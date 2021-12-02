سر قوى الشفاء الذاتي

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يتم القضاء على البكتيريا والفيروسات الضارة، والعظام المكسورة تنمو وتلتحم معا مجددا، والجراح تلتئم وكأنها معجزة. كيف تعمل "قوى الشفاء الذاتي" لدينا؟
مع تقدم العمر، تزداد أهمية الفيتامينات لضمان صحة الجسم، لكن ما هي أنواع الفيتامينات التي يحتاجها الانسان فوق الخمسين، ولماذا؟ ومتى تصبح المكملات الغذائية مفيدة؟
في الوقت الذي يزداد فيه الحديث عن أهمية الجهاز المناعي ودوره الكبير في التصدي لفيروس كورونا، يعاني بعض الناس من ضعف المناعة ويصبحون أكثر عرضة للإصابة بالمرض، وهذه علامات على ضعف جهاز المناعة، ونصائح لتقوية المناعة.
رغم أن نزلات البرد والإنفلونزا أقل انتشاراً في الصيف مقارنة بالفصول الأخرى، إلا أن إنفلونزا الصيف أكثر إزعاجاً. هنا لمحة عن أبرز العلاجات المنزلية للوقاية من الإصابة بإنفلونزا الصيف المزعجة!
ربما لا توجد فترة أفضل من الآن للتمتع بجسد قادر على مقاومة الأمراض والعدوى. ويوضح رئيس المعهد القومي للحساسية والأمراض المعدية بالولايات المتحدة أفضل السبل لتقوية الجهاز المناعي .. فما هي؟
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