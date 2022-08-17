سفير إسرائيل بألمانيا: شولتس غير مضطر لإثبات تضامنه مع إسرائيل

بعد الاستياء الذي أثاره رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بسبب تصريحاته عن الهولوكوست، دافع السفير الإسرائيلي الجديد لدى ألمانيا عن المستشار أولاف شولتس ضد الانتقادات.

وقال رون بروسور السفير الإسرائيلى لدى ألمانيا في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية الصادرة اليوم الأربعاء (24 أغسطس/آب 2022): "المستشار شولتس غير مضطر لإثبات أنه يقف إلى جانب شعبي"، مضيفاً أن شولتس عارض اتهام عباس بالفصل العنصري وأكد قبلها أن "وجود إسرائيل بالنسبة له وللألمان هو مصلحة وطنية"، وقال: "أنا على ثقة من ذلك".

وتولى بروسور منصبه رسمياً أول أمس الاثنين.

وكان عباس اتهم في مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس في برلين مؤخراً إسرائيل بأنها "ارتكبت منذ عام 1947 حتى اليوم 50 مجزرة في 50 موقعاً فلسطينياً" وأردف: "50 مجزرة 50 هولوكوست".

وكان شولتس تابع تصريحات عباس بتعبيرات وجه متيبسة وبدا غاضباً وأن لديه النية للرد، غير أن المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت أعلن نهاية المؤتمر بعد إجابة عباس مباشرة.

وكان عباس قال خلال لقائه شولتس قبل المؤتمر إن تقويض حل الدولتين "وتحويله إلى واقع جديد للدولة الواحدة بنظام الفصل العنصري (الأبارتايد)، لن يخدم الأمن والاستقرار في منطقتنا". وقد عارض شولتس هذه التصريحات.

ولم يرد المستشار على تصريحات عباس خلال المؤتمر الصحفي ولم ينأ بنفسه بوضوح عنها إلا لاحقاً. وانتقد الكثيرون ذلك واعتبروه رداً بعد فوات الأوان.

ع.ح./ع.ج.م. (د ب أ)