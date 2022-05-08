سعيّد يدعو لاستفتاء على دستور جديد لتونس.. ما مصيره؟

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
الرئيس التونسي قيس سعيّد يدعو التونسيين للتصويت في استفتاء على دستور جديد. والأحزاب المعارضة تتوعد بمقاطعة إصلاحات سياسية تصفها بأحادية الجانب. فما مصير دستور تونس الجديد؟
أدى تنامي الاستياء في تونس إلى تشكيل معارضة موحدة ضد الرئيس قيس سعيد، فما فرص نجاح هذه المعارضة؟ وهل يمكن أن يتراجع سعيد أمام اتساع رقعة الاحتجاجات وتنامي قوة الأصوات المعارضة؟
قال الرئيس التونسي قيس سعيد إنه سيتم تشكيل لجنة لإعداد دستور لـ"جمهورية جديدة" مع تكليف هيئة للإعداد لحوار وطني، مؤكدا أن من ساندوا إجراءاته يمكنهم المشاركة في الحوار، مستثنيا من الحوار من وصفهم بـ"الخونة واللاوطنيين".
أعلن معارض سياسي تونسي بارز لنظام بن علي عن تأسيس جبهة سياسية معارضة تهدف لتجميع القوى الديموقراطية و"إنقاذ" البلاد من ازمة سياسية واقتصادية عميقة.
أعلن الاتحاد العام للشغل في تونس عن رفضه لأي حوار بخصوص الإصلاحات، إذا كان هذا الحوار يهمّش القوى السياسية والاجتماعية ويتضمن قرارات معّدة مسبقا، في تعليق على تصريحات الرئيس قيس سعيد الأخيرة.
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول