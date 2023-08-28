سفينة شحن ثانية أبحرت من أوكرانيا تصل إلى إسطنبول

قالت مصادر ملاحية اليوم الاثنين (28 أغسطس/آب 2028) إن سفينة شحن ثانية أبحرت من أوكرانيا بعد انتهاء اتفاق الحبوب ، وصلت إلى إسطنبول، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس نقلا عن مواقع متخصصة بمتابعة تحركات السفن.

من جهته قلل الكرملين من أهمية عبور السفينة، وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسمه اليوم الاثنين إن عبور سفينة ثانية من أوكرانيا عبر ممر مؤقت بالبحر الأسود ليس له علاقة بآفاق تتعلق بإبرام اتفاق حبوب جديد يشمل روسيا.

وأبحرت سفينة الشحن بريموس، التي ترفع علم ليبيريا، على طول سواحل رومانيا وبلغاريا العضوين في حلف شمال الأطلسي بعد مغادرتها أوديسا الأحد.

وقالت كييف أمس الأحد إن سفينة تحمل منتجات صلب إلى أفريقيا أبحرت من ميناء أوديسا عبر ممر مؤقت بالبحر الأسود، وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على شبكات للتواصل الاجتماعي إن "السفينة الثانية وصلت إلى المياه الرومانية بعدما عبرت بنجاح ممرنا المؤقت في البحر الأسود".

وهي ثاني سفينة تمر من هناك منذ رفض موسكو الشهر الماضي تجديد اتفاق توسطت في إبرامه الأمم المتحدة سمح بالتصدير الآمن للحبوب من أوكرانيا.

وتهدد روسيا بمهاجمة السفن المغادرة من أوكرانيا في البحر الأسود منذ أن أنهت في تموز/يوليو الاتفاق الذي سمح لأوكرانيا بتصدير حبوبها. ومطلع آب/أغسطس، أطلقت طلقات تحذيرية باتجاه سفينة شحن تابعة لشركة تركية متجهة إلى ميناء إسماعيل على نهر الدانوب في جنوب أوكرانيا.

وغادرت أوديسا الأسبوع الماضي أول سفينة شحن سلكت ممرات الشحن الأوكرانية الجديدة على البحر الأسود ، وهي سفينة حاويات ترفع علم هونغ كونغ، وأبحرت إلى إسطنبول.

وجدد المتحدث الروسي بيسكوف في إفادة إن احتمالات إحياء اتفاق الحبوب تعتمد على وفاء الغرب بتعهداته لموسكو فيما يخص صادرات الحبوب والأسمدة الروسية.

وسبق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن أشار إلى أنه لا تتم تلبية شروط الاتفاق نظرا لأن الدول الغربية لم تلتزم بوعودها تجاه بلاده.

وتحاول تركيا إحياء الاتفاق الأصلي، على أمل استخدامه كنقطة انطلاق لمحادثات سلام محتملة بين كييف وموسكو. وكشف المتحدث باسم حزب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عمر جيليك، اليوم عن أن الأخير سيتوجه "قريبا" الى روسيا ليبحث مع نظيره فلاديمير بوتين إحياء الاتفاق حول تصدير الحبوب الأوكرانية.

وأكد المتحدث باسم الكرملين بيسكوف ذلك لكنه رفض تحديد مكان وزمان عقد الاجتماع على نحو الدقة، فيما كان دبلوماسي تركي، قد قال لوكالة تاس، إن بوتين وأردوغان قد يجتمعان في سوتشي، ربما في 4 أيلول/ سبتمبر المقبل.

ع.ج.م/أ.ح (أ ف ب، رويترز)