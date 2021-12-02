سر قوى الشفاء الذاتي

احذر.. ست علامات تدل على ضعف الجهاز المناعي!

في الوقت الذي يزداد فيه الحديث عن أهمية الجهاز المناعي ودوره الكبير في التصدي لفيروس كورونا، يعاني بعض الناس من ضعف المناعة ويصبحون أكثر عرضة للإصابة بالمرض، وهذه علامات على ضعف جهاز المناعة، ونصائح لتقوية المناعة.