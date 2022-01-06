سر مضادات فيروس كورونا

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لم تكن مفردات لقاحات كورونا معروفة قبل انتشار الوباء، إلى أن ظهرت تلك اللقاحات وبسرعة هائلة. فما هو سر نجاحها وما الدور الذي ستلعبه في حياتنا في المستقبل؟
بفاصل ساعات قليلة عن إعلان بيونتيك- فايزر البدء في التجارب الخاصة بلقاح مضاد لأوميكرون، كشفت شركة موديرنا الأمريكية عن تجارب سريرية على جرعة لقاح معززة خاصة بمتحور كورونا، فكيف تسير هذه التجارب؟
أعادت محكمة استئناف أمريكية النظر في دعوى قضائية ضد أسترازينيكا وفايزر وشركات أخرى بسبب مزاعم بأن عقودها مع وزارة الصحة العراقية التي كانت تسيطر عليها "جماعة جيش المهدي" ساعدت في تمويل الإرهاب الذي قتل أمريكيين بالعراق.
يخشى البعض من التطعيم خوفا من بعض الإشاعات غير الصحيحة التي رافقت ظهوره، ومنها أن اللقاح قد يساهم في الضعف الجنسي والعقم للرجال، بيد أن دراسة حديثة كشفت أن العكس هو الصحيح.
دراسة جديدة تؤكد أنه مع مرور الوقت تتراجع نسبة الحماية للقاحين على الأقل، ودراسة ثالثة تتحدث عن زبادة خطر الإصابة بالتهاب القلب باللقاح لكنها تبقى أقل عند الإصابة بالفيرس.
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