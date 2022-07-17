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سؤال المشاهدين لهذا الأسبوع وصلنا من البرازيل، وفيه يسأل أحد اصدقاء البرنامج:
لماذا الماء لا لون له ولا طعم ولا رائحة؟
في قصة مؤثرة، عثر طفل برازيلي على شجرة ميلاد بلاستيكية في مكب نفايات خلال التفتيش في أكوام القمامة لإعادة التدوير، ولكنه لم يكن يعلم أن هذه اللحظة ستغير حياته للأفضل. وأصبح في بيته كنز حقيقي.
قبل موسم واحد فشلت جميع الفرق الألمانية في الوصول لدور الثمانية لدوري الأبطال الأوروبي فيما حفظ المدرب يورغن كلوب ماء وجه الكرة الألمانية ببلوغ المباراة النهائية والفوز باللقب. أما في هذا الموسم فالوضع يختلف تماما، كيف؟.
يرى البعض أن غابات الأمازون المطيرة هي الرئة الخضراء للأرض، كما أن بها أكبر تنوع بيولوجي في العالم. اختفاء أشجارها بفعل القطع أو الحرائق له تبعات خطيرة. ما أهمية هذه الغابات على الاستقرار البيئي العالمي؟
يستهلك معظم الناس الكثير من ملح الطعام يوميا. وتقدر منظمة الصحة العالمية أنه سيكون هناك 2.5 مليون حالة وفاة أقل سنويًا إذا قلل سكان العالم بأكمله من تناول الملح إلى المقدار الصحي. لكن ما هو هذا المقدار؟
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