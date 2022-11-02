سعاة البريد رغم الحرب في أوكرانيا

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ثلاثة ملايين من كبار السن في أوكرانيا يتلقون معاشاتهم التقاعدية عبر البريد. ومنذ بداية الحرب يقوم سعاة البريد أيضا بتسليم الأدوية والطعام وكل ما هو غير متوفر بالقرب من الجبهة.
ألقت زيارة المستشار أولاف شولتس إلى باريس الضوء على الخلافات العميقة بين ألمانيا وفرنسا في ظل المتغيرات التي فرضها العدوان الروسي على أوكرانيا. خلافات يراها خبراء مؤشرا قد يهدد تماسك التكتل الأوروبي مستقبلا.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية إنهاء تعليق اتفاق تصدير الحبوب عبر الموانئ الأوكرانية في البحر الأسود. وأكدت الوزارة أنه بوساطة تركية، تعهدت أوكرانيا بعدم استخدام الممر البحري في شن هجمات ضد روسيا.
خلال مؤتمر دولي في برلين جدد المستشار أولاف شولتس الدعوة إلى "مشروع مارشال" من أجل أوكرانيا، فيما دعت رئيسة المفوضية الأوروبية المجتمع الدولي للمساهمة في عملية إعادة الإعمار. وزيلينسكي يقول إن بلاده تحتاج للمال الآن.
الطاقة هي الحياة، وهذا ما يشعر به الأوروبيون حاليًا بشكل مباشر. منذ زمن طويل تعتمد أوروبا على الفحم الحجري، وعلى واردات النفط والغاز من جميع أنحاء العالم. وهذه المصادر رهينة المصالح الجيوسياسية وتعد محركا للتغير المناخي.
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