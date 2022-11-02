 سعاة البريد رغم الحرب في أوكرانيا | مراسلون حول العالم | DW | 04.11.2022

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مراسلون حول العالم

سعاة البريد رغم الحرب في أوكرانيا

ثلاثة ملايين من كبار السن في أوكرانيا يتلقون معاشاتهم التقاعدية عبر البريد. ومنذ بداية الحرب يقوم سعاة البريد أيضا بتسليم الأدوية والطعام وكل ما هو غير متوفر بالقرب من الجبهة.

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مراسلون حول العالم - سعاة البريد في أوكرانيا ومواضيع أخرى 04.11.2022

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