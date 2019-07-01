سقوط جثة من طائرة في حديقة منزل وسط لندن

قالت الشرطة يوم أمس الإثنين إنه تم العثور داخل حديقة في لندن على جثة رجل يُعتقد أنه كان يسافر خلسة وسقط من جهاز الهبوط الخاص بطائرة تابعة للخطوط الجوية الكينية وهي في طريقها إلى مطار هيثرو.
وقالت شرطة العاصمة لندن إنه تم استدعائها إلى منزل في كلافام بجنوب لندن يوم الأحد بعد العثور على الجثة. ومن المقرر إجراء فحص لجثة الرجل الذي لم يتم تحديد هويته.
وأضافت الشرطة في بيان "تعتقد الشرطة في هذه المرحلة أن الرجل كان يسافر خلسة وسقط من جهاز الهبوط (صندوق العجلات) لطائرة تابعة للخطوط الجوية الكينية كانت في طريقها إلى مطار هيثرو". وتابعت "تم العثور على حقيبة وبعض المواد الغذائية في صندوق جهاز الهبوط فور وصول الطائرة إلى المطار".
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معرض باريس الجوي- كل ما يحلق في السماء
كل شيء يطير
بالنسبة لعشاق الطيران، فإنّ عرض باريس الجوي حدث كبير. انطلقت النسخة الأولى من المعرض عام 1909، و بقيت تقام مرة كل سنتين في مطار Paris–Le Bourget شمال العاصمة الفرنسية. هو في الحقيقة عرض تجاري كبير يخوضه صناع الطائرات، ومنهم بوينغ واِيرباص لعرض منتجاتهم الجديدة.
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معرض باريس الجوي- كل ما يحلق في السماء
بوينغ تواجه الضغوط
بالنسبة لشركة بوينع، فإن المعرض يقام وسط غيوم تلبد سماء عمل الشركة الأمريكية. فهناك أسئلة كبرى تطرح حول مستقبل أسطولها من طائرات 737 MAX بعد أن أسفر سقوط طائرتين من هذا الطراز عن مصرع 346 مسافرا. الطائرة المذكورة ممنوعة اليوم عن التحليق في أغلب أنحاء العالم، وقال المدير التنفيذي للشركة غريغ سميث إن الشركة تعمل على تغيير الماركة "نحن بصدد أن نعمل المطلوب لإعادتها إلى الخدمة".
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معرض باريس الجوي- كل ما يحلق في السماء
مشاكل بوينغ فرصة لاِيرباص!
فيما تتجنب بوينغ الأضواء في باريس، وهو موقف متوقع ومبرر من صانع الطائرات الأمريكي، يختلف الأمر تماما مع شركة اِيرباص، وهي نجمة الملاحة الأوروبية، فقد استغلت هذا الأسبوع لطرح عينات من الطائرة A330neo، وهي نماذج جديدة بهيكل أكثر عرضاً من هياكل طائرات A330 jet علاوة على موديلات من طائرة A321LR ومن طائرات A350-1000 الظاهرة في الصورة.
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معرض باريس الجوي- كل ما يحلق في السماء
بطل أوروبا
اِيرباص اليوم هي البطل الأوروبي الذي ما برح الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يتباهى به منذ توليه السلطة. زاوية العرض التي اتخذتها الشركة في باريس والظاهرة في الصورة كانت قبلة لأغلب زوار المعرض. مؤخرا احتفلت الشركة بالذكرى الخمسين لميلادها.
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معرض باريس الجوي- كل ما يحلق في السماء
طائرة من البرازيل
المعرض لا يقتصر على بوينغ واِيرباص، بل هو مناسبة لكل اللاعبين الدوليين في مجال الملاحة الجوية لتقديم منتجاتهم ومنجزاتهم. تظهر في الصورة طائرة E195-2 من شركة ايمبرر البرازيلية. وفي السياق نفسه، فمن المتوقع أن تتم شركة بوينغ استحواذها على ايمبرر نهاية العام الجاري 2019.
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معرض باريس الجوي- كل ما يحلق في السماء
من روسيا مع الود - مروحية بمحركين
المروحية الظاهرة في الصورة من شركة أنسات الروسية، هي طائرة متعددة الاستخدامات للأغراض الطبية ولنقل الشخصيات المهمة VIP أيضا. شركة أنسات هي شركة قابضة روسية، وتعرض منتجاتها في أوروبا لأول مرة. آخر مرة شاركت فيها طائرات سوفيتية الصنع في معرض أوروبي، كان عام 1989 قبل سقوط الاتحاد السوفياتي.
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معرض باريس الجوي- كل ما يحلق في السماء
لا تنس المقاتلات النفاثة!
إضافة إلى أنه مكان لعرض منجزات الطيران المدني، فقد ظهرت فيه عناصر حربية قوية. فعرضت طائرات حربية متعددة، منها طائرة الاشتباك القريب التركية التي أنتجتها شركة إيروسبيس التركية وهي الظاهرة في الصورة. آرثر سوليفان/ م.م