 سفير إسرائيل في برلين لـDW: العلاقة مع ألمانيا ستصير أكثر متانة | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 20.08.2020

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سياسة واقتصاد

سفير إسرائيل في برلين لـDW: العلاقة مع ألمانيا ستصير أكثر متانة

لأول مرة تجري قوات ألمانية وإسرائيلية تدريبات مشتركة في ألمانيا. والثلاثاء أحيا البلدان ذكرى ضحايا المحرقة بمعسكر "داخاو" النازي السابق. سفير إسرائيل لدى ألمانيا جيريمي يسخاروف يتحدث لدويتشه فيله عن زيارة مؤثرة.

جيريمي يساخاروف، سفير إسرائيل لدى برلين

جيريمي يساخاروف، سفير إسرائيل لدى برلين

دويتشه فيله (DW): ألمانيا ستبقى دوما شريكا خاصا لإسرائيل. بماذا شعرت عند رؤية جنود إسرائيليين وألمان في النصب التذكاري بداخاو؟

جيريمي يسخاروف: أولا إنها صورة لها قوة هائلة. نحن معا نسير في مكان يشهد على أكبر محنة بين ألمانيا والشعب اليهودي. ومنذ سنوات كثيرة هو جزء عصيب جدا في معالجة تاريخنا بين إسرائيل وألمانيا. وهذه النظرة لجنود إسرائيليين يُغنون إلى جانب زملائهم الألمان ولحظة تحليق مقاتلات ألمانية وإسرائيلية بجانب بعضها البعض في أجواء المانيا، كل هذا يمنحني الشعور بأن بنينا علاقة فريدة بالرغم من حقيقة أن تاريخنا صعب. لقد نجحنا في تحويل عبء هذا التاريخ إلى تحدٍ مشترك جيد من أجل السلام.

الجنرال عميكام نوركين، قائد سلاح الجو الإسرائيلي

في ذكرى ضحايا المحرقة النازية- الجنرال عميكام نوركين، قائد سلاح الجو الإسرائيلي يلقي كلمة في داخاو (18 أغسطس/ آب 2020)

الطيارون الإسرائيليون مازالوا شبابا، ربما بين 30 و 35 عاما. وفي داخاو تحدثتم معهم. كيف عايشتم الجنود هناك؟

مختارات

تجري القوات الألمانية والإسرائيلية تدريبات مشتركة بألمانيا للمرة الأولى في وقت يحيي فيه البلدان ذكرى ضحايا المحرقة بمعسكر "داخاو" النازي السابق وضحايا عملية احتجاز الرهائن الدامية في ميونيخ من قبل منظمة "أيلول الأسود".

في رسالة مفتوحة للمستشارة أنغيلا ميركل، عبر مثقفون من ألمانيا وإسرائيل عن قلقهم مما وصفوه بـ"التصنيف المتسرع للنقد الموجه لإسرائيل باعتباره معاداة للسامية". فكيف يمكن الفصل بين انتقاد دولة إسرائيل ومعاداة السامية؟

ستتولى ألمانيا رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن الدولي في الأول من يوليو/ تموز المقبل، وهو ما يعتبره وزير الخارجية الألماني هايكو ماس فرصة لمحاولة لعب دور ما للتوسط في حل الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

خلال مراسم إحياء الذكرى المشتركة تحدث أيضا طيار إسرائيلي عن أن جده كان من الناجين من معسكر داخاو ووالده طيارا فقد حياته في العمل ضمن سلاح الجو الإسرائيلي. وكانت كلمة مثيرة جدا. وكلماته عبرت عن لحظة شخصية في مناسبة رسمية هامة للعلاقات الخاصة بين البلدين. وكانت أيضا لحظة ملهمة في الشعور كيف أن ذكرى داخاو تحولت بالنسبة إلى هذا الحفيد والابن، كما قال، إلى التزام بالتسامح والصداقة مع ألمانيا.

الطيارون حلَّقوا اليوم أيضا فوق مطار فورستنفيلدبروك. وقبل 48 عاما، في 1972، قتل هناك إرهابيون فلسطينيون تسعة رياضيين إسرائيليين شاركوا في الألعاب الأولمبية في ميونيخ. حينها كنت رجلا شابا. هل مازلت تتذكر نبأ حمام الدم ومشاعرك؟

نعم في ذلك الوقت كان عمري 17 عاما، وأتذكر ذلك جيدا. ومازلت أرى صور الرياضيين أثناء دخول الملعب الأولمبي وعلم إسرائيل الذي كانوا يفتخرون به. ثم صور الهجوم الذي قُتل فيه هذا العدد من الرياضيين. وعندما أصبحت سفيرا في ألمانيا، زار رئيس إسرائيل روفين ريفلين ميونيخ ودشن في الحديقة الأولمبية النصب التذكاري للرياضيين. فالاعتداء والذكرى عايشتهما بكل إدراك. وكان لهما تأثير كبير على مشاعري وعواطفي في إثارة هذا الموضوع.

والآن يتدرب سلاح الجو الإسرائيلي والألماني معا في سماء ألمانيا. فالجيش الإسرائيلي بسلاح جوه يُعتبر من أقوى الجيوش في العالم. فهل هو يحتاج إلى هذا البرنامج التدريبي؟ أم أن الأمر يتعلق بالأساس بالذكرى الجماعية نظرا للتاريخ المثقل؟

زيارة داخاو ـ بالنسبة إلىَّ هذه اللحظة ـ كانت جزء هاما من هذا التعاون. وبرنامج النصب التذكاري اشتمل على إحياء وإثارة ما حصل في الحرب العالمية الثانية وفي المحرقة وحول تطور العلاقات الألمانية الإسرائيلية منذ ذلك الوقت. لكن هذه التدريبات العسكرية المشتركة هي أكثر من أن تكون رمزية. فهي ذات أهمية كبيرة وتدل على تعاون رائع بين الجيشين. وقائدا سلاحي الجو تربطهما صداقة جيدة، وطورا تبادلا هاما جدا للمعلومات. وهما يناقشان قضايا فنية وتحديات يواجهها الجيشان. إنه رمز واقعي لعلاقة متنامية ستكتسي متانة أكبر وستخدم مصالح وقيم البلدين.

وزيرة الدفاع الألمانية تزور مع السفير الإسرائيلي النصب التذكاري لضحايا المحرقة في داخاو

وزيرة الدفاع الألمانية كرامب-كارنباور مع سفير إسرائيل جيريمي يسخاروف في زيارة للنصب التذكاري بمعسكر الاعتقال النازي في داخاو (18 أغسطس/ آب 2020)

وعلى الأقل يبقى هذا الطريق المشترك أحد أهم الوسائل للقضاء على معاداة السامية  عندما يرى شعبانا كيف أن الشراكة الاستراتيجية الناشئة يمكنها أن تخدم مصالحهما وتساهم في قيمهما المشتركة والرفاهية والأمن.

أجرى الحوار مع السفير الإسرائيلي جيريمي يسخاروف البالغ من العمر 65 عاما، كريستوف شتراك

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    العلاقات الألمانية الإسرائيلية- لحمة أبدية

    سارة شتريكر

    تعيش الكاتبة سارة شتريكر في إسرائيل منذ 5 أعوم، وقد أنجزت أولى رواياتها هنا كما أنجزت للتو قصة قصيرة ستنشر في كتاب لمجموعة من الكتاب الألمان والإسرائيليين.

  • 28.04.2015 DW Doku Auf immer verbunden sarah 1

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    تعيش الكاتبة سارة شتريكر في إسرائيل منذ 5 أعوم، وقد أنجزت أولى رواياتها هنا كما أنجزت للتو قصة قصيرة ستنشر في كتاب لمجموعة من الكتاب الألمان والإسرائيليين.

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    القدس - حائط المبكى

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    توم فرانتس

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    توم فرانتس

    اعتنق توم فرانتس اليهودية قبل 8 أعوام، وهو يفضل الصلاة في كنيس يهودي صغير في القدس كان قد بناه جد زوجته على نفقته الخاصة.

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    توم فرانتس

    تصوير في مطبخ عائلة فاديدا المؤلفة من طهاة منذ أجيال. يبحث توم فرانتس في المطبخ القدسي عن مواضيع لكتابه.

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    العلاقات الألمانية الإسرائيلية- لحمة أبدية

    ريلي فيلو

    المغنية الإسرائلية ريلي فيلو، 34 عاما، تريد أن تنجح كمغنية في برلين، المدينة التي كانت قد نجحت عمة والدها بها كمغنية قبل أن تقتل في أوشفيتس.

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    العلاقات الألمانية الإسرائيلية- لحمة أبدية

    ريلي فيلو

    ريلي فيلو وزوجها بنديكت بينفالد وأصدقاء إسرائيليين في مقهى في كرويتسبرغ. في هذا الحي البرليني وفي حي نويكولن المجاور يعيش شباب إسرائيليون كثر.

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    العلاقات الألمانية الإسرائيلية- لحمة أبدية

    ريلي فيلو وشاحاك شابيرا

    الإسرائيليان ريلي فيلو وشاحاك شابيرا متفقان على أنه يمكن تحمل تاريخ شعبهما عبر النكتة اليهودية والسخرية الإسرائيلية.

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    شاحاك شابيرا

    استعداد للعمل كمراسل: يمثل شاحاك شابيرا دور المراسل بغية استطلاع آراء المارة بخصوص اللاسامية والكليشيهات عن اليهود.

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    العلاقات الألمانية الإسرائيلية- لحمة أبدية

    شاحاك شابيرا

    كثر ممن يزورون النصب التذكاري لضحايا النازية اليهود يأخذون صورًا شخصية بهواتفهم المحمولة. شاحاك شابيرا يواجههم بزعمه أن التقاط الصور الشخصية هنا ممنوع.


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