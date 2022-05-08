 سعيّد يدعو لاستفتاء على دستور جديد لتونس.. ما مصيره؟ | مسائية DW | DW | 26.05.2022

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مسائية DW

سعيّد يدعو لاستفتاء على دستور جديد لتونس.. ما مصيره؟

الرئيس التونسي قيس سعيّد يدعو التونسيين للتصويت في استفتاء على دستور جديد. والأحزاب المعارضة تتوعد بمقاطعة إصلاحات سياسية تصفها بأحادية الجانب. فما مصير دستور تونس الجديد؟

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