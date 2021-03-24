سفينة الحاويات "إيفر غيفن" تتحرك للخروج من قناة السويس

تحركت اليوم الأربعاء (7 يوليو/تموز 2021) سفينة الحاويات إيفر غيفن التي عطلت حركة المرور في قناة السويس في مارس/آذار الماضي من الموقع الذي رست فيه لأكثر من ثلاثة أشهر في طريقها للخروج من القناة بعد أن توصلت الشركة المالكة وشركات التأمين إلى تسوية مع هيئة قناة السويس لتعويضها.
وقالت شاهدة من رويترز على متن زورق قطر إنها شاهدت السفينة وهي تتحرك شمالاً في البحيرة المرة الكبرى التي تفصل شطري القناة والتي ظلت السفينة راسية فيها بطاقمها من البحارة الهنود منذ تعويمها في 29 مارس/آذار.
وكانت إيفر جيفن، إحدى أكبر سفن الحاويات في العالم، قد جنحت بزاوية مائلة لمدة ستة أيام في الجزء الجنوبي من القناة والذي يسع مرور السفن في اتجاه واحد بسبب عاصفة رملية، ما أدى لاضطراب حركة التجارة العالمية بسبب تعطل حركة الملاحة لستة أيام في كلا اتجاهي القناة.
وطالبت هيئة القناة بتعويضات تتجاوز 900 مليون دولار عن عملية الإنقاذ وخسائر أخرى وخفضت المبلغ فيما بعد إلى 550 مليون دولار.
وقدّرت هيئة القناة الخسائر التي تكبّدتها مصر من جراء الحادث بما بين 12 و15 مليون دولار في اليوم الواحد. وأدّى تعطل الملاحة إلى ازدحام مروري في القناة وتشكّل طابور انتظار طويل زاد على 420 سفينة محمّلة بـ26 مليون طنّ من البضائع.
ومنعت السلطات السفينة من التحرك بأمر قضائي لحين البت في أمر التعويض ما أثار نزاعاً مع شركة شوي كيسن اليابانية مالكة السفينة وشركات التأمين المعنية.
وبعد مفاوضات مطولة تم التوصل إلى تسوية لم يكشف عن بنودها وأعلنت الهيئة أن السفينة ستتمكن من الإبحار اليوم الأربعاء.
ولم يعلن أيّ من الطرفين عن قيمة التعويضات التي اتّفقا عليها. وكانت الهيئة أعلنت خفض مبلغ التعويض المطلوب لقاء الخسائر والأضرار والأرباح الفائتة التي نجمت عن جنوح السفينة من 916 مليون دولار إلى 550 مليون دولار.
وقضت المحكمة الاقتصادية في الإسماعيلية الثلاثاء برفع الحجز التحفّظي عن السفينة التي ترفع علم بنما وتشغّلها شركة "إيفرغرين مارين" التايوانية.
وقال مسؤول في هيئة قناة السويس إن السفينة التي كانت محتجزة في منطقة البحيرات المرة، في طريقها حالياً إلى البحر المتوسط لاستئناف رحلتها. وأضاف أن "السفينة ستعبر قناة السويس في نهاية قافلة الجنوب القادمة من البحر الاحمر".
وقال مسؤول تنفيذي ممثل لشركة شوي كيسن اليابانية المالكة لسفينة الحاويات إيفر جيفن اليوم إن شركته ستظل عميلا لقناة السويس بانتظام.
كان يوكيتو هيجاكي المسؤول في إيماباري لبناء السفن التابعة لها شوي كيسن يتحدث في رسالة مسجلة بثت بمناسبة الإفراج عن إيفرجيفن من قناة السويس بعد أكثر من ثلاثة أشهر من جنوحها هناك.
ومن المقرر أن تجرى مراسم في القناة بمناسبة إبحار السفينة التي تحمل 18300 حاوية. وقالت مصادر بالقناة إن قاطرتين واثنين من كبار مرشدي القناة سيتولون مرافقة السفينة.
ع.ح./ع.ش. (رويترز، ا ف ب)
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بالصور: استئناف الملاحة في قناة السويس بعد تعويم "إيفر غيفن"
أعلنت هيئة قناة السويس المصرية استئناف حركة الملاحة في القناة بعد إعادة تعويم سفينة الحاويات الضخمة "إيفر غيفن" التي سدت الممر المائي لقرابة أسبوع. وتم تعديل وضع السفينة التي تزيد حمولتها عن 200 ألف طن فجر الاثنين بمشاركة أكثر من 10 قاطرات.
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بالصور: استئناف الملاحة في قناة السويس بعد تعويم "إيفر غيفن"
وكانت الشركة المالكة للسفينة قد أعلنت السفينة التي جمحت لستة أيام، قد "استدارت" بزاوية 30 درجة نحو القناة بعد مناورات الشد لتعويم السفينة العملاقة. بدوره قال أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس إن 369 سفينة على الأقل تنتظر عبور القناة ومن بينها عشرات من سفن الحاويات وسفن البضائع الصب وناقلات النفط وناقلات الغاز الطبيعي المسال أو غاز البترول المسال.
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بالصور: استئناف الملاحة في قناة السويس بعد تعويم "إيفر غيفن"
وحتى مع عودة الحركة في القناة فإن الاضطرابات في حركة نشاط الشحن العالمي "قد يستغرق زوالها أسابيع وربما تمتد لأشهر"، كما قالت مجموعة ميرسك للشحن، وهي أكبر شركة لشحن الحاويات في العالم، في بيان استشاري لها.
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بالصور: استئناف الملاحة في قناة السويس بعد تعويم "إيفر غيفن"
فجر الثلاثاء 24 مارس/ آذار جنحت ناقلة الحاويات العملاقة "إم في إيفر غيفن" لتسد قناة السويس في مصر بسبب رياح قوية وارتطامها بالأرض. الناقلة كانت متجهة إلى ميناء روتردام في هولندا.
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بالصور: استئناف الملاحة في قناة السويس بعد تعويم "إيفر غيفن"
رغم أن مصر قامت ببناء وافتتاح فرع جديد لقناة السويس في عام 2015 من أجل الحد من أوقات انتظار السفن على جانبي القناة، إلا أن هذا الفرع يبدأ شمال موقع الحادث، ما أدى إلى تعطل حركة الملاحة في القناة بشكل كامل.
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بالصور: استئناف الملاحة في قناة السويس بعد تعويم "إيفر غيفن"
تعبر القناة يوميا في المتوسط حوالي 50 سفينة مختلفة الأحجام والأوزان. وبحسب شركة أخبار وبيانات الشحن العالمية "لويدز ليست" فان "طابور انتظار عبور قناة السويس" يضم أكثر من 200 سفينة "عالقة الآن بسبب الغلق"في يومه الرابع. وأشارت "لويدز ليست" إلى أن "الحسابات التقريبية" تفيد بأن حركة السفن اليومية من آسيا إلى أوروبا تُقّدر قيمتها بحوالي 5,1 مليار دولار ومن أوروبا إلى آسيا تُقّدر بنحو 4,5 مليار دولار.
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بالصور: استئناف الملاحة في قناة السويس بعد تعويم "إيفر غيفن"
توفر قناة السويس على السفن التجارية الكثير من الوقت والتكلفة. فعلى سبيل المثال، فإن الرحلة من سنغافورة إلى روتردام في هولندا تقصّرها القناة من 11755 إلى 8281 ميلاً بحرياً، أي أنها أقصر بنحو 30 في المائة.
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بالصور: استئناف الملاحة في قناة السويس بعد تعويم "إيفر غيفن"
تحاول السلطات المصرية، باستخدام قوارب قطر، إخراج السفينة من موقع الارتطام وإدارتها فيها القناة، بحيث تتمكن من الحركة مجدداً. عملية تعويم السفينة الجانحة ما تزال تجري عن كثب، وأبدت دول عديدة استعدادها لمساعدة مصر.
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بالصور: استئناف الملاحة في قناة السويس بعد تعويم "إيفر غيفن"
تعتبر "إم في إيفر غيفن"، التي ترفع علم بنما، من أضخم الناقلات البحرية في العالم، إذ تستطيع حمل حوالي 20 ألف حاوية نقل. وكان من المفترض أن تصل إلى روتردام في الأول من أبريل/ نيسان. ولكن يبدو أنها لن تتمكن من الالتزام بهذا الموعد!
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بالصور: استئناف الملاحة في قناة السويس بعد تعويم "إيفر غيفن"
في تاريخ 2019.05.11 عبرت حاملة الطائرات الأمريكية ابراهام لينكولن قناة السويس باتجاه بحر الخليج. و"أبراهام لنكولن" هي حاملة طائرات عملاقة من فئة "نيمتز"، وتعد من أضخم السفن الحربية في العالم. وشاركت في عام 1991 في عملية عاصفة الصحراء لتحرير الكويت، كما قادت قوة المهام الموحدة في الصومال في عامي 1992-1993، وفي مطلع القرن الحالي، شاركت في غزو أفغانستان عام 2001 وغزو العراق عام 2003.
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بالصور: استئناف الملاحة في قناة السويس بعد تعويم "إيفر غيفن"
تحيي مصر سنويا ذكرى حرب اكتوبر (1973.10.06) التي يطلق عليها في القاموس الاسرائيلي حرب يوم (عيد) كيبور التي اطلقتها اسرائيل، لكن الجيش المصري أحدث المفاجأة باجتياز خط برليف وتحرير قناة السويس التي كانت عبر العصور أيضا مسرحا لحروب. حرب 1973 أعقبتها مفاوضات قادت إلى معاهدة كامب ديفيد للسلام التاريخية بين مصر وإسرائيل سنة 1978.
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بالصور: استئناف الملاحة في قناة السويس بعد تعويم "إيفر غيفن"
يعود افتتاح قناة السويس إلى 1869 واستغرق بناؤها 10 سنوات، وساهم في عملية الحفر ما يقرب من مليون عامل مصري، تقول مصادر أنه مات منهم أكثر من 120 ألف أثناء عملية الحفر نتيجة الجوع والعطش والأوبئة والمعاملة السيئة. وفي منتصف نوفمبر تشرين ثاني من عام 1869افتتح الخديو اسماعيل مشروع قناة السويس في حفل ضخم. إعداد. يان دافيد فالتر/ ي.أ/م.س