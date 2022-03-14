 سعر القمح يصل مستويات غير مسبوقة | صنع في ألمانيا | DW | 23.03.2022

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صنع في ألمانيا

سعر القمح يصل مستويات غير مسبوقة

ثلاثون في المائة من إنتاج القمح العالمي يأتي من أوكرانيا وروسيا، والحرب تهدد الزراعة في الحقول والتصدير. وفي البورصات ارتفع سعر القمح إلى مستويات غير مسبوقة. وأكثر الدول المتضررة في شمال إفريقيا وغرب آسيا.

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