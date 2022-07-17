 سر الماء؟ | المستقبل الآن | DW | 24.07.2022

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المستقبل الآن

سر الماء؟

سؤال المشاهدين لهذا الأسبوع وصلنا من البرازيل، وفيه يسأل أحد اصدقاء البرنامج: لماذا الماء لا لون له ولا طعم ولا رائحة؟

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ARCHIV - 22.05.2018, Berlin: Ein Schritt des CRISPR/Cas9-Verfahrens ist in einem Labor eines Zentrums für Molekulare Medizin in vielfacher Vergrößerung auf einem Monitor zu sehen. Der Einsatz von Stammzellen ist mit großen Hoffnungen auf Heilung schwerer Krankheiten verbunden. Eine Gewinnung aus menschlichen Embryonen würde aber ethische und gesetzliche Grenzen überschreiten. Patentgegner wollen nun ein Patent dazu für nichtig erklären lassen. Foto: Gregor Fischer/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

تقنية كريسبر للهندسة الوراثية 24.07.2022

EMBARGO UNTIL OCTOBER 31, 19:00 CET - Swiss paraplegic patient Sebastian Tobler, center, walks thanks to the electrical stimulation of his spinal cord surrounded by Professor Gregoire Courtine, right, and Professor Jocelyne Bloch, left, in Lausanne, Switzerland, Tuesday, October 30, 2018. Swiss scientists Gregoire Courtine - EPFL (Swiss Federal Institute of Technology Lausanne) and CHUV/Unil (Lausanne University Hospital) - and Jocelyne Bloch (CHUV/Unil) will publish a ground breaking double study in the prestigious scientific journals Nature and Nature Neuroscience on November 1st, showing with their team that three patients with chronic paraplegia were able to walk over ground thanks to precise electrical stimulation of their spinal cords via a wireless implant. (KEYSTONE/Valentin Flauraud)

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