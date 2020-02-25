سفير أنقرة للنازيين الجدد: الجالية التركية ستظل جزءاً من ألمانيا

طالب علي كمال أيدين، السفير التركي في العاصمة الألمانية برلين، بإعادة التفكير بعد الهجوم العنصري في هاناو، الذي وقع مساء الأربعاء الماضي. وفي مقابلة مع الموقع الإلكتروني لصحيفة "حرييت" التركية نُشِرَتْ اليوم الثلاثاء (25 شباط/ فبراير 2020) قال أيدين إنه حان الوقت الآن لقول "توقفوا"، مطالباً السلطات الألمانية بالاعتراف بارتكاب أخطاء في التعامل مع العنصرية ومعاداة الأجانب والإسلاموفوبيا والتمييز العنصري، كما طالبها بتصحيح هذه الأخطاء.
وأوضح أيدين أنه لا يمر في الوقت الراهن يوم إلا ويصل تهديد إلى مسجد في مكان ما في ألمانيا، مشيراً إلى مجموعة فيرنر إس اليمينية المتطرفة المكونة من 12 فردا والتي قد صدر بحق أعضائها أمر بالاعتقال في منتصف الشهر الجاري لاتهامات من بينها التخطيط لشن هجمات على عدد من المساجد. وأضاف أيدين الذي تواجد في هاناو بعد الهجوم، أن الأتراك الأوائل الذي وصلوا إلى ألمانيا قبل 60 عاماً، جاءوا إلى هذا البلد بناء على دعوة من أهله، وقد تحولت ألمانيا إلى وطن جديد في الوقت الراهن بالنسبة للكثير من الناس المنحدرة من تركيا. وتابع أيدين أن على جميع النازيين الجدد أن يعلموا أنه "بغض النظر عما يفعلونه، فإن الجالية التركية ستظل جزءا من ألمانيا".
يذكر أن رجلاً ألمانيا (43 عاماً) قتل تسعة أشخاص من أصول مهاجرة في مدينة هاناو، بولاية هيسن، غربي ألمانيا، يوم الأربعاء الماضي، ويشتبه أنه قتل والدته أيضاً، ثم قتل نفسه. ومن بين القتلى خمسة أتراك .
والأحد الماضي ذكر الاتحاد الإسلامي التركي في ألمانيا "ديتيب" أن أشخاصاً مجهولين أطلقوا أعيرة نارية أمام منزل شقيقة وشقيق أمين عام الاتحاد عبد الرحمن أتاسوي في مدينة هايلبرون جنوب غرب ألمانيا ليلة السبت الماضي.
ص.ش/خ.س (د ب أ)
-
ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف
أول ضحايا اليمين المتطرف انغولي
يعد الأنغولي آمادو أنتونيو كيوا من أول ضحايا عنف اليمين المتطرف في ألمانيا، وقد هاجمته مجموعة من النازيين الجديد في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 1990، وقتله المهاجمون ومثلوا بجثته.
-
ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف
ضحايا أتراك في هجوم بمدينة مولن
مبنى في مدينة مولن شمال ألمانيا، تعرض لهجوم نفذه النازيون الجدد في 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 1993، وأسفر إحراق البناء عن مصرع 3 أشخاص من أصول تركية، والبمنى كان يسكنه بشكل أساسي مهاجرون أتراك إلى ألمانيا.
-
ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف
الخلية النازية السرية في 1996
يمينيون راديكاليون بمدينة أيرفورت. لأكثر من 10 سنوات ينشطون في إطار ما يسمي بالخلية النازية السرية انطلاقا من مدينة تسفيكاو بشرق ألمانيا. ومن بين المتهمين بجرائم متنوعة أوفه موندلوز وأوفه بونهارت ومانفريد لودر (صورة ملتقطة للثلاثة في عام 1996)
-
ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف
هجمات اليمين المتطرف طالت حتى المراقص
صورة تظهر 3 من ضحايا هجوم اليمين المتطرف، حيث هاجم ذوو الرؤوس الحليقة مرقصاً للديسكو في ألمانيا في 19 كانون الثاني/ يناير 2003، وقتلوا طعنا 3 شبان يظهرون في الصورة.
-
ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف
الأجانب هدف دائم لخلية "إن إس يو"
قتلت خلية "إن إس يو" اليمينية المتطرفة عشرة أشخاص على الأقل من عام 2000 إلى 2007. تسعة من الضحايا من أصول أجنبية، كانوا يعيشون كلهم في ألمانيا. كما قتلت المجموعة الارهابية شرطية ألمانية. وقد قُتل الضحايا بدم بارد.
-
ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف
مسجد في لايبزغ تعرض لهجوم اليمين المتطرف
مجهولون يلقون براس خنزير في باحة مسجد بمدينة لايبزغ في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013. ويُحسب إضرام الحرائق في مآوي اللاجئين أو في البنايات المخصصة لإيواء اللاجئين أحداث - وإن لم تقتصر على ولايات شرق ألمانيا - على اليمين المتطرف وعلى كارهي الأجانب بصفة عامة واللاجئين بصفة خاصة.
-
ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف
عنف اليمين أكثر نشاطا في شرق ألمانيا
في عام 2014 سجل 47 اعتداء ذي دوافع عنصرية في شرقي ألمانيا، على الرغم من عدد السكان فيها لا يشكل سوى 17 بالمائة من إجمالي سكان البلاد. صورة لعنصر من حليقي الرؤوس في برلين عام 2015.
-
ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف
اليمين المتطرف يرفض اللاجئين
كثيرا ما شهدت مدن شرق ألمانيا احتجاجات متكررة ضد اللاجئين وتنديد بالمستشارة ميركل التي يتهمونها بفتح الأبواب على مصراعيها أمام "من هب ودب" دون أن تعير اهتماما لمخاوفهم ومشاكلهم. الصورة من تظاهرات في مدينة فرايتال ضد اقامة مراكز ايواء اللاجئين عام 2015.
-
ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف
المشاعل من شعارات اليمين المتطرف
عناصر من اليمين المتطرف يستعرضون قوتهم في مدينة ماغديبورغ في 16 يناير 2015، وذلك في مناسبة لاحياء ذكرى قيام الحرب العالمية الثانية. وتسجل مدن شرق المانيا على وجه الخصوص ارتفاعا متسارعا في عدد الموالين لحركات اليمين المتطرف والنازيين الجدد.
-
ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف
المتهم بمهاجمة المرشحة لمنصب عمدة كولونيا
صورة من عام 2016، لعنصر من اليمين المتطرف ألقي القبض عليه بعد مهاجمته المرشحة لمنصب عمدة كولونيا هنريتا ريكر قبل يوم من انتخابها. الصورة تظهر المتهم وهو يدخل صالة المحكمة في دوسلدورف في 29 نيسان 2016.
-
ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف
اليهود مازالوا هدفاً للنازيين الجدد
أوفه أوتسي اوبالا صاحب المطعم اليهودي في مدينة كيمنيتس، يصف للصحفيين ما جرى في هجوم نفذته مجموعة من المقنعين المعادين لليهود والسامية، ويكشف عن اصابته في كتفه بحجر رماه به المهاجمون المقنعون في (27 آب / اغسطس 2018).
-
ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف
الصليب المعقوف ما زال شعارهم
محموعة من النازيين الجدد يرفعون الصليب المعقوف وقد توهج فيه اللهيب في نيسان/ ابريل 2018. الصورة من طقوس خاصة جرت في منطقة لم يعلن عنها تمجيدا للحزب النازي.
-
ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف
هجمات بمدينة هاناو على مقاهي الشيشه
شهدت مدينة هاناو بولاية هسن مقتل 9 أشخاص في موقعين مختلفين ليلة 19 شباط/ فبراير 2020، ثم عثرت الشرطة بعد الجريمة بساعات على جثة المشتبه بأنه مطلق النار على الأشخاص التسعة وعلى على جثة والدته في مسكنه.
الكاتب: ملهم الملائكة