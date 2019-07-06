 سفينة الإنقاذ ″آلان كردي″ تبحر مجدداً قبالة السواحل الليبية | أخبار | DW | 29.07.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

سفينة الإنقاذ "آلان كردي" تبحر مجدداً قبالة السواحل الليبية

عادت سفينة الإنقاذ الألمانية "آلان كردي" للإبحار مجدداً في منطقة البحث والإنقاذ قبالة السواحل الليبية، لإنقاذ مهاجرين من الغرق في البحر.

Rettungsschiff Alan Kurdi (picture-alliance/AP/Sea-eye.org/F. Heinz)

أعلن متحدث باسم منظمة "سي آي" الإغاثية الألمانية اليوم الاثنين (29 تموز/ يوليو 2019) أن سفينتهم "آلان كردي" ستقوم بدوريات في المنطقة البحرية غرب العاصمة طرابلس، مضيفة أنه تم إبلاغ السلطات المختصة بذلك.

تجدر الإشارة إلى أن "آلان كردي" هي سفينة الإنقاذ المدنية الوحيدة حالياً قبالة السواحل الليبية، حيث لقي الأسبوع الماضي نحو مئتي شخص حتفهم غرقاً.

ويتواجد حاليا 131 مهاجراً تم إنقاذهم على متن سفينة تابعة لخفر السواحل في ميناء أوغوستا الإيطالي. ولا تعتزم إيطاليا السماح لهؤلاء المهاجرين بالدخول إلى أراضيها إلا إذا أعلنت دول أخرى في الاتحاد الأوروبي استعدادها لاستقبالهم.

ولا يستطيع الاتحاد الأوروبي منذ فترة طويلة الاتفاق على آلية توزيع للاجئي القوارب.

وتعارض الحكومة الإيطالية استقبال مهاجرين تم إنقاذهم من البحر، وتتصدى بصرامة لأفراد منظمات الإغاثة الخاصة، التي تقوم بإنقاذ المهاجرين من الغرق في البحر.

م.ع.ح/ح.ز (د ب أ)

  • Italien Symbolbild Rettung von Flüchtlinge (Getty Images/AFP/A. Paduano)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    ارتفاع كبير في عدد الغرقى

    أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أن عدد الضحايا على مسار الهجرة بين ليبيا والاتحاد الأوروبي ارتفع بأكثر من الضعف في عام 2018 ، إذ بلغ معدل الوفاة واحدا من بين كل 14 مهاجرا عبروا هذا الطريق وسط البحر المتوسط. وكان المعدل واحدا من بين كل 38 عام 2017 .

  • Migration aus Afrika in der Nähe der Stadt Gohneima, Lybien (picture-alliance/dpa/AP/Küstenwache Lybien)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    ستة غرقى كل يوم

    حسب إحصائيات الأمم المتحدة بلغ إجمالي عدد المهاجرين الذين عبروا البحر المتوسط إلى أوروبا عام 2018 نحو 117 ألف شخص، وتوفي في البحر المتوسط 2275 على الأقل، مقارنة بـ 172 ألف مهاجر عبروا إلى أوروبا عام 2017 ووفاة 3139 شخصا. وحسب المفوضية، فإن البحر المتوسط شهد موت ستة أشخاص يوميا في المتوسط العام الماضي.

  • Mittelmeer Rettungsaktion von Sea-Watch (picture-alliance/dpa/Sea-Watch.org)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    منع سفينة "سي ووتش 3" من الرسو

    في آواخر عام 2018 أنقذت سفينة "سي ووتش 3"، التي تملكها منظمة إغاثة ألمانية وترفع علم هولندا، مهاجرين كانوا يستغيثون في البحر قبالة السواحل الليبية، لكن تم منعها من الرسو في إيطاليا أو مالطا.

  • Geflüchtete auf dem mit der niederländischen Flagge geführten Rettungsschiff Sea Watch 3 (Getty Images/AFP/F. Scoppa)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    البحث عن ملاذ آمن

    بقيت "سي ووتش 3" مع المهاجرين على متنها تمخر عباب البحر بحثا عن ملاذ آمن، وتزامن ذلك مع استمرار الخلاف بين الدول الأوروبية حول استقبال هؤلاء المهاجرين، حيث رفضت إيطاليا استقبالهم مطالبة هولندا وألمانيا بذلك، لأن السفينة ترفع علم الأولى، بينما تتخذ المنظمة المالكة لها من برلين مقرا لها.

  • Spanien - Ankunft von Fluechtlingen in Andalusien (picture alliance/CITYPRESS 24/f. Passolas)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    توتر بين فرنسا وإيطاليا

    في ظل الخلاف بين الدول الأوروبية حول استقبال المهاجرين الذين يتم إنقاذهم من الغرق في المتوسط، تصاعد التوتر بين فرنسا وإيطاليا، إذ تتهم روما باريس بأنها سبب الفوضى الحالية في ليبيا، وترى إيطاليا أن هذا الوضع غير المستقر يدفع المهاجرين إلى الهرب من ليبيا للوصول إلى الشواطئ الإيطالية عبر البحر المتوسط، وهو ما يشجع على تهريب البشر.

  • Fregatte Augsburg läuft zur Operation Sophia aus NEU (picture-alliance/dpa/M. Assanimoghaddam)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    ألمانيا لن تستمر في مهمة "صوفيا"

    مع تصاعد التوتر والخلاف الأوروبي حول ملف الهجرة واللاجئين، أعلنت ألمانيا أنها لن ترسل أي بديل للفرقاطة التي تنتهي مشاركتها في مهمة الاتحاد الأوروبي لإنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط "صوفيا" في أوائل شباط/ فبراير المقبل.

  • EU Militäroperation Sophia im Mittelmeer Boote der italienischen Marine (picture-alliance/dpa/G. Lami)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    مصير مجهول!

    مهمة "صوفيا" لإنقاذ اللاجئين من الغرق باتت مهددة بالانتهاء، لأن الأمر متعلق بموقف دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة، إذ يجب أن توافق عليها كل الدول الأعضاء في الاتحاد. وعلاوة على ذلك تطالب إيطاليا بتغيير قواعد وشروط المهمة. في هذا السياق صرح وزير الداخلية الإيطالية ماتيو سلفيني أن سفن المهاجرين التي كان يتم إنقاذها ترسو في الموانئ الإيطالية وبالتالي "إما يجب تغيير القواعد، أو إنهاء المهمة".

  • Lösung für Schiffe deutscher Seenotretter (picture-alliance/dpa/Sea-Watch/F. Weiss)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    بارقة أمل

    لكن رغم كل هذا الخلاف والتوتر، هناك بارقة أمل في تحسن الوضع خلال العام الجاري وتجاوز الدول الأوروبية لخلافاتها حول ملف الهجرة واللاجئين. فقد أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي أن اتفاق تقاسم مهاجرين مع ستّ دول أوروبية أخرى (فرنسا وألمانيا والبرتغال ومالطا ورومانيا ولوكسمبورغ) سيتيح إنزال وإنقاذ المهاجرين العالقين على متن سفينة"سي ووتش 3". إعداد: عارف جابو

    الكاتب: عارف جابو


مختارات

"آلان كردي" تستعد لإنقاذ المزيد من المهاجرين في المتوسط

بعد رحلة متاعب طويلة أنقذت خلالها عشرات المهاجرين من الغرق في المتوسط، يقضي طاقم سفينة الإنقاذ الألمانية "آلان كردي" التابعة لمنظمة "سي آي" فترة إعداد وتحضير بجزيرة مايوركا لمهمات قادمة في مجال إنقاذ مهاجرين في المتوسط. (13.07.2019)  

برلين تقترح مخرجا لإنهاء مأساة المهاجرين في المتوسط

تواجه سياسة اللجوء الأوروبية مأزقا حقيقيا أمام تفاقم محنة اللاجئين والمهاجرين في البحر الأبيض المتوسط، برلين اقترحت مخرجا لهذه المعضلة على المستوى الأوروبي. (08.07.2019)  

منظمة غير حكومية ألمانية تحذر من "منطقة الموت الليبية"

حذرت منظمة "سي آي" الألمانية من "منطقة الموت في ليبيا". منظمة الإنقاذ غير الحكومية أكدت على ضرورة إعادة تسليم مهمة البحث والإنقاذ في البحر إلى دولة أوروبية بدلا من ليبيا. لماذا يا ترى؟ ومن هي الدولة الأوروبية المقترحة؟ (05.05.2019)  

إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

عام 2018 كان مأساويا للمهاجرين عبر المتوسط، إذا ارتفع عدد الضحايا بشكل مضطرد. لكن عام 2019 لا يدعو إلى التفاؤل، إذ باتت مهمة "صوفيا" لإنقاذ المهاجرين في المتوسط مهددة بالانتهاء والخلاف مستمر حول استقبال من يتم إنقاذهم. (30.01.2019)  

مواضيع ذات صلة

Flüchtlinge auf dem Rettungsschiff Alan Kurdi

بوادر أزمة جديدة مع توجه سفينة إنقاذ ألمانية أخرى إلى إيطاليا 06.07.2019

تتجه سفينة الإنقاذ الألمانية "آلان كردي"، التي تحمل على متنها 65 مهاجرا تم إنقاذهم في البحر المتوسط إلى جزيرة لامبيدوزا رغم حظر إيطاليا دخولها إلى مياهها الإقليمية. وقد أبدت برلين استعدادها لاستقبال بعض هؤلاء المهاجرين.

Schiffsunglück vor Küste in Libyen

خفر السواحل الليبي: غرق عشرات المهاجرين السريين قبالة ليبيا 25.07.2019

أعلنت البحرية الليبية الخميس أن عشرات المهاجرين السريين غرقوا، فيما تم إنقاذ عشرات آخرين من الغرق قبالة السواحل الليبية، حيث كانوا جميعا على متن قارب خشبي متهالك بهدف عبور المتوسط إلى أوروبا.

Seenotrettung Schiff Alan Kurdi

"آلان كردي" تستعد لإنقاذ المزيد من المهاجرين في المتوسط 13.07.2019

بعد رحلة متاعب طويلة أنقذت خلالها عشرات المهاجرين من الغرق في المتوسط، يقضي طاقم سفينة الإنقاذ الألمانية "آلان كردي" التابعة لمنظمة "سي آي" فترة إعداد وتحضير بجزيرة مايوركا لمهمات قادمة في مجال إنقاذ مهاجرين في المتوسط.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  