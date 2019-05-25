سفير بريطانيا لدى السودان يقيم مأدبة إفطار ويؤمّ المصلين أمام منزله

من النادر أن تشاهد سفيرا لدولة أجنبية وهو يصلي في الشارع إماماً، متبوعا بمجموعة من أبناء البلد. هذا ما قام به سفير بريطانيا لدى السودان، حيث أمّ المصلين أمام منزله في الخرطوم ودعاهم لمائدة إفطار، بحسب السفارة.
قام سفير المملكة المتحدة لدى السودان، عرفان صديق، "بدعوة المارة إلى مأدبة إفطار أقامها أمام منزله في الخرطوم"، بحسب ما ذكر الحساب الرسمي على تويتر لسفارة المملكة المتحدة في الخرطوم.
ونشر حساب السفارة مجموعة صور للسفير مع ضيوفه من مواطني السودان. ومن بين الصور أيضا، تلك التي تظهر السفير وهو يصلي مع ضيوفه كإمام.
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ف.ي
تحالف "قوى الحرية والتغيير" الذي يقود الاحتجاجات في السودان يدعو إلى إضراب عام في عموم أنحاء البلاد، لمطالبة العسكر بتسليم السلطة للمدنيين، وذلك غداة زيارة نائب رئيس المجلس العسكري لولي العهد السعودي. (24.05.2019)