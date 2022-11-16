 سر اهتمام الباحثين بالقمر | المستقبل الآن | DW | 05.03.2023

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المستقبل الآن

سر اهتمام الباحثين بالقمر

تتسابق دول عديدة في مجال البحوث عن طبيعة القمر والهبوط على سطحه. ففي الوقت الذي يرسل فيه الأوروبيون مسباراً إلى أقمار المشتري، والهنود إلى الزهرة واليابانيون إلى المريخ، يرغب الجميع في الهبوط على سطح القمر.

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