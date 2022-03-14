سعر القمح يصل مستويات غير مسبوقة

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ثلاثون في المائة من إنتاج القمح العالمي يأتي من أوكرانيا وروسيا، والحرب تهدد الزراعة في الحقول والتصدير. وفي البورصات ارتفع سعر القمح إلى مستويات غير مسبوقة. وأكثر الدول المتضررة في شمال إفريقيا وغرب آسيا.
تسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا في ارتفاع أسعار الحبوب عالميا، ومسّ الارتفاع دولا منتجة للقمح مما يثير مخاوف بتداعيات كبيرة على الدول المستوردة، خاصة العربية التي تعتمد بعضها على القمح الروسي والأوكراني.
ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا بشكل غير مسبوق وصاحبها ارتفاعات عالمية في أسعار النفط والذهب، فيما هوت أسهم أغلب المؤشرات الرئيسية في أنحاء العالم جراء تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية مع توقعات بإمكان حظر الواردات الروسية.
مع اندلاع الحرب في أوكرانيا ظهرت أرقام مخيفة حول مدى اعتماد معظم الدول العربية على القمح الأوكراني والروسي في توفير رغيف الخبز. ما هي بدائل هذه الدول لضمان توفير الرغيف الذي ينبغي أن يكون حاضراً في كل وجباتنا الغذائية؟
ليلة صاخبة شهدتها الساحة الدولية عقب تحرك عسكري روسي في دونباس شرق أوكرانيا، بلغت تداعياتها أسواق المال والنفط والغاز. لترتفع أسعار النفط وسط تراجع قياسي لقيمة الروبل الروسي.
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