سر ورق البردى

"عام شامبوليون" - مرور قرنين على فك ألغاز الكتابة الهيروغليفية

في عام 1822، نجح شامبوليون في فك ألغاز الهيروغليفية، بعدما ضاعت معانيها لأكثر من ألف سنة. كما ألف قاموسا ووضع قواعد لغوية "للكتابة الفرعونية". والآن في "عام شامبوليون" يجري الاحتفال بصاحب الدور الكبير في "علم المصريات"