 سفن إنقاذ تنتظر الإذن من السلطات الإيطالية ليُسمح لها بالرسو | DW الأخبار | DW | 06.11.2022

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DW الأخبار

سفن إنقاذ تنتظر الإذن من السلطات الإيطالية ليُسمح لها بالرسو

ما تزال عدة سفن إنقاذ على متنها مئات المهاجرين عالقة في البحر الأبيض المتوسط بانتظار الإذن بالرسو، بعد أن شددت الحكومة الإيطالية اليمينية الجديدة موقفها من الهجرة.

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