتبت شرطة كوبنهاغن على تويتر "أوقف شخص على صلة بإطلاق النار في مركز فيلدز للتسوق. لا نستطيع حتى الآن الإدلاء بمزيد من المعلومات عن هوية هذا الشخص".

ونشرت وسائل إعلام محلية صورا تظهر ضباط شرطة مدججين بالسلاح في مكان الحادث، بالإضافة إلى أشخاص يركضون للخروج من المركز التجاري.

ومن المقرر أن يؤدي المغني البريطاني هاري ستايلز عرضه في وقت لاحق، في الساعة الثامنة مساء (1800 بتوقيت غرينتش).

ويقام الحفل الموسيقي على بعد أقل من ميل من المركز التجاري. ولم يتسن على الفور الوصول إلى شركة لايف نيشن المنظمة للحفل للتعليق.

ع.ا/أ.ح (أ ف ب، رويترز)

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