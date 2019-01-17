 سعوديتان في منصبين متناقضين بأمريكا.. صراع الصور! | سياسة واقتصاد | DW | 27.02.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

سياسة واقتصاد

سعوديتان في منصبين متناقضين بأمريكا.. صراع الصور!

اختيار أول سفيرة في تاريخ السعودية لتمثيلها في واشنطن مقابل اختيار سعودية معارضة للنظام كأول مستقبلة لمنحة "جمال خاشقجي" التي توفرها صحيفة واشنطن بوست. فكيف يؤثر ذلك على صورة السعودية في العالم؟

Reema Bint Bandar Al Saud saudi-arabische Prinzessin (Getty Images/AFP/F. Nureldine)

خلال الأيام القليلة الماضية، تم اختيار سيدتين سعوديتين للعب دورين بارزين في عالم السياسة والصحافة في الولايات المتحدة الأمريكية. تمثل السيدة الأولى النظام السياسي السعودي، أما الثانية فيُعرف عنها معارضتها المستمرة له.

يثير الاختياران علامات استفهام حول مدى تأثيرهما على صورة المملكة العربية السعودية، خاصة في ظل الانتقادات الحقوقية للرياض بسبب ملفي الحريات وحقوق المرأة في المملكة.

فبينما أعلنت المملكة العربية السعودية عن تعيين الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة للمملكة إلى واشنطن، لتكون بذلك أول امرأة تشغل هذا المنصب في تاريخ المملكة الخليجية، أعلنت صحيفة واشنطن بوست عن اختيار الناشطة والكاتبة المعارضة هالة الدوسري خلفاً للصحفي جمال خاشقجي، الذي تتهم السعودية بقتله في مقر قنصليتها باسطنبول.

فبالإضافة إلى الهجوم على السعودية بعد مقتل الصحفي، فإن اتهامات موجهة حالياً للرياض بحبس وتعذيب ناشطات سعوديات تُزيد من ضعف وحساسية الموقف السعودي. فوفقاً لتقرير صادر عن منظمة "هيومن رايتس ووتش"، تعرضت ناشطات سعوديات مُعتقلات بسجون سعودية منذ عام 2018 للتعذيب والتحرش خلال استجوابهن.

نموذجان متضادان لكنهما ناجحان

وكانت صحيفة واشنطن بوست قد أعلنت أمس من خلال بيان على موقعها الإلكتروني عن إطلاق برنامج زمالة أطلقت عليه اسم الصحفي السعودي جمال خاشقجي تكريماً له بعد مقتله. وأعلنت الصحيفة عن اختيار الكاتبة والحقوقية السعودية هالة الدوسري كأول الحائزات على هذه الزمالة. كما تقرر أن تقوم الدوسري بالكتابة خلفاً لخاشقجي، على أن يتم ترجمة مقالاتها للغة العربية. 

تُعرف الدوسري بأنها ناشطة وكاتبة معارضة في مجال الحقوق والحريات، وتم اختيارها لعضوية المجلس الاستشاري لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" ومبادرة تحمل اسم "كل امرأة" بجامعة هارفارد الأمريكية تستهدف إنهاء العنف ضد النساء والفتيات.

مختارات

قضية هروب جديدة تسلط الأضواء على حجم التشدد الذي يواجه الفتيات في السعودية. تتعلق هذه المرة بهروب شقيقتين إلى هونغ كونغ في طريقهما إلى أستراليا، حيث تم اعتراضهما من قبل مسؤولين سعوديين في هونغ كونغ، حسب محامي الفتاتين. (21.02.2019)

تحاول السعودية الحصول على التكنولوجيا النووية لاستخدامها في أغراض سلمية مدنية كما تقول. مع ذلك فإن القلق كبير داخل الولايات المتحدة الأمريكية، كما أن إسرائيل لن تكون راضية كما يقول خبراء. فماذا وراء هذا القلق؟ (20.02.2019)

وسبق الإعلان عن اختيار الدوسري لزمالة صحيفة واشنطن بوست بيوم واحد فقط الإعلان عن تعيين الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة للمملكة العربية السعودية بالولايات المتحدة الأمريكية.

اختيار الأميرة ريما، ابنة السفير السعودي الأسبق لدى واشنطن الأمير بندر بن سلطان، الذي تولى هذا لمدة 22 عاماً، جاء خلفاً للأمير خالد بن سلمان، الذي تم تعيينه نائباً لوزير الدفاع أخيه الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي.

حصلت ريما على شهادة البكالوريوس من جامعة جورج واشنطن الأمريكية، وشاركت في تأسيس وإدارة العديد من الشركات في المملكة. كما أطلقت عدة مبادرات مجتمعية وخيرية، وحصلت على عضوية المجلس الاستشاري لولي العهد السعودي، وشغلت منصب رئيسة قسم المرأة بالهيئة العامة للرياضة في المملكة السعودية.

ردود الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي 

وفور الإعلان عن منصبها الجديد، تلقت الأميرة ريما الكثير من الترحيب والدعم من جانب مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في السعودية.

لكن بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي استغلوا الخبر للسخرية من بعض القيود المفروضة على المرأة السعودية:

وبينما قوبل خبر تعيين الأميرة ريما كأول سفيرة للسعودية بترحيب الكثيرين، قوبل اختيار الناشطة والكاتبة المعارضة هالة الدوسري لزمالة صحيفة الواشنطن بوست بالهجوم والتشكيك من جانب البعض على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي.

من جانبها، ردت الدوسري على الاتهامات الموجهة لها، خاصة فيما يتعلق بعملها في الخارج أو اتصالها مع منظمات أجنبية، إذ قالت إن وجودها خارج السعودية لا يحرمها من حقها في الاهتمام بقضايا وطنها ولا ينفي ما تبذله من جهود لا يستطيع آخرون القيام بها من داخل السعودية. وضربت بالصحفي الراحل جمال خاشقجي مثالاً على وجهة نظرها:

 

أول سفيرة للسعودية: تطور إيجابي أم لعبة علاقات عامة؟

في حوار مع DW عربية، يتوقع حافظ المرازي، المحلل السياسي وأستاذ الإعلام بالجامعة الأمريكية في القاهرة، أن التأثير الإيجابي لتعيين ريما بنت بندر بن سلطان سيكون مؤقتاً لكونه يدخل في نطاق مجال العلاقات العامة بهدف تحسين صورة المملكة السعودية.

لا ينفي المرازي أهمية تعيين سيدة كسفيرة للمملكة بشكل عام، إذ يقول: "تعيين أمرأة في منصب قيادي يضرب المنهج الوهابي الذي تقوم عليه المملكة السعودية بالأساس، وبالتالي يعطينا نموذجاً إيجابياً يمكن استخدامه فيما بعد في حالة وقوع أي هجوم على الدور الأكبر الذي يجب أن تلعبه المرأة في المجتمع السعودي".

لكن حافظ المرازي يرى أن تعيين الأميرة ريما سفيرة في واشنطن لن يكون كافياً لإحداث تغيير في التوجهات السياسية الأمريكية الحالية فيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية. ويتابع المرازي بالقول: "لن تعود العلاقات السعودية الأمريكية لطبيعتها سوى بتغيير حقيقي في السياسات السعودية أو بعقاب المسؤول عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي. ففي أروقة السياسية الأمريكية، تكلفة ارتباط اسم أي سياسي أمريكي اليوم بولي العهد السعودي أصبحت مرتفعة جداً، خاصة لكل من يخطط للترشح للانتخابات الرئاسية" المزمع عقدها عام 2020.

أما فيما يتعلق باختيار صحيفة واشنطن بوست للناشطة السعودية هالة الدوسري لزمالة الصحفي جمال خاشقجي، لا يعتقد المرازي أنه يأتي في صالح السفيرة السعودية الجديدة، إذ يرى أنها ستضطر إلى اتخاذ موقف ما من السياسات والمواقف السعودية، بما فيها ما يتعلق بحقوق النساء، بحكم منصبها. أما الدوسري بما ستقدمه من معلومات وآراء على الجانب الآخر، وهو الجانب الأقرب للديمقراطيين والليبراليين في الولايات المتحدة، يرى المرازي أنها ستشير إلى أي تناقض موجود بين الصورة الرسمية والوضع على أرض الواقع. ويقول أستاذ الإعلام في الجامعة الأمريكية بالقاهرة: "اختيار هالة الدوسري من جانب الواشنطن بوست سيؤدي إلى إدراك الرأي العام الأمريكي لعدم مصداقية الرسالة التي تحاول السعودية إرسالها للجميع بتعيين امرأة سفيرة لها بواشنطن طالما لم تتغير السياسات السعودية نفسها". 

دينا البسنلي

  • Ägypten Polizei Polizeiwagen Sicherheitskräfte (Imago/ZUMA Press)

    تحسن طفيف في سجل عربي قاتم لحقوق الإنسان في عام 2018

    مصر

    كشف تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2018، عن تراجع حقوق الإنسان في مصر، حيث قبضت السلطات على عدد من المعارضين والمنتقدين والمدونين الساخرين، ونشطاء حقوق الإنسان، بالإضافة إلى عدد من الصحفيين ومرشحي الرئاسة، وضحايا التحرش الجنسي. وتعرضت منظمات المجتمع المدني لقيود ومضايقات. وقبضت السلطات بشكل تعسفي على ما لا يقل عن 113 شخصا دون سبب لتعبيرهم سلميا عن آراء انتقادية.

  • Jamal Khashoggi (Getty Images/C. McGrath)

    تحسن طفيف في سجل عربي قاتم لحقوق الإنسان في عام 2018

    السعودية

    لجأت السعودية حسب التقرير إلى استخدام "القوة المميتة، وغير ذلك من أشكال العنف لقمع المعارضة"، وعدت المنظمة مقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول مثالا ساطعا على غياب المحاسبة. وأشار التقرير إلى تعرض أقليات دينية لاضطهاد من جانب الدولة، إضافة إلى تعرض عدد من منتقدي الحكومة والأكاديميين ورجال الدين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمرأة للمضايقة والاعتقال والمحاكمة على أيدي السلطات.

  • Tunesien Proteste in Tunis (picture-alliance/AP Photo/H. Dridi)

    تحسن طفيف في سجل عربي قاتم لحقوق الإنسان في عام 2018

    تونس ولبنان

    شهد عام 2018، كما عام 2017، تطورات إيجابية محدودة في على المستوى التشريعي والمؤسساتي، فيما يتعلق بحقوق المرأة في تونس ولبنان. ورغم بعض الأحكام القضائية التي حكمت ضد تجريم العلاقات الجنسية بين أفراد من الجنس نفسه، إلا أن السلطات في هاتين الدولتين اعتقلت وحاكمت أشخاصاً بسبب ميولهم الجنسية الفعلية أو المفترضة.

  • Syrien - Tausende verlassen letzte IS-Hochburg (AFP/F. Senna)

    تحسن طفيف في سجل عربي قاتم لحقوق الإنسان في عام 2018

    سوريا

    استمرت أطراف النزاع المسلح في "ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني، بما فيها جرائم الحرب، وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بمنأى عن العقاب"، حسب التقرير. ونفذت قوات النظام والحليفة "هجمات عشوائية وهجمات مباشرة ضد المدنيين والأعيان المدنية باستخدام عمليات القصف الجوي والمدفعي، بما في ذلك باستخدام الأسلحة المحظورة دوليا، مما أسفر عن قتل وجرح المئات".

  • Irak Proteste in Basra (picture-alliance/AA/H. El Esedi)

    تحسن طفيف في سجل عربي قاتم لحقوق الإنسان في عام 2018

    العراق

    قتلت قوات الأمن في مدينة البصرة ما يزيد عن 10 متظاهرين مطالبين وأصابت مئات آخرين، عندما أطلقت الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع لتفريق سلسلة من المظاهرات المطالبة بفرص عمل، وبتحسين الخدمات العامة، حسب التقرير. وقدرت الأمم المتحدة أن 939 شخصا قد قتلوا نتيجة أعمال الإرهاب والعنف المسلح في عام 2018، وقُتلت بالرصاص ما لا يقل عن أربع نساء، بينهن ناشطة في حقوق الإنسان في عمليات قتل مستهدفة.

  • DW Exclusive Deutsche Waffen in Jemen SPERRFRIST 26.02.2019 20 Uhr saudische Luftwaffe Folgen (picture alliance/AP Photo/H. Mohammed)

    تحسن طفيف في سجل عربي قاتم لحقوق الإنسان في عام 2018

    اليمن

    ذكرت منظمة العفو أن جميع أطراف النزاع المستمر في اليمن قد ارتكبت جرائم حرب وانتهاكات جسيمة أخرى للقانون الدولي. فقد قصفت قوات الحوثيين أحياء سكنية بلا تمييز وأطلقت صواريخ بطريقة عشوائية على السعودية. واستمر التحالف الذي تقوده السعودية، والذي يدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في قصف البنية الأساسية المدنية وشن هجمات بدون تمييز مما أسفر عن مقتل وإصابة مدنيين.

  • Libyen Miliz Fajr Libya in Kikla (picture-alliance/AA/A. Izgi)

    تحسن طفيف في سجل عربي قاتم لحقوق الإنسان في عام 2018

    ليبيا

    استمرت المليشيات والجماعات المسلحة وقوات الأمن في ارتكاب جرائم يشملها القانون الدولي، وانتهاكات وخروقات فادحة لحقوق الإنسان، ومن بينها جرائم حرب. وأدت الصدامات بين المليشيات المتناحرة إلى ارتفاع أعداد المصابين من المدنيين. واحتجز الآلاف لأجل غير مسمى دون أي إجراءات قضائية عقب القبض عليهم بصورة تعسفية. وانتشر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة على نطاق واسع في سجون البلاد، حسب التقرير.

  • Algerien | Tausende protestieren gegen fünfte Amtszeit von Präsident Bouteflika (picture-alliance/dpa/AP Photo/F. Gudoum)

    تحسن طفيف في سجل عربي قاتم لحقوق الإنسان في عام 2018

    الجزائر

    فيما أشار تقرير منظمة العفو الدولية إلى أن السلطات في الجزائر قيدت الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكون الجمعيات والانضمام إليها، وشمل ذلك التقييد التوقيف والاعتقال التعسفي للصحفيين والنشطاء باستخدام نصوص قاسية من قانون العقوبات. وفرضت السلطات كذلك حظرا بحكم الأمر الواقع على التظاهرات في العاصمة، واستخدمت في بعض الأحيان القوة المفرطة لتفريق التظاهرات السلمية في البلاد. الكاتب: سامي آغاء


مختارات

تحسن طفيف في سجل عربي قاتم لحقوق الإنسان في عام 2018

كشف تقرير منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان لعام 2018، عن اتساع نطاق أزمة حقوق الإنسان في مصر والسعودية وسوريا وليبيا والعراق واليمن، بيد أنه حصل تقدم طفيف في تونس ولبنان. (26.02.2019)  

مواضيع ذات صلة

Türkei Istanbul Protest gegen Ermordung von Khashoggi durch Saudis

السعودية وترامب في وجه مدفع تقرير هيومن رايتس ووتش 17.01.2019

التقرير الجديد لمنظمة هيومن رايتس ووتش حول وضع حقوق الإنسان في العالم لعام 2019 يوجه انتقادات للسعودية والصين بسبب انتهاكات حقوقية، فيما وجه التقرير انتقادات حادة أيضا لدول أوروبية بسبب القوى الشعبوية.

Saudi-Arabien Militärparade in Mekka

ترامب يرفض مساعي مشرعين لوقف الدعم للسعودية في حرب اليمن 12.02.2019

مساعي الكونغرس الأمريكي لإنهاء الدعم الأمريكي للتحالف العربي بقيادة السعودية في حرب اليمن قد تواجه برفض شديد للإدارة الأمريكية بزعامة ترامب والذي قد يستخدم حق النقض "الفيتو" لمنع أي خطوة بهذا الاتجاه.

Polizei Saudi Arabien

مطالب حقوقية دولية وبريطانية للسعودية بالسماح بمقابلة محتجزين 25.01.2019

طالبت منظمتان حقوقيتان ومشرعون بريطانيون المملكة العربية السعودية للسماح بالاتصال بمحتجزين بينهم مدافعين عن حقوق المرأة. وهدد المشرعون بنشر تقرير حول مزاعم بسوء المعاملة ما لم تسمح لهم الرياض بالاتصال بالمعتقلين.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر! 

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار

المزيد من الموضوعات السياسية  