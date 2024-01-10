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سياسةالشرق الأوسط

اعتراض صواريخ ومسيرات أطلقها الحوثيون في البحر الأحمر

١٠ يناير ٢٠٢٤

أفادت تقارير أمريكية بأن الحوثيين المدعومين من قبل إيران هاجموا مجددا سفنا تجارية في البحر الأحمر. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار. وهذا هو الهجوم الـ26 الذي يشنه الحوثيون على ممرات الشحن التجاري في البحر الأحمر.

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أرشيف: حاملة لطائرات المريكية إيزنهاور في البحر الأحمر (يوليو 2012)
أرشيف: حاملة لطائرات المريكية إيزنهاور في البحر الأحمر (يوليو 2012)صورة من: U.S. Navy/abaca/picture alliance

أكدت لندن اليوم (الأربعاء العاشر من يناير/ كانون الثاني 2024) أن الهجوم الأخير للحوثيين فيالبحر الأحمر كان "الأكبر" منذ بدء حرب غزة. وكانت القيادة المركزية للجيش الأمريكي قالت إن قوات تابعة للولايات المتحدة وبريطانيا أسقطت 18 طائرة مسيرة وصاروخا أطلقها حركة الحوثي اليمنية أمس الثلاثاء على جنوب البحر الأحمر باتجاه الممرات البحرية الدولية.

وأضافت أنه لم ترد تقارير عن وقوع أضرار مادية أو بشرية، مشيرة أن هذا هو الهجوم السادس والعشرين الذي يشنه الحوثيون على خطوط الشحن التجارية في البحر الأحمر منذ 19 نوفمبر/ تشرين الثاني. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن القوات الأمريكية والبريطانية أسقطت 18 طائرة مسيرة وصاروخين كروز مضادين للسفن وصاروخا باليستيا مضادا للسفن.

أهمية طريق البحر الأحمر للملاحة الدولية

وأضافت أنالقوات الأمريكية والبريطانية أسقطت 18 طائرة بدون طيار وصاروخين كروز مضادين للسفن وصاروخا باليستيا مضادا للسفن.

وكثفت جماعة الحوثي المتحالفة مع من إيران هجماتها على السفن التجارية في البحر الأحمر احتجاجا على الحرب الإسرائيلية في غزة. وأوقفت شركات شحن مختلفة عملياتها في البحر الأحمر، وحولتها بدلا من ذلك إلى طريق رأس الرجاء الصالح حول أفريقيا.

وتعهد الحوثيون بمواصلة الهجمات إلى أن توقف إسرائيل الصراع في غزة، وحذروا من أنهم سيهاجمون السفن الحربية الأمريكية إذا تعرضت الجماعة المسلحة نفسها للاستهداف.

ويشنّ الحوثيونهذه الهجمات بالقرب من مضيق باب المندب الاستراتيجي عند الطرف الجنوبي للبحر الأحمر، وهي هجمات عرّضت للخطر الممرّ المائي الذي ينقل من خلاله ما يصل الى 12% من التجارة العالمية. ودفع هذا الوضع بالولايات المتحدة إلى تشكيل قوة بحرية متعددة الجنسيات لحماية حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر.

ح.ز/ ا.ف (د.ب.أ / أ.ف.ب / رويترز)

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