 سقوط ثلاثة صواريخ قرب السفارة الأميركية في بغداد | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 08.07.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

سقوط ثلاثة صواريخ قرب السفارة الأميركية في بغداد

بعد استهداف قاعدة عين الأسد، تعرضت السفارة الأمريكية داخل المنطقة الخضراء في بغداد لقصف صاروخي، فيما أطلقت منظومة "سي-رام" الأميركية للدفاع الجوي صواريخ اعتراضية للتصدّي لهذا القصف.

مبنى السفارة الأمريكية في العراق

السفارة الأمريكية داخل المنطقة الخضراء في بغداد تتعرض لقصف صاروخي

أعلن الجيش العراقي أنّ ثلاثة صواريخ سقطت ليل الأربعاء-الخميس قرب السفارة الأميركية في بغداد، وذلك بعيد ساعات من تعرّض مصالح أميركية في غرب العراق وأخرى في سوريا المجاورة لقصف مماثل، في هجمات غالباً ما تُنسب إلى فصائل مسلّحة موالية لإيران.

مختارات

قال الكولونيل وين ماروتو المتحدث باسم تحالف عسكري تقوده الولايات المتحدة إن 14 صاروخا على الأقل أصابت قاعدة عين الأسد الجوية في غرب العراق، والتي تستضيف قوات أمريكية ودولية، ما أسفر عن إصابة ثلاثة بجروح طفيفة.

وأفاد مراسلو وكالة فرانس برس في العاصمة العراقية أنّ منظومة "سي-رام" الأميركية للدفاع الجوي أطلقت فجر الخميس (الثامن من تموز/يوليو2021) صواريخ اعتراضية للتصدّي لهذا القصف الصاروخي، في حين قال الجيش العراقي إنّ الصواريخ الثلاثة لم تصب السفارة بل سقطت في أماكن قيبة منها في المنطقة الخضراء الشديدة التحصين.

وكان هجوم بـ14 صاروخاً استهدف نهاراً قاعدة عين الأسد التي تضم عسكريين أميركيين في محافظة الأنبار في غرب العراق وأسفر عن سقوط جريحين إصاباتهما طفيفة. وتزامن القصف الصاروخي على قاعدة عين الأسد مع إعلان قوات سوريا الديموقراطية أنّها تصدّت لهجمات بطائرات مسيّرة في منطقة حقل العمر الذي يشكل أكبر قاعدة للتحالف الدولي بقيادة واشنطن في سوريا، في هجوم هو الثاني من نوعه خلال أيام.

ومنذ مطلع العام، استهدف نحو خمسين هجوماً المصالح الأميركية في العراق، لا سيّما السفارة الأميركية في بغداد وقواعد عسكرية عراقية تضمّ أميركيين، ومطاري بغداد وأربيل، في هجمات غالباً ما تنسب إلى فصائل عراقية موالية لإيران.

والحشد الشعبي الذي يضمّ في غالبيته فصائل موالية لإيران يناهض الوجود الأميركي في العراق ويرحّب قادته بالهجمات التي تطال قواعد عسكرية عراقية تضمّ أميركيين، لكنّهم لا يتبنّون هذه الهجمات.

ع.ش/ز.أ.ب (أ ف ب، رويترز)

مشاهدة الفيديو 27:46

مسائية DW: استهداف جديد ضد الوجود الأمريكي في العراق.. أي تداعيات؟

مواضيع ذات صلة

US Luftangriffe auf den IS in Syrien

"رسالة واضحة"- ضربات أمريكية ضد فصائل موالية لإيران في سوريا 26.02.2021

في "رسالة واضحة" من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على الهجمات الصاروخية الأخيرة ضد قوات التحالف في العراق، استهدفت القوات الأمريكية مواقع لفصائل موالية لإيران في سوريا قرب الحدود مع العراق، ما أسفر عن مقتل وجرح العشرات.

Irak Aufräumarbeiten auf dem US-Stützpunkt Ain al-Assad

العراق.. هجوم صاروخي جديد على قاعدة عسكرية تضم قوات أمريكية 15.03.2021

في هجوم آخر من سلسلة هجمات مماثلة، استهدف عدد من الصواريخ قاعدة عسكرية في العراق تستضيف قوات أمريكية. ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم، لكن واشنطن تتهم فصائل موالية لإيران بتنفيذ هجمات مماثلة.

Irak Bagdad | US-Soldaten bei der Übergabe der Taji Basis an irakische Sicherheitskäfte

واشنطن "غاضبة" من الهجمات الصاروخية في العراق 23.02.2021

بعد هجوم صاروخي جديد على السفارة الأميركية ببغداد، واشنطن تقول إنها "غاضبة" من الهجمات الأخيرة التي تستهدف قوات التحالف في العراق، محذرة إيران من أنها ستحملها المسؤولية، ومشيرة إلى أنها ستردّ في الوقت والمكان المناسبين.