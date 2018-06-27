سفينة "لايفلاين" لا تزال عالقة تنتظر الإذن بالرسو في مالطا

ما تزال سفينة "لايفلاين" التي تقل أكثر من 230 مهاجرا عالقة قبالة سواحل مالطا لليوم السادس على التوالي ولم تتسلم بعد الإذن بالرسو. فيما تتنازع فيه دول أوروبية بشأن من يجب أن يستقبل طالبي اللجوء.
لا تزال سفينة "لايفلاين" متوقفة قبالة ساحل مالطا منذ أن أنقذت 234 مهاجرا في منطقة الإنقاذ الليبية اليوم (الأربعاء 27 يونيو/ حزيران 2018). وقالت إيطاليا ومالطا إن قبطان السفينة تحدى الأوامر المتعلقة بإنقاذ خفر السواحل الليبية للمهاجرين. وأوضحت مالطا أمس الثلاثاء أنها على استعداد لاستقبال المهاجرين بشريطة أن يتم توزيعهم على عدة دول أوروبية.
وبحلول صباح اليوم الأربعاء، أكدت خمس دول هي إيطاليا وفرنسا والبرتغال وإيرلندا ومالطا أنها سوف تستقبل المهاجرين الذين تم إنقاذهم. وقال مصدر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) أمس إن ثلاث دول أخرى، وهى ألمانيا وهولندا وإسبانيا قالت إنها سوف " تقيّم" القضية.
وقد أرسل قبطان السفينة رسالة الى خفر السواحل في مالطا في وقت متأخر من أمس الثلاثاء يطلب فيها دخول البلاد، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يتزايد سوء أحوال البحر خلال الساعات المقبلة.
وأكدت منظمة "ميشن لايفلاين" غير الحكومية صاحبة السفينة أنها لم ترتكب مخالفة برفضها إنزال الناجين في ليبيا. واتهمت ايطاليا وفرنسا السفينة بخدمة مصلحة المهربين عندما رفضت الامتثال الى التعليمات واعادة المهاجرين الى خفر السواحل في ليبيا، نقطة انطلاق المهاجرين الى أوروبا الذين انقذتهم المنظمة الألمانية في 21 حزيران / يونيو.
وقالت المنظمة في بيان "من المهمّ الاشارة إلى أن الأمر الوحيد الذي رفضت السفينة الخضوع اليه هو اعادة الأشخاص الى ما يسمى بخفر السواحل الليبية لأن ذلك سيكون مخالفا لاتفاقية جنيف حول اللاجئين (وسيكون) جريمة".
واعتبرت المنظمة أن الأمر الذي تلقته "بإنزال (المهاجرين) في طرابلس كان سيشكل انتهاكا لمبدأ عدم الاعادة القسرية".
ويحظّر مبدأ عدم الاعادة القسرية على الدول الموقعة على الاتفاقية "ترحيل أو اعادة اي لاجئ بأية طريقة الى حدود الأراضي التي قد تكون حياته فيها مهددة بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى مجموعة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية".
والمهاجرون الذي أنقذتهم سفينة "لايفلاين" هم بحسب المنظمة، رعايا من دول افريقية متعددة. وتشهد ليبيا منذ حرب 2011 التي اطاحت بنظام معمر القذافي، حالة من الفوضى وأصبحت ارضا خصبة للمهربين الذي ينظمون عمليات عبور المهاجرين الى أوروبا.
وبحسب روما وباريس، تم التوصل الى اتفاق الثلاثاء يقضي برسو سفينة "لايفلاين" في مالطا على أن تستقبل ست دول أوروبية المهاجرين على متنها. لكن حتى الساعة، لم يُسمح للمنظمة بالرسو في مرفأ مالطي.
واتهمت "لايفلاين" وزير الداخلية الألماني هورست سيهوفر، المتشدد جدا حيال سياسة الهجرة، بـ"عرقلة هذا الحل" والحكومة الألمانية بأنها "شريكة في عدم مساعدة أشخاص في حالة خطر". ولم تعط المنظمة مزيدا من التفاصيل.
ووجهت الى المنظمة تهمة الابحار بطريقة غير قانونية تحت العلم الهولندي. وأشارت لاهاي إلى أن "لايفلاين" ليست مسجلة في هولندا على عكس ما تؤكده هذه المنظمة التي تتخذ ألمانيا مقرا لها. وأعلنت روما من جهتها أنها تريد احتجاز السفينة.
ح.ز/ و.ب (أ.ف.ب / د.ب.أ)
هناك رغبة أوروبية لجعل ليبيا حصنا لصد تدفق اللاجئين باتجاه الشمال، غير أن البلاد تعاني منذ سنوات من الفوضى. وليس هناك ما يشير حاليا الى تحول البلاد الى الأفضل بسبب المجموعات المسلحة وإزدهار قطاع تهريب البشر. (08.02.2017)
بعد أن أقفلت إيطاليا ومالطا موانئهما بوجهها، قررت اسبانيا استقبال سفينة مهاجرين تقل 629 مهاجرا تم إنقاذهم قبالة السواحل الليبية، الأمر الذي وصفه ماتيو سالفيني نائب رئيس الوزراء الإيطالي على تويتر بـ "النصر!". (12.06.2018)