 سقوط جثة من طائرة في حديقة منزل وسط لندن | عالم المنوعات | DW | 02.07.2019

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منوعات

سقوط جثة من طائرة في حديقة منزل وسط لندن

حقيبة ومياه وبعض المواد الغذائية في جهاز الهبوط بإحدى الطائرات التابعة للخطوط الجوية الكينية، دلائل من شأنها أن تساعد المحققين البريطانيين في فك لغز سقوط جثة من طائرة ركاب وسط إحدى حدائق لندن!

Symbolbild Steuer für Flugbenzin (Getty Images/S. Barbour)

قالت الشرطة يوم أمس الإثنين إنه تم العثور داخل حديقة في لندن على جثة رجل يُعتقد أنه كان يسافر خلسة وسقط من جهاز الهبوط الخاص بطائرة تابعة للخطوط الجوية الكينية وهي في طريقها إلى مطار هيثرو.

وقالت شرطة العاصمة لندن إنه تم استدعائها إلى منزل في كلافام بجنوب لندن يوم الأحد بعد العثور على الجثة. ومن المقرر إجراء فحص لجثة الرجل الذي لم يتم تحديد هويته.

 

وأضافت الشرطة في بيان "تعتقد الشرطة في هذه المرحلة أن الرجل كان يسافر خلسة وسقط من جهاز الهبوط (صندوق العجلات) لطائرة تابعة للخطوط الجوية الكينية كانت في طريقها إلى مطار هيثرو". وتابعت "تم العثور على حقيبة وبعض المواد الغذائية في صندوق جهاز الهبوط فور وصول الطائرة إلى المطار".

  • Paris Air Show

    معرض باريس الجوي- كل ما يحلق في السماء

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  • Greg Smith, Boeing CFO

    معرض باريس الجوي- كل ما يحلق في السماء

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    بالنسبة لشركة بوينع، فإن المعرض يقام وسط غيوم تلبد سماء عمل الشركة الأمريكية. فهناك أسئلة كبرى تطرح حول مستقبل أسطولها من طائرات 737 MAX بعد أن أسفر سقوط طائرتين من هذا الطراز عن مصرع 346 مسافرا. الطائرة المذكورة ممنوعة اليوم عن التحليق في أغلب أنحاء العالم، وقال المدير التنفيذي للشركة غريغ سميث إن الشركة تعمل على تغيير الماركة "نحن بصدد أن نعمل المطلوب لإعادتها إلى الخدمة".

  • Paris Air Show (Reuters/P. Rossignol)

    معرض باريس الجوي- كل ما يحلق في السماء

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    فيما تتجنب بوينغ الأضواء في باريس، وهو موقف متوقع ومبرر من صانع الطائرات الأمريكي، يختلف الأمر تماما مع شركة اِيرباص، وهي نجمة الملاحة الأوروبية، فقد استغلت هذا الأسبوع لطرح عينات من الطائرة A330neo، وهي نماذج جديدة بهيكل أكثر عرضاً من هياكل طائرات A330 jet علاوة على موديلات من طائرة A321LR ومن طائرات A350-1000 الظاهرة في الصورة.

  • Paris Air Show

    معرض باريس الجوي- كل ما يحلق في السماء

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  • Paris Air Show (Reuters/P. Rossignol)

    معرض باريس الجوي- كل ما يحلق في السماء

    طائرة من البرازيل

    المعرض لا يقتصر على بوينغ واِيرباص، بل هو مناسبة لكل اللاعبين الدوليين في مجال الملاحة الجوية لتقديم منتجاتهم ومنجزاتهم. تظهر في الصورة طائرة E195-2 من شركة ايمبرر البرازيلية. وفي السياق نفسه، فمن المتوقع أن تتم شركة بوينغ استحواذها على ايمبرر نهاية العام الجاري 2019.

  • Paris Air Show

    معرض باريس الجوي- كل ما يحلق في السماء

    من روسيا مع الود - مروحية بمحركين

    المروحية الظاهرة في الصورة من شركة أنسات الروسية، هي طائرة متعددة الاستخدامات للأغراض الطبية ولنقل الشخصيات المهمة VIP أيضا. شركة أنسات هي شركة قابضة روسية، وتعرض منتجاتها في أوروبا لأول مرة. آخر مرة شاركت فيها طائرات سوفيتية الصنع في معرض أوروبي، كان عام 1989 قبل سقوط الاتحاد السوفياتي.

  • Mock-up of a Turkish fighter aircraft

    معرض باريس الجوي- كل ما يحلق في السماء

    لا تنس المقاتلات النفاثة!

    إضافة إلى أنه مكان لعرض منجزات الطيران المدني، فقد ظهرت فيه عناصر حربية قوية. فعرضت طائرات حربية متعددة، منها طائرة الاشتباك القريب التركية التي أنتجتها شركة إيروسبيس التركية وهي الظاهرة في الصورة. آرثر سوليفان/ م.م


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معرض باريس الجوي- كل ما يحلق في السماء

النسخة الـ 53 من معرض باريس الجوي يشهد أكبر عرض جوي للصناعات الفضائية والطائرات. معرض العاصمة الفرنسية الأكبر من نوعه في العالم يأتي هذا العام في خضم مرحلة قلقة في عصر الملاحة الجوية. (20.06.2019)  

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