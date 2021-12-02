 سر قوى الشفاء الذاتي | صحتك بين يديك | DW | 02.12.2021

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صحتك بين يديك

سر قوى الشفاء الذاتي

يتم القضاء على البكتيريا والفيروسات الضارة، والعظام المكسورة تنمو وتلتحم معا مجددا، والجراح تلتئم وكأنها معجزة. كيف تعمل "قوى الشفاء الذاتي" لدينا؟

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