سفير بريطانيا لدى السودان يقيم مأدبة إفطار ويؤمّ المصلين أمام منزله

قام سفير المملكة المتحدة لدى السودان، عرفان صديق، "بدعوة المارة إلى مأدبة إفطار أقامها أمام منزله في الخرطوم"، بحسب ما ذكر الحساب الرسمي على تويتر لسفارة المملكة المتحدة في الخرطوم.

ونشر حساب السفارة مجموعة صور للسفير مع ضيوفه من مواطني السودان. ومن بين الصور أيضا، تلك التي تظهر السفير وهو يصلي مع ضيوفه كإمام.

يمكن مشاهدة بقية الصور في هذه التغريدة:

وانتشرت تعليقات طريفة على هذه الصور، يمكن قرائتها تحت التغريدة على تويتر.

ف.ي