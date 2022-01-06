سر مضادات فيروس كورونا

دراسة: لقاح كورونا المعزز قد يزيد خصوبة الرجال!

يخشى البعض من التطعيم خوفا من بعض الإشاعات غير الصحيحة التي رافقت ظهوره، ومنها أن اللقاح قد يساهم في الضعف الجنسي والعقم للرجال، بيد أن دراسة حديثة كشفت أن العكس هو الصحيح.