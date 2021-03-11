سر ورق البردى

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يسعى مشروع بحث دولي لاستخدام أحدث التقنيات لكشف أسرار تاريخ ثقافة عمرها أربعة آلاف سنة. ولهذه المهمة الضخمة استخدموا البرمجيات والتصوير المقطعي بالأشعة السينية، وتمكنوا من فك شفرة رسائل تعود لعصر مصر القديمة.
في عام 1822، نجح شامبوليون في فك ألغاز الهيروغليفية، بعدما ضاعت معانيها لأكثر من ألف سنة. كما ألف قاموسا ووضع قواعد لغوية "للكتابة الفرعونية". والآن في "عام شامبوليون" يجري الاحتفال بصاحب الدور الكبير في "علم المصريات"
كشفت السلطات الألمانية عن الدول العشر التي ينحدر منها أكثر الدبلوماسيين ارتكابا للمخالفات المرورية في برلين ومن بينها عربية كالعراق والسعودية ومصر. وبسبب الحصانة الدبلوماسية لا يتم متابعة الدبلوماسيين على هذه المخالفات.
عشرات السياسيين الأوروبيين يطالبون الأمم المتحدة في رسالة مفتوحة بإنشاء آلية لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في مصر عن كثب. فما مدى تأثير مثل هذه الرسائل؟ وهل تؤدي إلى تغيير في مواقف دول أوروبية تدعم نظام السيسي بالسلاح؟
وصلت مبيعات الأسلحة الألمانية إلى مستوى قياسي بفضل التصاريح الخاصة التي صدرت خلال الأسبوع الأخير من حكومة ميركل. يذكر أن الحكومة الحالية وعدت بتقييد صادرات الأسلحة وفقا للتوجهات المتفق عليها في اتفاقية الائتلاف.
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