سفن إنقاذ تنتظر الإذن من السلطات الإيطالية ليُسمح لها بالرسو

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ما تزال عدة سفن إنقاذ على متنها مئات المهاجرين عالقة في البحر الأبيض المتوسط بانتظار الإذن بالرسو، بعد أن شددت الحكومة الإيطالية اليمينية الجديدة موقفها من الهجرة.
تريد رئيسة الحكومة الإيطالية اليمينية المتطرفة جورجيا ميلوني فرض حصار بحري على مسارات الهجرة عبر المتوسط. فكيف ستتغير سياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي؟ وهل ستقنع ميلوني الشركاء الأوروبيين بسياستها ومواقفها المتشددة؟
قامت رئيسة وزراء إيطاليا الجديدة جورجيا ميلوني بتسلم منصبها بشكل رسمي من رئيس الوزراء السابق ماريو دراغي. وكانت السياسية اليمينية المتطرفة قد أدت اليمين الدستورية كرئيسة للوزراء لتصبح أول امرأة إيطالية تشغل هذا المنصب.
تشير تقارير حديثة بالإضافة إلى عدة وقائع إلى تصاعد ملفت في أعداد الأطفال والقصر الذين يقصدون السواحل الأوروبية من غير ذويهم. فما أسباب ذلك؟ وما هي دلالات تلك الوقائع؟ وما الذي يجعل الأسر تقدم على المخاطرة بأبنائها؟
تشير التقارير الأخيرة سواء للمنظمات المعنية بالهجرة واللاجئين أو التغطيات الإعلامية إلى موجة جديدة من الهجرة غير النظامية يستخدم بعضها طرقاً قديمة لم تعد تحت دائرة الضوء فيما نشأت طرق أخرى جديدة قادمة من سوريا ولبنان.
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