 سر ورق البردى | المستقبل الآن | DW | 17.04.2022

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المستقبل الآن

سر ورق البردى

يسعى مشروع بحث دولي لاستخدام أحدث التقنيات لكشف أسرار تاريخ ثقافة عمرها أربعة آلاف سنة. ولهذه المهمة الضخمة استخدموا البرمجيات والتصوير المقطعي بالأشعة السينية، وتمكنوا من فك شفرة رسائل تعود لعصر مصر القديمة.

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