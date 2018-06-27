سفينة "لايفلاين" لا تزال عالقة تنتظر الإذن بالرسو في مالطا

لا تزال سفينة "لايفلاين" متوقفة قبالة ساحل مالطا منذ أن أنقذت 234 مهاجرا في منطقة الإنقاذ الليبية اليوم (الأربعاء 27 يونيو/ حزيران 2018). وقالت إيطاليا ومالطا إن قبطان السفينة تحدى الأوامر المتعلقة بإنقاذ خفر السواحل الليبية للمهاجرين. وأوضحت مالطا أمس الثلاثاء أنها على استعداد لاستقبال المهاجرين بشريطة أن يتم توزيعهم على عدة دول أوروبية.

وبحلول صباح اليوم الأربعاء، أكدت خمس دول هي إيطاليا وفرنسا والبرتغال وإيرلندا ومالطا أنها سوف تستقبل المهاجرين الذين تم إنقاذهم. وقال مصدر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) أمس إن ثلاث دول أخرى، وهى ألمانيا وهولندا وإسبانيا قالت إنها سوف " تقيّم" القضية.

وقد أرسل قبطان السفينة رسالة الى خفر السواحل في مالطا في وقت متأخر من أمس الثلاثاء يطلب فيها دخول البلاد، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يتزايد سوء أحوال البحر خلال الساعات المقبلة.

وأكدت منظمة "ميشن لايفلاين" غير الحكومية صاحبة السفينة أنها لم ترتكب مخالفة برفضها إنزال الناجين في ليبيا. واتهمت ايطاليا وفرنسا السفينة بخدمة مصلحة المهربين عندما رفضت الامتثال الى التعليمات واعادة المهاجرين الى خفر السواحل في ليبيا، نقطة انطلاق المهاجرين الى أوروبا الذين انقذتهم المنظمة الألمانية في 21 حزيران / يونيو.

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وقالت المنظمة في بيان "من المهمّ الاشارة إلى أن الأمر الوحيد الذي رفضت السفينة الخضوع اليه هو اعادة الأشخاص الى ما يسمى بخفر السواحل الليبية لأن ذلك سيكون مخالفا لاتفاقية جنيف حول اللاجئين (وسيكون) جريمة".

واعتبرت المنظمة أن الأمر الذي تلقته "بإنزال (المهاجرين) في طرابلس كان سيشكل انتهاكا لمبدأ عدم الاعادة القسرية".

ويحظّر مبدأ عدم الاعادة القسرية على الدول الموقعة على الاتفاقية "ترحيل أو اعادة اي لاجئ بأية طريقة الى حدود الأراضي التي قد تكون حياته فيها مهددة بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى مجموعة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية".

والمهاجرون الذي أنقذتهم سفينة "لايفلاين" هم بحسب المنظمة، رعايا من دول افريقية متعددة. وتشهد ليبيا منذ حرب 2011 التي اطاحت بنظام معمر القذافي، حالة من الفوضى وأصبحت ارضا خصبة للمهربين الذي ينظمون عمليات عبور المهاجرين الى أوروبا.

مهاجرون يباعون في "أسواق النخاسة" بليبيا مركز لإحتجاز مهاجرين أفارقة في ليبيا. تسيطر جهات متعددة على مراكز اللاجئين، بعضها يعود لسلطة إحدى الحكومات المتنازعة على السلطة في البلاد. وبعضها الآخر يقع تحت نفوذ ميلشيات مسلحة..ويتعرض المهاجرون لضروب من الاستغلال و"تجارة البشر".

مهاجرون يباعون في "أسواق النخاسة" بليبيا صورة تظهر وافدين محتجزين داخل أحد السجون في ليبيا، حيث يباع معظمهم في "أسواق عبيد" حقيقية بحسب ما كشف تقرير منظمة الهجرة العالمية، ومعظم المباعين هم من الأفارقة الذين يعبرون ليبيا بقصد السفر إلى أوروبا بطريقةٍ غير شرعية.

مهاجرون يباعون في "أسواق النخاسة" بليبيا مهاجر إفريقي يبدو محتجاً على وضعه. بحسب تقرير منظمة الهجرة العالمية، فإن المهاجرون يباعون بمبالغ تتراوح بين 200 و500 دولار، حيث يتم شراء مهاجر واستغلاله في العمل، ويكون المُشتري مسؤولاً عن الشخص بشكل كامل، في حين أن بعضهم قد ينجح بالهرب وبعضهم يفشل ليبقى عرضةً للاستغلال.

مهاجرون يباعون في "أسواق النخاسة" بليبيا بحسب شهادات "صادمة" لمهاجرين لموظفي منظمة الهجرة، فإن مئات الرجال والنساء يتم بيعهم. وتتم عمليات البيع في ساحات عامة أو مستودعات. ووفقاً للشهادات فإن مهاجرون في مدينة سبها جنوب ليبيا، التي تعد أحد المراكز الرئيسة لتهريب المهاجرين، افترشوا الأرض في مرآب وساحات انتظار للسيارات.

مهاجرون يباعون في "أسواق النخاسة" بليبيا يدير "سوق العبيد" ليبيون يساعدهم غانيون ونيجيريون يعملون لحساب الليبيين، ويُستخدم أغلب المهاجرين كعمالة يومية في البناء والزراعة. وبعضهم يتقاضى أجرا والبعض الآخر يُكره على العمل دون أجر.

مهاجرون يباعون في "أسواق النخاسة" بليبيا عدا عن خطر القتل فإن المهاجرين الذين يقعون فريسة مهربين يواجهون سوء تغذية بشكل مستمر وانتهاكات جنسية، بحسب ما أكد محمد عبدي كير مدير العمليات الطارئة في منظمة الهجرة العالمية، الذي وصف الوضع بـ"الكارثي".

مهاجرون يباعون في "أسواق النخاسة" بليبيا يتم في هذه الأسواق بيع النساء واللواتي، بحسب التقرير، يتعرضن لسوء معاملة بشكل كبير، كما سجلت شهادات لسيدات تعرضن للاغتصاب أو الإجبار على العمل بالدعارة، كما يتم بيعهن على أساس أنهن "جواري للمتعة".

مهاجرون يباعون في "أسواق النخاسة" بليبيا تعتبر ليبيا البوابة الرئيسية للمهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا بحراً، حيث سلك أكثر من 150 ألف شخص هذا الطريق في الأعوام الثلاثة الماضية. ومن المعروف أن حوالي 600 شخص توفوا في البحر منذ مطلع عام 2017 وقتل عدد غير معلوم أثناء السفر باتجاه الشمال عبر الصحراء وصولا إلى البحر المتوسط.



وبحسب روما وباريس، تم التوصل الى اتفاق الثلاثاء يقضي برسو سفينة "لايفلاين" في مالطا على أن تستقبل ست دول أوروبية المهاجرين على متنها. لكن حتى الساعة، لم يُسمح للمنظمة بالرسو في مرفأ مالطي.

واتهمت "لايفلاين" وزير الداخلية الألماني هورست سيهوفر، المتشدد جدا حيال سياسة الهجرة، بـ"عرقلة هذا الحل" والحكومة الألمانية بأنها "شريكة في عدم مساعدة أشخاص في حالة خطر". ولم تعط المنظمة مزيدا من التفاصيل.

ووجهت الى المنظمة تهمة الابحار بطريقة غير قانونية تحت العلم الهولندي. وأشارت لاهاي إلى أن "لايفلاين" ليست مسجلة في هولندا على عكس ما تؤكده هذه المنظمة التي تتخذ ألمانيا مقرا لها. وأعلنت روما من جهتها أنها تريد احتجاز السفينة.

ح.ز/ و.ب (أ.ف.ب / د.ب.أ)