 سفينة تحمل حبوباً ″مسروقة″ تصل سوريا بعد احتجازها في لبنان | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 04.08.2022

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سفينة تحمل حبوباً "مسروقة" تصل سوريا بعد احتجازها في لبنان

بعد احتجازها لعدة أيام في مرفأ طرابلس في بيروت بسبب اتهامها بحمل حبوب مسروقة من أوكرانيا، السفينة السورية "لاوديسيا" تصل مرفأ طرطوس في سوريا وتبدأ في تفريغ حمولتها.

السفينة لاوديسيا ظلت محتجزة في لبنان بعد اتهامها بحمل حبوب مسروقة من أوكرانيا

السفينة لاوديسيا ظلت محتجزة في لبنان بعد اتهامها بحمل حبوب مسروقة من أوكرانيا

أعلنت وزارة النقل السورية أن السفينة "لاوديسيا" وصلت اليوم الخميس ( الرابع من أغسطس/ آب 2022) إلى مرفأ طرطوس لتبدأ بتفريغ حمولتها وفق ما هو مقرر وذلك بعد احتجازها في مرفأ طرابلس لعدة أيام بناء على "الادعاءات" التي تقدم بها السفير الأوكراني في بيروت.

مختارات

أفادت وكالة "الأناضول" التركية بمغادرة أول شحنة من الحبوب الأوكرانية من ميناء أوديسا صباح الاثنين، متوجهة إلى لبنان. وذلك عقب بيان وزارة الدفاع التركية الذي أعلن عن استعداد السفينة للابحار وأن سفناً أخرى ستنطلق قريبا.

وقالت الوزارة، في بيان  صحفي اليوم أوردته الوكالة العربية السورية للأنباء ( سان )  إنه على مدى الأيام الماضية تابعت الوزارة والمؤسسة السورية للنقل البحري "الجهة الحكومية المالكة للسفينة" بالتعاون مع وزارة الخارجية والمغتربين ووزارة النقل والأشغال اللبنانية والمعنيين في مرفأ طرابلس قضية السفينة التي كانت تنفذ رحلة مقررة لها.

وبينت الوزارة أن من ضمن رحلة السفينة إيصال توريدات غذائية "الطحين" إلى إحدى الشركات التجارية في لبنان ولتتابع بعد ذلك إفراغ حمولتها في مرفأ طرطوس بشكل روتيني ومعتاد.

وأشارت الوزارة إلى أن "صدور قرار القاضي اللبناني المختص بعد تدقيقه الأوراق والثبوتيات المتعلقة بالسفينة وكل الإجراءات اللازمة بذلك دون التوصل لأي من ادعاءات السفير الأوكراني يؤكد بطلان كل ما تم حبكه وتلفيقه والمبني على التسييس والولاء للإدارة الأمريكية وحلفائها في حربها ضد سوريا وفرضها الإجراءات القسرية الظالمة أحادية الجانب على الشعب السوري واحتياجاته والتي وصلت لمنع وتأخير وصول المواد الغذائية لمرفأ طرطوس".

أول سفينة محملة بالحبوب تغادر ميناء أوديسا الأوكراني متجهة إلى لبنان

أوكرانيا تحث على إعادة النظر في قرار الإفراج

وكانت السفينة غادرت صباح اليوم الخميس مرفأ طرابلس في لبنان بعدما أصدرت قاضية الأمور المستعجلة بالإنابة في طرابلس زينب رباب قرارا قضى بفك الحجز عنها والسماح لها بالإبحار. وسمحت رئاسة مرفأ طرابلس للسفينة بالمغادرة وفقا للأصول القانونية اللبنانية.

وأعلن عن وصول السفينة إلى مرفأ طرابلس، شمالي لبنان، محملة بقمح وطحين، يوم الأربعاء قبل الماضي وبدأت الاحتجاجات والإنذارات من عدد من الدول الغربية تصل إلى لبنان بسببها.

وكانت السفارة الأوكرانية قالت في منشور عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن الشحنة التي تحملها السفينة تم تصديرها من ميناء فيودوسيا بشبه جزيرة القرم على البحر الأسود. وتقول كييف إن هذه السفينة تحمل كميات من الحبوب المسروقة من الأراضي الأوكرانية.

وتنفي روسيا سرقة حبوب من أوكرانيا. وتقول سفارتها في لبنان إنها ليس لديها معلومات عن هذه الشحنة. وحثت وزارة الخارجية الأوكرانية لبنان اليوم الخميس على إعادة النظر في قراره الخاص بإطلاق السفينة.

هـ.د/خ.س (د ب أ، رويترز)

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