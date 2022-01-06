 سر مضادات فيروس كورونا | المستقبل الآن | DW | 28.03.2022

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المستقبل الآن

سر مضادات فيروس كورونا

لم تكن مفردات لقاحات كورونا معروفة قبل انتشار الوباء، إلى أن ظهرت تلك اللقاحات وبسرعة هائلة. فما هو سر نجاحها وما الدور الذي ستلعبه في حياتنا في المستقبل؟

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