سفينة "آلان كردي" تحصل على تصريح بالرسو في ميناء إيطالي

حصلت سفينة "آلان كردي" الألمانية لإنقاذ المهاجرين من البحر المتوسط، والتي يوجد على متنها حالياً 88 مهاجراً، على تصريح بالرسو في ميناء تارانتو، جنوبي إيطاليا.



وكتب رئيس منظمة "سي آي" الألمانية المسؤولة عن السفينة، غوردن إسلر، على تويتر: "سيصل طاقمنا إلى الميناء الذي تم توجيه آلان كردي إليه يوم الأحد، وذلك بعد ثمانية أيام كاملة من هجوم وحشي من قبل ميليشيات ليبية"، وتابع إسلر: "ما يجعلني أتساءل هو كيفية التعامل مع الأشخاص الذين يخاطرون بحياتهم لإنقاذ حياة أشخاص آخرين".





وكانت "آلان كردي" أنقذت المهاجرين الذين على متنها يوم السبت الماضي. وتعرضت لمضايقات من قبل خفر السواحل الليبي.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"، استناداً إلى وزارة الداخلية الإيطالية، أن ألمانيا وفرنسا تعتزمان استقبال 60 مهاجراً من على متن السفنية، بينما ستسقبل البرتغال 5 مهاجرين وأيرلندا اثنين. بينما ستستقيل إيطاليا المهاجرين الآخرين بحسب اتفاقية مالطا التي توصل إليها وزراء داخلية عدة دول أوروبية في أيلول/سبتمبر الماضي.

وقال عمدة تارانتو، رينالدو ميلوتشي، إن المدينة مستعدة لوصول السفنية ولن تتردد في دعم هؤلاء المهاجرين خلال فترة إقامتهم القصيرة بها.

يذكر أنه منذ العام الماضي، رفضت إيطاليا ومالطا أكثر من مرة فتح موانئهما أمام سفن المهاجرين، مالم توافق الدول الأوروبية الأخرى على استقبال بعض المهاجرين.

وبحسب بيانات المنظمة الدولية للهجرة، حاول نحو 20 ألف شخص الوصول إلى إيطاليا أو مالطا عبر طريق وسط البحر المتوسط خلال هذا العام.



م.ع.ح/ع.ج.م (د ب أ – ك ن أ)