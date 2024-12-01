بعد سنوات من المعارك القانونية وخمس سنوات في السجون البريطانية، عاد جوليان أسانج، مؤسس موقع ويكيليكس، إلى أستراليا حُرًا في يونيو/حزيران. وكان أسانج قد نشر وثائق سرية تكشف عن جرائم حرب ارتكبها الجيش الأمريكي في العراق وأفغانستان. وفي الولايات المتحدة، كان مهددًا بحكم قد يصل إلى 175 عامًا في السجن، لكن صفقة مع القضاء الأمريكي مهدت الطريق لإطلاق سراحه.