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سياسةأوروبا

سقوط الحكومة الفرنسية في اقتراع لحجب الثقة عنها في البرلمان

٤ ديسمبر ٢٠٢٤

كما كان متوقعا، لم يستجب نواب الجمعية الوطنية الفرنسية لطلب الرئيس ماكرون منهم بعدم التصويت للإطاحة بحكومة ميشيل بارنييه. فقد حظي اقتراح حجب الثقة الذي قدمه ائتلاف يساري، بأغلبية كبيرة ما يعني سقوط الحكومة.

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لم تصمد حكومة رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه (الصورة) أمام اقتراع بحجب الثقة عنها في الجمعية الوطنية.
لم تصمد حكومة رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه (الصورة) أمام اقتراع بحجب الثقة عنها في الجمعية الوطنية.صورة من: Sarah Meyssonnier/REUTERS

حجب النواب في الجمعية الوطنية الفرنسية، الأربعاء (الرابع من ديسمبر/كانون الأول 2024)، الثقة عن حكومة رئيس الوزراء ميشال بارنييه بعد ثلاثة أشهر فقط على توليه مهامه في خطوة تعمق الأزمة السياسية في البلاد.

وللمرة الأولى منذ أكثر من 60 عاما، أقرت الجمعية الوطنية مذكرة حجب ثقة عن الحكومة اقترحها اليسار المتشدد وحصلت على دعم اليمين المتطرف بزعامة مارين لوبن. وأيد المذكرة 331 نائبا من أصل 574، أي أكثر بكثير من الغالبية المطلوبة.

كما طالب اليسار المتشدد الرئيس إيمانويل ماكرون بالاستقالة والدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة.

ف.ي/أ.ح (د ب ا، ا.ف.ب، رويترز)

 