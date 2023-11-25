سفينة مملوكة لإسرائيلي تتعرض لهجوم بمسيرة يشتبه أنها إيرانية

قال مسؤول عسكري أمريكي اليوم السبت (25 تشرين الثاني/نوفمبر 2023) إن سفينة حاويات تديرها شركة يملكها رجل أعمال إسرائيلي تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة يشتبه بأنها إيرانية في المحيط الهندي، ما تسبب في أضرار طفيفة للسفينة دون وقوع إصابات.



وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن السفينة "سي.إم.إيه سي.جي.إم سيمي"، التي ترفع علم مالطا وأعيدت تسميتها حديثًا إلى "ماييت"، تعرضت لهجوم أمس الجمعة من طائرة مسيرة يبدو أنها إيرانية من طراز شاهد-136 في الجزء الشمالي الشرقي من المحيط الهندي.



من جهتها، أفادت شركة "إمبري" للأمن البحري عن تعرّض السفينة التي ترفع علم مالطا وتشغّلها شركة فرنسية، لأضرار عند انفجار الطائرة المسيّرة على مسافة قريبة منها. وأضافت أن "السفينة تديرها شركة على صلة بإسرائيل، ويؤشر التقييم الى أن ذلك هو سبب استهدافها"، مشيرة الى أنه في الأيام التي سبقت الهجوم، تمّ إطفاء إرسالات تعقب السفينة بعيد إبحارها من أحد موانئ دولة الإمارات.



وقالت شركة إيسترن باسيفيك شيبنج (إي.بي.إس) التي تتخذ من سنغافورة مقرًا وتستأجر "ماييت" إنها علمت باستهداف سفينة حاويات في حادث أمني محتمل أمس الجمعة. وذكرت الشركة في بيان: "السفينة المعنية تبحر حاليًا كما هو مخطط لها. جميع أفراد الطاقم بخير وبصحة جيدة". ويملك شركة "إي.بي.إس" الملياردير الإسرائيلي عيدان عوفر، وتعرضت سفنها في السابق لهجمات مماثلة. ولم يصدر تعليق بعد من مسؤولين إيرانيين ولا إسرائيليين.

وتأتي التقارير عن الاعتداء بعد نحو أسبوع من إعلان المتمردين الحوثيين في اليمن، احتجازهم سفينة مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي في البحر الأحمر. وأتى احتجاز السفينة في إطار تهديد المتمردين المقربين من إيران، باستهداف السفن الإسرائيلية في تصعيد جديد لهجماتهم ضد إسرائيل بعد الحرب في غزة. ووصفت إسرائيل احتجاز السفينة بأنه "عمل إرهابي إيراني". وحذّر الحوثيون الأسبوع الماضي من أنّ السفن الإسرائيلية "هدف مشروع" لهم.



ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أطلق الحوثيون سلسلة هجمات بالصواريخ والمسيّرات من اليمن نحو جنوب إسرائيل. وألقت الولايات المتحدة باللوم على إيران في هجمات لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها على عدة سفن في المنطقة خلال السنوات القليلة الماضية. ونفت طهران ضلوعها في الهجمات. يذكر أن حركة حماس هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

وفي حادث منفصل، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم السبت إن سفينة تلقت أمرًا بتغيير مسارها في البحر الأحمر من كيان يصف نفسه بأنه ممثل للسلطات اليمنية.

م.ع.ح/ع.أ.ج (أ ف ب ، رويترز)