سر اهتمام الباحثين بالقمر

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تتسابق دول عديدة في مجال البحوث عن طبيعة القمر والهبوط على سطحه. ففي الوقت الذي يرسل فيه الأوروبيون مسباراً إلى أقمار المشتري، والهنود إلى الزهرة واليابانيون إلى المريخ، يرغب الجميع في الهبوط على سطح القمر.
تم رصده "عن طريق الصدفة" في حزام الكويكبات الرئيسي بين المريخ والمشتري. إنه أصغر جرم فضائي يُرصد عن طريق التلسكوب الفضائي حتى الآن. عالم فلك ألماني يشيد بـ "قدرة تلسكوب جيمس ويب الفائقة التي مكنت من رصد هذا الكويكب".
التقطت إحدى الكاميرات الدقيقة المثبتة على مركبة استطلاع مدارية تدور حول كوكب المريخ صورة مدهشة لتشكيلات جيولوجية على سطح الكوكب تشبه بدقة "وجه دب" كبير. لكن العلماء كان لديهم تفسير علمي للظاهرة.
بعد العاصفة "نيكول" التي شهدتها ولاية فلوريدا، أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" عن الإبقاء على التاريخ المقرر من قبل لإطلاق صاروخها الضخم الجديد إلى القمر. كما أعلنت الوكالة عن موعدين بديلين في حالة الطوارئ.
تتفق الدول على أنه لا ينبغي لأحد أن يمتلك مساحات خاصة تابعة لها في الفضاء، لكن المناقشات القانونية حول امتلاك وبيع المواد المستخرجة من القمر والكواكب وتوابعها سرعان ما أصبحت نقاط توتر قد تتصاعد في الفترة المقبلة.
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