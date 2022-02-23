سفير أوكرانيا: سنطلب من تركيا إغلاق البحر الأسود أمام روسيا

قال السفير الأوكراني لدى تركيا فاسيل بودنار اليوم الأربعاء (23 فبراير/ شباط 2022) إن أوكرانيا تعتبر وجود السفن الحربية الروسية بالبحر الأسود قرب حدودها تهديدا وسوف تطلب من تركيا بحث إغلاق مضيقين أمام السفن الروسيةإذا غزت موسكو بلاده.

وأثار اعتراف روسيا باستقلال منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا هذا الأسبوع ردود فعل دولية قوية شملت عقوبات من القوى الغربية. وتعارض تركيا، التي تملك حدودا مع كل من أوكرانيا وروسيا في البحر الأسود، العقوبات من حيث المبدأ، لكنها وصفت الخطوة الروسية بأنها غير مقبولة.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي عبرت ست سفن حربية روسية وغواصة مضيقي البوسفور والدردنيل إلى البحر الأسود فيما وصفته موسكو بتدريبات بحرية قرب المياه الأوكرانية.

وردا على سؤال عن وجود سفن حربية روسية قرب حدود أوكرانيا قال بودنار لرويترز في مقابلة إن السفن تشكل "تهديدا خطيرا" لكييف، مضيفا أن تركيز قوات بحرية روسية في البحر الأسود كان هائلا".

وتابع بودنار "نعتقد أنه في حالة غزو عسكري واسع النطاق أو بدء أنشطة عسكرية ضد أوكرانيا، أي عندما تكون الحرب ليست فقط حربا بحكم الأمر الواقع بل حربا بحكم القانون، سنطلب من الحكومة التركية بحث إمكانية إغلاق المضيقين إلى البحر الأسود أمام الدولة المعتدية".

وبموجب اتفاقية مونترو الموقعة عام 1936 تسيطر تركيا، الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي، على مضيقي البوسفور والدردنيل اللذين يربطان البحر المتوسط بالبحر الأسود. وتمنح الاتفاقية أنقرة سلطة تنظيم عبور السفن الحربية وإغلاق المضيقين أمام هذه السفن في وقت الحرب أو عندما تتعرض لتهديد.

وقال بودنار "اقترحنا عدة مبادرات بدءا من طرق للتشاور بيننا وحتى إنشاء آلية مشتركة للرد على التهديدات التي يتعرض لها الأمن في منطقتنا"، مضيفا أن أوكرانيا مازالت تثق في أن الحل الدبلوماسي ممكن.

أردوغان يؤكد لبوتين أنّ "تركيا لن تعترف بأي إجراء يؤثر على سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها"

"تركيا لن تعترف بأي إجراء يؤثر على سيادة أوكرانيا"

وفي تطور ذي صلة قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء إنه لا يمكن لتركيا، التي تربطها علاقات جيدة بكل من روسيا وأوكرانيا، التخلي عن علاقاتها بأي منهما، وأن بلاده ستتخذ خطوات لا تضر بعلاقاتها الثنائية مع البلدين.

وأكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لنظيره الروسي فلاديمير بوتين في مكالمة هاتفية أنّ "تركيا لن تعترف بأيّ إجراء يؤثّر على سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها"، وفق ما أعلنت الرئاسة التركية في إشارة إلى اعتراف روسيا بإقليمين دونيتسك ولوهانسك الانفصاليين.

وأضافت الرئاسة أنّ إردوغان قال لبوتين أيضًا إن "نزاعًا عسكريًا لن ينفع أحدًا"، من دون أن تحدّد مدّة المحادثة بين الرئيسين.

ع.ش/أ.ح (رويترز، أ ف ب)