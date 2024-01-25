سقوط إطار هذه المرة.. حوادث بوينغ المتكررة تثير مخاوف عالمية

في خضم واقعة التي أثارها انفصال باب مقصورة إحدى الطائرات بعيد الإقلاع، يتلقى العملاق الأمريكي لصناعة الطائرات "بوينغ" صفعات أخرى بالكشف عن أعطال "كارثية" لطائرات أخرى، أحدثها سقوط إطار عجلة! ما يثير قلقًا عالميًا!

انفصال باب مقصورة طائرة ثم تعطل محرك طائرة أخرى بعيد الإقلاع، والآن سقوط إطار طائرة ثالثة! أعطال فنية تشكل صفعات متتالية لعملاق صناعة الطائرات الأمريكي "بوينغ" خلال أقل من شهر. ورغم أنها لم تسفر عن قتلى، إلا أن هذه الحوداث تثير قلقًا عالميًا من إمكانية وقوع حوادث "كارثية".

فقد كشفت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية يوم الثلاثاء (23 كانون الثاني/يناير 2024) أنها تحقق في سقوط إطار عجلة أمامية لطائرة بوينغ 757، تابعة لشركة دلتا، في مطار بأتلانتا في ولاية جورجيا يوم السبت الماضي، وذلك قبيل إقلاعها مباشرة وهي في طريقها إلى كولومبيا، كما نقلت شبكة "أيه بي سي" الأمريكية.



ونقلت الشبكة عن تقرير إدارة الطيران أنه أشار إلى وجود تسجيل صوتي لأحد مراقبي الحركة الجوية في مطار "هارتسفيلد جاكسون" بمدينة أتلانتا، ينبه فيه الطيّار إلى الموقف بالقول: "لقد خرج أحد إطارات للتو من المدرج خلفك". وبحسب التقرير، فقد سقط الإطار على الجانب الجنوبي من مدرج الإقلاع، أسفل أحد الجسور.



وقالت "أيه بي سي" إنه، عقب الحادثة، تم نقل الركاب وأمتعتهم إلى طائرة أخرى ليواصلوا رحلتهم رغم التأخير. وقالت إدارة الطيران الفيدرالية إنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات. أما شركة دلتا، فقدمت اعتذارًا لعملائها عن "الإزعاج".



عطل في المحرك بعيد الإقلاع!

وجاءت الواقعة، بعد يومين فقط من قيام طائرة شحن من طراز بوينغ 747 تابعة لشركة "اطلس اير" الأمريكية بهبوط اضطراري مساء الخميس في ميامي، بعد ان طرأ عطل على المحرك بعيد إقلاعها، حسبما أفادت الشركة لفرانس برس الجمعة. وقال متحدث باسم شركة أطلس إير في بيان إن الطائرة "حطت بامان بعد تعرضها لعطل في المحرك بعيد إقلاعها". وأضاف أن "الطاقم اتبع كافة إجراءات السلامة المعتمدة وعاد بسلامة إلى مطار ميامي"، موضحًا أن شركة الطيران ستحقق في أسباب هذا الخلل.

وأكدت وكالة تنظيم الطيران المدني الأمريكية الحادث الذي وقع على متن الطائرة المتجهة إلى بورتوريكو، وأعلنت أنها ستبدأ تحقيقات بشأنه. وفي تقرير للحادث نشر على موقعها ذكرت أن الفحص الذي تم إجراؤه بعد الرحلة كشف عن "ثقب بحجم كرة البيسبول فوق المحرك رقم 2". كما فتحت الوكالة الوطنية لسلامة النقل تحقيقا في الحادث. وأشارت إلى أنها "تجمع معلومات لتقييم وتحديد حجم التحقيق" الذي يتعين فتحه.

من جهتها، أكدت شركة بوينغ المصنعة للطائرات "دعم عميلها" وانها "ستتعاون في تحقيق الوكالة الوطنية لسلامة النقل في هذا الحادث".



انفصال باب مقصورة طائرة!

ويخضع عملاق صناعة الطائرات الأمريكية المدنية لتحقيق رسمي من قبل إدارة الطيران الفدرالية بشأن ثغرات محتملة في ضوابط الجودة بعد الحادث الذي وقع مطلع كانون الثاني/يناير على طائرة بوينغ 737 ماكس 9. وكان باب انفصل عن مقصورة طائرة بوينغ 737 ماكس 9 أثناء رحلة لشركة طيران ألاسكا بين بورتلاند باوريغون واونتاريو بكاليفورنيا. ولم يتسبب الحادث سوى في وقوع إصابات طفيفة بين الركاب وتمكنت الطائرة من الهبوط بسلام في المطار الذي أقلعت منه.

وأمرت إدارة الطيران الفدرالية بوقف تحليق طائرات بوينغ 737 ماكس 9 في الولايات المتحدة حتى إشعار آخر وبدأت تحقيقًا في الحادث. وهي أول مشكلة كبيرة تتعلق بسلامة الطيران على طائرة بوينغ منذ تحطم طائرتي 737 ماكس في عامي 2018 و2019 ما أدى إلى وقف تحليقها لفترة طويلة. وأقرت إدارة الطيران الفدرالية الأمريكية برنامج فحص شامل يسمح بإعادة تحليق طائرات بوينغ 737 ماكس التي أوقفت عقب حادث لطائرة من هذا الطراز تابعة لشركة آلاسكا ايرلاينز، وفق ما ذكر مسؤولون.

ومع إعلان الوكالة الأمريكية عن بروتوكولات الفحص المفصلة لطائرة بوينغ 737 ماكس 9، أصدرت شركة طيران يونايتد إيرلاينز بيانًا توقعت فيه عودة طائراتها المتوقفة إلى التحليق اعتبارًا من الأحد. وقال توبي إنكفيست كبير مسؤولي العمليات في شركة يونايتد "سنعيد كل طائرة من طراز ماكس 9 إلى الخدمة بمجرد اكتمال عملية التدقيق الشاملة هذه".

وقالت إدارة الطيران الفدرالية إنه بموجب برنامج "الصيانة المعززة" الذي اقرته، ستقوم شركات الطيران بفحص براغي محددة إضافة غلى عمليات تفتيش بصرية ومعالجة "أي ضرر أو ظروف غير طبيعية". وقالت الوكالة إن الفحص سيضمن أن أجزاء الطائرة "تتوافق مع التصميم الأصلي الذي يكون آمنا للتشغيل"، مضيفة "لن يتم تشغيل هذه الطائرة حتى تكتمل هذه العملية ويتم تأكيد التوافق مع التصميم الأصلي".

م.ع.ح