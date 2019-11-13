 سفير ألمانيا بقطر: النموذج الألماني قدوة لحل الأزمة الخليجية | أخبار | DW | 20.11.2019

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أخبار

سفير ألمانيا بقطر: النموذج الألماني قدوة لحل الأزمة الخليجية

"دول مجلس التعاون الخليجي يمكنها أن تتخطى الأزمة مستلهمة المعاني من سقوط حائط برلين". هذا رأي للسفير الألماني في قطر الذي أكد كذلك على أهمية خليجي 24. كما تطرق السفير إلى اجتماع المجموعة الرئيسية لمؤتمر ميونخ في الدوحة.

Treffen zwischen Tamim bin Hamad Al-Thani und Salman in Riad (picture alliance / AP Photo)

قال هانس-أودو موتسل سفير ألمانيا لدى دولة قطر أن دول مجلس التعاون الخليجي يمكنها أن تتخطى الأزمة الخليجية الراهنة مستلهمة المعاني من سقوط حائط برلين والذي تحتفل ألمانيا بمرور 30 عاماً على توحيد ألمانيا بسقوطه.

وقال موتسل في حديث لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأربعاء (20 تشرين الثاني/نوفمبر 2019) في العاصمة القطرية الدوحة: "إن انهيار حائط برلين يمكن أن يقدم المثال لدول الخليج للعمل على حل الأزمة بالطرق الدبلوماسية، خاصة وأنها قد تسببت في معاناة للناس العاديين وفرقتهم".

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ومضى موتسل يقول بمناسبة تنظيم بطولة الخليج لكرة القدم الرابعة والعشرين، والتي ستنطلق فعالياتها في 26 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري: "إنها فرصة رائعة تلوح في الأفق تتمثل في مشاركة الدول الخليجية السعودية والإمارات والبحرين في بطولة الخليج التي سوف تنطلق بعد أيام في الدوحة".

وأضاف "إننا ندعم تماماً هذا التوجه ونعتقد بأن الرياضة يمكن أن تلعب دوراً مهماً في جمع الناس، وتهيئة المناخ لطي صفحة الخلاف باعتبارها أداة دبلوماسية ناعمة تعمل على المساعدة لإيجاد حلول وتجاوز الأزمة". وقال السفير الألماني "ربما ينجح اللاعبون في ملاعب كرة القدم، ويحققون ما عجز عن تحقيقه الساسة والدبلوماسيون، والأمر يعتمد على اللعبة الشعبية وما سيجري في ملاعبها، ودعونا ننتظر لنرى بأمل".

وأشار السفير موتسل إلى مخرجات اجتماعات مجموعة مؤتمر ميونخ للأمن والتي انعقدت مؤخراً في الدوحة، وقال: لقد رأينا كيف أن الحوار أمر مهم لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة "ولقد كانت ألمانيا حريصة دوماً على أن تتخذ إيران مواقف بناءة، ولقد قطعنا وقتاً طويلاً لكي نصل إلى الاتفاق النووي مع إيران في 2015 ".

وأضاف أن التوتر يمكن التغلب عليه في المنطقة وتجاوزه بالحوار البناء "لأن الاستقرار أمر مهم للجميع في المنطقة، وأن يشمل ذلك السياسة والأمن والطاقة وخاصة بالنسبة لأسيا حيث تتوجه معظم صادرات النفط والغاز من الخليج إلى دول آسيا".

وعلى جانب آخر، قال موتسل، في بيان صحفي أصدرته السفارة الألمانية بالدوحة بمناسبة احتفالها اليوم بذكرى سقوط حائط برلين وتحقيق الوحدة الألمانية: "إن ألمانيا تؤمن تماماً أنه، وعبر الحوار وحده، يمكن نزع فتيل الأزمة وحل الصراع بين الدول الخليجية" مضيفاً أن" ألمانيا تدعم وبقوة الجهود التي يبذلها أمير دولة الكويت لأجل حل الأزمة في الخليج".

خ.س/أ.ح (د ب أ)

  • Symbolbild - Al-Dschasira (picture-alliance/dpa/M. Ulmer)

    الأزمة الخليجية – أبرز المطالب والشروط المقدمة لقطر

    إغلاق "شبكة الجزيرة الإعلامية"

    تضم شبكة الجزيرة الإعلامية: قناة الجزيرة، قناة الجزيرة الوثائقية، الجزيرة الإنجليزية، الجزيرة مباشر، الجزيرة بلقان، الجزيرة التركية، الجزيرة للأطفال، الجزيرة أميركا، موقع الجزيرة نت، مركز الجزيرة للدراسات، معهد الجزيرة للإعلام، شبكة قنوات "بي إن" الرياضية، مدونات الجزيرة.

  • Screenshot Webseite Al-Araby - arabisch (alaraby.co.uk)

    الأزمة الخليجية – أبرز المطالب والشروط المقدمة لقطر

    إغلاق الإعلام "الممول" قطرياً

    كما طالبت الدول الأربع بإغلاق كل وسائل الإعلام "الممولة"، بشكل مباشر أو غير مباشر، من قطر، بما فيها عربي21، والعربي الجديد، ورصد، وMiddle East Eye.

  • Katar Außenminister Iran Mohammad Javad Zarif & Scheich Hamad Al Thani (Irna)

    الأزمة الخليجية – أبرز المطالب والشروط المقدمة لقطر

    قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران

    تضمنت الشروط أيضاً قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران وإغلاق قطر تمثيلها الدبلوماسي في طهران وطرد عناصر الحرس الثوري الإيراني من قطر وقطع أي تعاون عسكري مع إيران، والامتناع عن ممارسة أي نشاط تجاري يتعارض مع العقوبات الأميركية على طهران.

  • Türkei Soldaten in der Armee (picture alliance/AA/M. Aktas )

    الأزمة الخليجية – أبرز المطالب والشروط المقدمة لقطر

    الإنهاء الفوري للوجود العسكري التركي في قطر

    إغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر وإيقاف أي تعاون عسكري مع أنقرة داخل قطر. ووصلت خمس مركبات مدرعة بالإضافة إلى 23 عسكرياً إلى الدوحة الخميس (22 حزيران/يونيو 2017) في تحرك قالت القوات المسلحة التركية إنه يأتي ضمن تدريبات عسكرية واتفاق تعاون. وذكرت صحيفة "حريت" التركية أن هناك نحو 88 جندياً تركياً بالفعل في قطر.

  • Symbolbild Rakka Kämpfer der IS (picture-alliance/dpa)

    الأزمة الخليجية – أبرز المطالب والشروط المقدمة لقطر

    قطع كل الروابط مع "المنظمات الإرهابية"

    وقد ورد في قائمة المطالب والشروط قطع العلاقات مع جماعة الإخوان المسلمين وتنظيم "الدولة الإسلامية" وتنظيم القاعدة وحزب الله اللبناني وجبهة "فتح الشام"، فرع القاعدة السابق في سوريا.

  • Yusuf al-Qaradawi (picture alliance/AA/Munir Zakiroglu)

    الأزمة الخليجية – أبرز المطالب والشروط المقدمة لقطر

    تسليم الشخصيات التي تصفها الدول الأربع بـ"الإرهابية"

    إيقاف كل طرق تمويل شخصيات ومجموعات سبق وصنفتها هذا الدول على أنها إرهابية كالقرضاوي، ووجدي غنيم، وعبد الحكيم بلحاج، وطارق الزمر، ومحمد الإسلامبولي. وكذلك تجميد أرصدتها وتسليمهم لبلدانهم وتزويد تلك البلدان بكل المعلومات عن تحركاتهم وسكنهم وأمورهم المالية.

  • Katar - Doha Skyline (Imago)

    الأزمة الخليجية – أبرز المطالب والشروط المقدمة لقطر

    قطع العلاقات السياسية مع المعارضات لتلك الدول

    قطع العلاقات السياسية مع المعارضة في كل من مصر والبحرين والسعودية والإمارات وتسليم تلك البلدان كل الملفات التي تحتوي على علاقات الدوحة السابقة مع تلك الأجسام المعارضة. وسيتم تحديد عدد تلك الملفات بالتنسيق مع الدوحة.

  • Katar Doha - Passagiere warten am Flughafen (Getty Images/AFP/K. Jaafar)

    الأزمة الخليجية – أبرز المطالب والشروط المقدمة لقطر

    وقف تجنيس مواطني تلك الدول

    إنهاء التدخل في الشؤون الداخلية للسعودية ومصر والبحرين والإمارات ووقف منح الجنسية لمواطني تلك البلدان وسحب الجنسية ممن مُنحت لهم.

  • Logo Kooperationsrat der Arabischen Staaten des Golfes

    الأزمة الخليجية – أبرز المطالب والشروط المقدمة لقطر

    الانحياز للدول الخليجية والعربية

    حسب لائحة المطالب والشروط، يتوجب على قطر أن تنحاز إلى دول مجلس التعاون الخليجي وإلى الدول العربية سياسياً وعسكرياً واجتماعياً واقتصادياً، كما نص على ذلك الاتفاق الذي تم التوصل إليه في السعودية عام 2014.

  • Katar - Doha Skyline im Sandsturm (picture-alliance/Photoshot/Nikku)

    الأزمة الخليجية – أبرز المطالب والشروط المقدمة لقطر

    الموافقة على جميع المطالب

    كما طالبت اللائحة الدوحة بالموافقة على جميع المطالب والشروط، وإلا اعتبر ذلك انتهاكاً لها. ولم تحدد تلك الدول ماذا ستفعل في حال رفضت قطر ذلك.

  • U.S. Dollarnoten (picture alliance/J. Greve)

    الأزمة الخليجية – أبرز المطالب والشروط المقدمة لقطر

    دفع تعويضات

    تضمنت المطالب أيضاً دفع تعويضات لتلك البلدان الأربعة عما تسببت به السياسات القطرية في السنوات الأخيرة من أضرار بشرية ومادية. سيتم التنسيق مع الدوحة بخصوص المبالغ التي يتوجب عليها دفعها.

  • Katar - Doha (DW/M. Kos)

    الأزمة الخليجية – أبرز المطالب والشروط المقدمة لقطر

    الموافقة على "التدقيق" على امتثال الدوحة

    طالبت كل من السعودية ومصر والبحرين والإمارات قطر بقبول أن تقوم تلك البلدان بـ"التدقيق" بمدى التزامها بالتنفيذ. في السنة الأولى يجب أن يجري التدقيق مرة واحدة شهرياً، وفي الثانية مرة كل ثلاثة شهور وفي العشر سنوات اللاحقة مرة كل عام. (إعداد: خ. س)


مختارات

الأزمة الخليجية – أبرز المطالب والشروط المقدمة لقطر

نشرت وكالة أسوشيتد برس مطالب السعودية والإمارات والبحرين ومصر، المقاطعة والمحاصرة لقطر بسبب اتهامها بدعم "الإرهاب". وتضمنت القائمة 13 مطلباً وشرطاً يتوجب على الدوحة تنفيذها خلال عشرة أيام. (23.06.2017)  

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